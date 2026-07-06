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यहां लोग बादलों के ऊपर बसाते हैं अपना घर, जानिए सूरज के सबसे करीब बसे गांव की कहानी

क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है, जहां लोग बादलों के ऊपर रहते हों और पृथ्वी पर होते हुए भी सूरज के सबसे करीब माने जाते हों? दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में स्थित माउंट चिम्बोराजो की ढलानों पर बसे गांव कुछ ऐसे ही हैं. यहां ठंडी हवाएं, कम ऑक्सीजन और कठिन जिंदगी के बावजूद हजारों लोग पीढ़ियों से अपना जीवन बिता रहे हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 06, 2026, 06:41 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 06:55 PM IST
यहां लोग बादलों के ऊपर बसाते हैं अपना घर, जानिए सूरज के सबसे करीब बसे गांव की कहानी
Image Credit: AI ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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