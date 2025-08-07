रक्षाबंधन पर बहन को सबसे अनोखा तोहफा क्या दें? अब सोचना छोड़ो और यहां घूमने की कर लो प्लानिंग
Advertisement
trendingNow12871113
Hindi Newsट्रैवल

रक्षाबंधन पर बहन को सबसे अनोखा तोहफा क्या दें? अब सोचना छोड़ो और यहां घूमने की कर लो प्लानिंग

रक्षाबंधन 9 जुलाई को मनाया जाएगा. इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेगी और भाई उसे कुछ तोहफा या पैसे देंगे. हालांकि आप इस बार बहन को किसी बेहतरीन जगह पर घुमाने का प्लान बनाकर इस पर्व को और भी खास बना सकते हैं.

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 07, 2025, 04:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रक्षाबंधन पर बहन को सबसे अनोखा तोहफा क्या दें? अब सोचना छोड़ो और यहां घूमने की कर लो प्लानिंग

Raksha Bandhan Best Trip: अगर आप इस रक्षाबंधन को अपनी बहन के लिए खास बनाना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि उसके लिए क्या तोहफा दें तो इसमें हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं. दरअसल बहन को गिफ्ट देना तो काफी नॉर्मल है. लगभग हर भाई राखी बंधवाने के बाद अपनी बहन को कुछ न कुछ तोहफा या पैसा देता है. हालांकि आप बहन के लिए कुछ ऐसा प्लान कर सकते हैं, जिससे रक्षाबंधन उसके लिए हमेशा के लिए यादगार हो जाए. जहां इसका सबसे बेहतरीन तरीका ट्रिप प्लान का भी हो सकता है. दरअसल आप बहन को परिवार के साथ कुछ ऐसी जगहों पर घुमाने का प्लान बना सकत हैं, जहां घूमकर वो काफी खुश हो.

अमृतसर
भाई-बहन के इस पवित्र पर्व के दिन आप घूमने के लिए अमृतसर जाने का प्लान बना सकते हैं. परिवार के साथ स्वर्ण मंदिर घूमना काफी यादगार अनुभव होगा. यहां घूमना बहन के लिए भी काफी खास हो सकता है. इससे रक्षाबंधन का दिन हमेशा के लिए यादगार बन जाएगा. जब भी यह पर्व आएगा तो बहन को ये दिन जरूर याद आएगा. यहां राखी बांधने के साथ ही परिवार के साथ फोटो खिंचाना भी ना भूलें. 

मनाली
बहन को अगर हिल स्टेशन पसंद हैं तो आप हिमाचल प्रदेश का मनाली हिल स्टेशन भी घूम सकते हैं. बता दें कि यह प्राकृतिक खूबसूरती से भरपूर हिल स्टेशन है. यहां आप सोलांग घाटी, रोहतांग पास और हिडिंबा देवी मंदिर जैसी जगहों पर घूम सकते हैं. यह जगह एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी जानी जाती है.

कूर्ग
'भारत का स्कॉटलैंड' कहे जाने वाले कूर्ग की ट्रिप भी रक्षाबंधन के दिन घूमने के लिए बेस्ट हो सकती है. यहां के खूबसूरत नजारे फोटोशूट के लिए भी जबरदस्त रहेंगे. ऐसे में आप घूमने के दौरान यहां विजिट करना बिल्कुल भी ना भूलें. यहां के शानदार नजारे इस पर्व को खास बना देंगे. वहीं आप यहां कीखूबसूरत घाटियों, कॉफी के बागानों और झरनों के बीच परिवार के साथ इंजॉय कर सकते हैं. 

दार्जिलिंग
चाय के बागानों और शानदार हिमालयी दृश्यों के लिए फेमस दार्जिलिंग हिल स्टेशन को भी आप अपनी ट्रिप का हिस्सा बना सकते हैं. दरअसल यहां आप टॉय ट्रेन की सवारी, के साथ ही टाइगर हिल से सूर्योदय के नजारों और महाकाल मंदिर के दर्शन का प्लान बना सकते हैं. 

About the Author
author img
ललित किशोर

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Raksha bandhan Best Triptravel

Trending news

30 मिनट में आया EC का जवाब, कहा- साइन करके हमें भेजें डाटा, जानिए क्या बोले राहुल
Rahul Gandhi
30 मिनट में आया EC का जवाब, कहा- साइन करके हमें भेजें डाटा, जानिए क्या बोले राहुल
अधूरी रह गई मेस्सी को लाने की तमन्ना,केरल सरकार को लगा 13 लाख का चूना, नहीं आएगी टीम
Kerala News
अधूरी रह गई मेस्सी को लाने की तमन्ना,केरल सरकार को लगा 13 लाख का चूना, नहीं आएगी टीम
क्‍या राज ठाकरे भी आपके साथ कांग्रेस की तरफ जाएंगे? उद्धव ठाकरे ने दिया मजेदार जवाब
uddhav thackeray
क्‍या राज ठाकरे भी आपके साथ कांग्रेस की तरफ जाएंगे? उद्धव ठाकरे ने दिया मजेदार जवाब
इस बार 'सुबूत' लेकर आ गए राहुल गांधी... चुनावों में धांधली बताते क्या-क्या गिना गए?
Rahul Gandhi
इस बार 'सुबूत' लेकर आ गए राहुल गांधी... चुनावों में धांधली बताते क्या-क्या गिना गए?
काम की खबर! सड़क टूटी और सर्विस रोड बंद तो नहीं देना होगा Toll, HC ने लगा दिया रोक
toll
काम की खबर! सड़क टूटी और सर्विस रोड बंद तो नहीं देना होगा Toll, HC ने लगा दिया रोक
स्क्रीन पर नाम पढ़-पढ़कर फर्जी वोटरों की खोली पोल? राहुल गांधी ने फिर उठाए सवाल
#Rahul Gandhi
स्क्रीन पर नाम पढ़-पढ़कर फर्जी वोटरों की खोली पोल? राहुल गांधी ने फिर उठाए सवाल
SC ने खारिज की याचिका, कहा- तय प्रकिया का पालन किया; सुनवाई में जस्टिस वर्मा ने क्य
Supreme Court
SC ने खारिज की याचिका, कहा- तय प्रकिया का पालन किया; सुनवाई में जस्टिस वर्मा ने क्य
एक सरकारी आदेश के चलते मराठा राजनीति में फिर मचा भूचाल.. फडणवीस और शिंदे आमने-सामने
Fadnavis
एक सरकारी आदेश के चलते मराठा राजनीति में फिर मचा भूचाल.. फडणवीस और शिंदे आमने-सामने
ट्रंप के 50% टैरिफ का भारत कैसे दे जवाब? शशि थरूर ने सरकार को बता दिया
Donald Trump
ट्रंप के 50% टैरिफ का भारत कैसे दे जवाब? शशि थरूर ने सरकार को बता दिया
लिव इन में रहने के लिए जिद पर अड़ी थी 18 साल की बेटी, ‘ऑनर किलिंग’ की खौफनाक कहानी
honour killing
लिव इन में रहने के लिए जिद पर अड़ी थी 18 साल की बेटी, ‘ऑनर किलिंग’ की खौफनाक कहानी
;