रक्षाबंधन पर बहन को सबसे अनोखा तोहफा क्या दें? अब सोचना छोड़ो और यहां घूमने की कर लो प्लानिंग

Raksha Bandhan Best Trip: अगर आप इस रक्षाबंधन को अपनी बहन के लिए खास बनाना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि उसके लिए क्या तोहफा दें तो इसमें हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं. दरअसल बहन को गिफ्ट देना तो काफी नॉर्मल है. लगभग हर भाई राखी बंधवाने के बाद अपनी बहन को कुछ न कुछ तोहफा या पैसा देता है. हालांकि आप बहन के लिए कुछ ऐसा प्लान कर सकते हैं, जिससे रक्षाबंधन उसके लिए हमेशा के लिए यादगार हो जाए. जहां इसका सबसे बेहतरीन तरीका ट्रिप प्लान का भी हो सकता है. दरअसल आप बहन को परिवार के साथ कुछ ऐसी जगहों पर घुमाने का प्लान बना सकत हैं, जहां घूमकर वो काफी खुश हो.

अमृतसर

भाई-बहन के इस पवित्र पर्व के दिन आप घूमने के लिए अमृतसर जाने का प्लान बना सकते हैं. परिवार के साथ स्वर्ण मंदिर घूमना काफी यादगार अनुभव होगा. यहां घूमना बहन के लिए भी काफी खास हो सकता है. इससे रक्षाबंधन का दिन हमेशा के लिए यादगार बन जाएगा. जब भी यह पर्व आएगा तो बहन को ये दिन जरूर याद आएगा. यहां राखी बांधने के साथ ही परिवार के साथ फोटो खिंचाना भी ना भूलें.

मनाली

बहन को अगर हिल स्टेशन पसंद हैं तो आप हिमाचल प्रदेश का मनाली हिल स्टेशन भी घूम सकते हैं. बता दें कि यह प्राकृतिक खूबसूरती से भरपूर हिल स्टेशन है. यहां आप सोलांग घाटी, रोहतांग पास और हिडिंबा देवी मंदिर जैसी जगहों पर घूम सकते हैं. यह जगह एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी जानी जाती है.

कूर्ग

'भारत का स्कॉटलैंड' कहे जाने वाले कूर्ग की ट्रिप भी रक्षाबंधन के दिन घूमने के लिए बेस्ट हो सकती है. यहां के खूबसूरत नजारे फोटोशूट के लिए भी जबरदस्त रहेंगे. ऐसे में आप घूमने के दौरान यहां विजिट करना बिल्कुल भी ना भूलें. यहां के शानदार नजारे इस पर्व को खास बना देंगे. वहीं आप यहां कीखूबसूरत घाटियों, कॉफी के बागानों और झरनों के बीच परिवार के साथ इंजॉय कर सकते हैं.

दार्जिलिंग

चाय के बागानों और शानदार हिमालयी दृश्यों के लिए फेमस दार्जिलिंग हिल स्टेशन को भी आप अपनी ट्रिप का हिस्सा बना सकते हैं. दरअसल यहां आप टॉय ट्रेन की सवारी, के साथ ही टाइगर हिल से सूर्योदय के नजारों और महाकाल मंदिर के दर्शन का प्लान बना सकते हैं.