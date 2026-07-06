यहां लोग बादलों के ऊपर बसाते हैं अपना घर, जानिए सूरज के सबसे करीब बसे गांव की कहानी

जब दुनिया की सबसे ऊंची जगह का जिक्र होता है, तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट का नाम सामने आता है. लेकिन अगर सवाल यह हो कि धरती का कौन-सा हिस्सा अंतरिक्ष और सूरज के सबसे करीब है, तो जवाब बदल जाता है. यह जगह नेपाल का एवरेस्ट नहीं, बल्कि इक्वाडोर का माउंट चिम्बोराजो है.
वैज्ञानिकों के अनुसार, पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है. भूमध्य रेखा के आसपास इसका हिस्सा थोड़ा उभरा हुआ है. चिम्बोराजो इसी हिस्से पर स्थित है. इसलिए पृथ्वी के केंद्र से मापने पर इसकी चोटी अंतरिक्ष के सबसे करीब पहुंच जाती है. यही कारण है कि इसे धरती का सबसे ऊंचा बिंदु भी कहा जाता है.
माउंट चिम्बोराजो की ऊंची ढलानों पर बसे गांव किसी सपनों की दुनिया जैसे लगते हैं. यहां सुबह आंख खुलते ही नीचे बादलों का समंदर दिखाई देता है. लोग बादलों को आसमान में नहीं, बल्कि अपने पैरों के नीचे तैरते हुए देखते हैं. करीब 3,500 से 4,200 मीटर की ऊंचाई पर बसे इन गांवों में क्वेशुआ और पुरुहा समुदाय के लोग रहते हैं. इनके पूर्वज सदियों पहले यहां आकर बस गए थे और आज भी उनकी परंपराएं जिंदा हैं.
इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ज्यादातर लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है. सिर दर्द, चक्कर और थकान जैसी परेशानियां आम बात हैं. लेकिन यहां रहने वाले लोगों के शरीर ने पीढ़ियों के दौरान खुद को इस माहौल के हिसाब से ढाल लिया है. कम ऑक्सीजन के बावजूद ये लोग सामान्य तरीके से खेती, पशुपालन और हर रोज का काम करते हैं. यही वजह है कि वैज्ञानिक भी इनके शरीर की क्षमता पर कई बार अध्ययन कर चुके हैं.
यहां का मौसम सालभर काफी ठंडा रहता है. कई बार तापमान शून्य से नीचे चला जाता है. तेज बर्फीली हवाएं दिन-रात चलती रहती हैं. इसी वजह से यहां के लोग मोटी मिट्टी की दीवारों वाले घर बनाते हैं. इन घरों की छत सूखी घास से ढकी होती है, जिससे अंदर गर्माहट बनी रहती है. दिनभर धूप से गर्म हुए ये घर रात में भी ठंड से बचाते हैं. घर के अंदर परिवार एक साथ बैठकर गर्म सूप और हर्बल चाय पीता है, जिससे शरीर गर्म रहता है.
इतनी ऊंचाई पर खेती आसान नहीं होती. इसलिए यहां के लोग ज्यादातर पशुपालन पर निर्भर रहते हैं. लामा, अल्पाका और विकुना जैसे जानवर यहां बड़ी संख्या में पाए जाते हैं. इनकी ऊन से मोटे कपड़े, कंबल और पारंपरिक पोंचो तैयार किए जाते हैं, जो कड़ाके की ठंड से बचाने में मदद करते हैं. इन्हीं जानवरों की मदद से लोग पहाड़ी रास्तों पर सामान भी ढोते हैं. जहां गाड़ियां नहीं पहुंच पातीं, वहां लामा आज भी सबसे भरोसेमंद साथी माने जाते हैं.
चारों तरफ बर्फ, भूरे पहाड़ और हरियाली के बीच यहां के लोगों के कपड़े सबसे अलग नजर आते हैं. पुरुष पारंपरिक पोंचो पहनते हैं, जबकि महिलाएं रंग-बिरंगी ऊनी स्कर्ट, शॉल और टोपी पहनती हैं. लाल, नीला, हरा और पीला जैसे चमकीले रंग इस इलाके की खास पहचान बन चुके हैं.
चिम्बोराजो यहां रहने वालों के लिए सिर्फ एक पहाड़ नहीं है. स्थानीय लोग इसे 'पिता चिम्बोराजो' कहकर बुलाते हैं. उनका विश्वास है कि यही पहाड़ उनकी रक्षा करता है. किसी भी नए काम, खेती या त्योहार से पहले लोग पहाड़ का आशीर्वाद लेते हैं. उनका मानना है कि अगर पहाड़ नाराज हो जाए, तो तूफान और प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं.
इस इलाके की सबसे अनोखी परंपराओं में से एक 'हिएलेरोस' है. पहले यहां के लोग पहाड़ की ऊंची चोटियों तक पैदल जाते थे और वहां से ग्लेशियर की बर्फ काटकर नीचे शहरों तक पहुंचाते थे. यही बर्फ बाजारों में बेची जाती थी. हालांकि, अब फ्रिज और मॉर्डन टेक्नोलॉजी आने के बाद यह परंपरा लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन आज भी कुछ बुजुर्ग इसे अपनी पहचान मानते हैं.
समय के साथ इस इलाके की चुनौतियां भी बढ़ रही हैं. ग्लोबल वार्मिंग का असर यहां साफ दिखाई देने लगा है. चिम्बोराजो के ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर यही स्थिति बनी रही, तो आने वाले सालों में यहां पानी की कमी बड़ी समस्या बन सकती है. इसी वजह से कई युवा बेहतर रोजगार और सुविधाओं की तलाश में शहरों की तरफ जा रहे हैं.
हाल के वर्षों में यहां रहने वाले लोगों ने अपनी आमदनी का नया रास्ता भी खोज लिया है. दुनियाभर से आने वाले ट्रैकर्स और पर्वतारोहियों के लिए स्थानीय लोग गाइड का काम करते हैं. महिलाएं हाथ से बने ऊनी कपड़े, शॉल और पारंपरिक सामान बेचकर कमाई करती हैं. कम्युनिटी टूरिज्म ने यहां के लोगों को नई उम्मीद दी है और धीरे-धीरे उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो रही है.
चिम्बोराजो की यह बस्ती सिर्फ अपनी ऊंचाई की वजह से खास नहीं है, बल्कि यहां रहने वाले लोगों की मेहनत, संघर्ष और जज्बे की वजह से भी दुनिया भर में पहचानी जाती है. कम ऑक्सीजन, कड़ाके की ठंड और बेहद मुश्किल जिंदगी के बावजूद ये लोग मुस्कुराते हुए अपना हर दिन बिताते हैं. शायद यही वजह है कि सूरज के सबसे करीब बसे इस इलाके की कहानी सिर्फ भूगोल का तथ्य नहीं, बल्कि इंसानी हौसले की भी एक शानदार मिसाल बन गई है.