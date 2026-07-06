यहां लोग बादलों के ऊपर बसाते हैं अपना घर, जानिए सूरज के सबसे करीब बसे गांव की कहानी

यहां का मौसम सालभर काफी ठंडा रहता है. कई बार तापमान शून्य से नीचे चला जाता है. तेज बर्फीली हवाएं दिन-रात चलती रहती हैं. इसी वजह से यहां के लोग मोटी मिट्टी की दीवारों वाले घर बनाते हैं. इन घरों की छत सूखी घास से ढकी होती है, जिससे अंदर गर्माहट बनी रहती है. दिनभर धूप से गर्म हुए ये घर रात में भी ठंड से बचाते हैं. घर के अंदर परिवार एक साथ बैठकर गर्म सूप और हर्बल चाय पीता है, जिससे शरीर गर्म रहता है.