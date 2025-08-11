ये हैं भारत की सबसे रोमांच रोप राइड्स, जहां मिलेगा नेचर को नजदीकी से देखने का शानदार अनुभव!
Advertisement
trendingNow12876211
Hindi Newsट्रैवल

ये हैं भारत की सबसे रोमांच रोप राइड्स, जहां मिलेगा नेचर को नजदीकी से देखने का शानदार अनुभव!

यह केबल राइड्स न केवल सफर को आसान बनाती है बल्कि आसमान से नीचे फैली घाटियों और पहाड़ों का शानदार नजार भी पेश करते हैं तो चलिए आपको बताते हैं भारत के कुछ बेहतरीन रोपवे राइड्स के बारे में...

Written By  Saumya Tripathi|Last Updated: Aug 11, 2025, 05:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

cable rides in India
cable rides in India

Best Ropeway Cable Rides in India: पहाड़ों पर घूमने का तरीका अब बदल रहा है. लोग ट्रैकिंग या ड्राइविंग के बजाय रोमांच से भरपूर और नजारों से सजी रोपवे राइड्स को पसंद कर रहे हैं. यह केबल राइड्स न केवल सफर को आसान बनाती है बल्कि आसमान से नीचे फैली घाटियों और पहाड़ों का शानदार नजार भी पेश करते हैं तो चलिए आपको बताते हैं भारत के कुछ बेहतरीन रोपवे राइड्स के बारे में, जो आपको जरूर करनी चाहिए.......

रिमोट वर्क वाले लोगों के लिए बेस्ट हैं भारत की ये बेहतरीन ऑफबीट डेस्टिनेशन, काम के साथ मिलेगा सुकून भी!

दार्जिलिंग रंगीत वैली पैसेंजर केबल कार (Darjeeling Rangeet Valley Passenger Cable Car), पश्चिम बंगाल

यह भारत के सबसे पुराने रोप-वे में से एक है. दार्जिलिंग में यह रोप-वे सिंगामारी से सिंगला बाज़ार तक जाता है. यह आपको पहाड़ियों, घाटियों, चाय के बागानों, झरनों और बहती नदियों के ऊपर से ले जाता है, जो प्रकृति प्रेमियों के लिए एक शानदार अनुभव है.

गुलमर्ग गोंडोला (Gulmarg Gondola), जम्मू-कश्मीर

यह भारत का सबसे ऊंचा और एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा रोप-वे है. यह आपको गुलमर्ग की बर्फीली वादियों और देवदार के घने जंगलों के ऊपर से ले जाता है. इसकी दो स्टेप्स वाली राइड आपको 13,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचाती है, जहां से हिमालय पर्वतमाला का अद्भुत नजारा दिखता है. सर्दियों में यहां का नजारा किसी परीलोक से कम नहीं लगता.

सोलंग वैली रोप-वे (Solang Valley Ropeway), मनाली

मनाली में स्थित यह रोप-वे साहसिक खेलों के शौकीनों के बीच काफी फेमस है. यहां आप स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग और स्नोबोर्डिंग जैसी एक्टिविटी का आनंद भी ले सकते हैं. यह आपको बर्फ से ढकी चोटियों और हरी-भरी वादियों के बीच से ले जाता है, जो एक यादगार सफर होता है.

औली केबल कार (Auli Cable Car), उत्तराखंड

औली का रोप-वे एशिया के सबसे लंबे रोप-वे में से एक है. यह जोशीमठ से शुरू होकर औली तक जाता है और 4 किलोमीटर का सफर लगभग 20 मिनट में तय करता है. इस राइड के दौरान आप नंदा देवी और हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के यादगर नजारों का आनंद ले सकते हैं.

गण हिल रोप-वे (Gun Hill Ropeway), मसूरी

मसूरी को 'पहाड़ों की रानी' के नाम से भी जाना जाता है. मसूरी का यह रोप-वे आपको मॉल रोड से लगभग 400 फीट की ऊंचाई पर स्थित गण हिल तक ले जाता है. यहां से आपको मसूरी शहर और हिमालय की चोटियों का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है. यह रोप-वे परिवार के साथ एक शांत और सुंदर अनुभव के लिए बहुत अच्छा है.

ऋषिकेश भूल जाएंगे आप...इन जगहों पर एकबार जरूर करें रिवर राफ्टिंग, मिलेंगे शानदार अनुभव 

 

About the Author
author img
सौम्या त्रिपाठी

ज़ी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर. पत्रकारिता में करीब 3 साल का अनुभव. हेल्थ, ट्रैवल, लाइफस्टाइल और धर्म की खबरें लिखने का अनुभव. घूमने और नई चीजें एक्सप्लोर करने का शौक है.

...और पढ़ें

TAGS

Ropeway in IndiaCable car ride

Trending news

इनपुट था इस गुफा में छिपते हैं आतंकवादी, सेना ने दागा रॉकेट; बटन दबाते ही बन गई कब्र
Kishtwar
इनपुट था इस गुफा में छिपते हैं आतंकवादी, सेना ने दागा रॉकेट; बटन दबाते ही बन गई कब्र
जब एक IAS अफसर बना एक दिन का पीएम, भारत में एक ‘आजाद मुल्क’ का कराया विलय
Dadra and Nagar Haveli
जब एक IAS अफसर बना एक दिन का पीएम, भारत में एक ‘आजाद मुल्क’ का कराया विलय
'देश नहीं झेल सकता एक आदमी की नासमझी', BJP नेता का राहुल और गांधी परिवार पर प्रहार
Rahul Gandhi
'देश नहीं झेल सकता एक आदमी की नासमझी', BJP नेता का राहुल और गांधी परिवार पर प्रहार
पत्नी की डेडबॉडी बाइक पर बांधकर 80 किमी तक ले गया शख्स, वजह जानकर आंखें हो जाएंगी नम
Maharashtra
पत्नी की डेडबॉडी बाइक पर बांधकर 80 किमी तक ले गया शख्स, वजह जानकर आंखें हो जाएंगी नम
आज की ताजा खबर LIVE: लोकसभा-राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित, दिनभर चला 'SIR' पर संग्राम
breaking news
आज की ताजा खबर LIVE: लोकसभा-राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित, दिनभर चला 'SIR' पर संग्राम
'चुनाव आयोग जानता है उसका डेटा फटेगा...', राहुल ने बताया क्यों नहीं कर रहे दस्तखत
Rahul Gandhi
'चुनाव आयोग जानता है उसका डेटा फटेगा...', राहुल ने बताया क्यों नहीं कर रहे दस्तखत
अमेरिका जाकर परमाणु हथियारों की धमकी... भारत ने इशारों में ट्रंप को भी सुना दिया
india pakistan news
अमेरिका जाकर परमाणु हथियारों की धमकी... भारत ने इशारों में ट्रंप को भी सुना दिया
यासीन मलिक अब खुद अपने केस की करेगा पैरवी, फांसी की सजा पर कोर्ट ने मांगा जवाब
delhi hc hearing on yasin malik
यासीन मलिक अब खुद अपने केस की करेगा पैरवी, फांसी की सजा पर कोर्ट ने मांगा जवाब
कुत्तों को पकड़कर.. किसी ने रोका तो... स्ट्रीट डॉग को लेकर SC ने जारी किए निर्देश
Supreme Court
कुत्तों को पकड़कर.. किसी ने रोका तो... स्ट्रीट डॉग को लेकर SC ने जारी किए निर्देश
राहुल गांधी के हिरासत में लेते ही प्रदर्शन पर लग गया 'ब्रेक'! वीडियो में देखें हालात
Opposition march
राहुल गांधी के हिरासत में लेते ही प्रदर्शन पर लग गया 'ब्रेक'! वीडियो में देखें हालात
;