पहाड़, हरियाली और मॉडर्न डिजाइन... आखिर क्यों टूरिस्ट्स को दीवाना बना रहा है इस्लामाबाद?

शहर हाल की हिंसक घटना के कारण चर्चा में है, लेकिन इसकी हरियाली, पहाड़ों, आधुनिक वास्तुकला, मस्जिदों, बाजारों और प्राकृतिक नजारों की अलग पहचान भी है, जो इसे सुकून और घूमने के लिहाज से खास बनाती है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 07, 2026, 08:19 AM IST
बीते कुछ समय में यह शहर दो अलग-अलग वजहों से सुर्खियों में रहा है. एक तरफ जुमे की नमाज के दौरान हुए धमाके ने डर और चिंता का माहौल बनाया तो दूसरी तरफ इसकी वही पुरानी पहचान भी लोगों के सामने आई, जो शांति, सुकून और खूबसूरती से जुड़ी है. ऐसी घटनाओं के बाद अक्सर किसी शहर को सिर्फ हिंसा और असुरक्षा से जोड़ दिया जाता है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही सच है. यहां की हरियाली, पहाड़ों की ठंडी हवा, साफ-सुथरी सड़के और सोच-समझकर बनाई गई इमारतें इसे खास बनाती हैं. यही वजह है कि मुश्किल हालात के बावजूद यह शहर घूमने वालों को अपनी ओर खींचता है और हर बार एक अलग अनुभव देता है.

पहाड़ों की गोद में बसी आस्था और शांति 

इस्लामाबाद की पहचान मानी जाने वाली फैसल मस्जिद शहर की सबसे खूबसूरत जगहों में गिनी जाती है. मार्गल्ला हिल्स की गोद में बनी यह मस्जिद अपने सफेद, आधुनिक और अनोखे डिजाइन के लिए जानी जाती है. शाम के वक्त जब सूरज ढलने लगता है और मस्जिद रोशनी से जगमगा उठती है, तो माहौल अपने आप सुकून से भर जाता है. अजान की आवाज पहाड़ों से टकराकर लौटती है और एक अलग ही शांति महसूस होती है. यही वजह है कि यह जगह सिर्फ इबादत तक सीमित नहीं, बल्कि शहर की आत्मा मानी जाती है.

बाजार और स्वाद, जो शहर को करीब लाते हैं 

घूमने के साथ खाने-पीने का शौक रखने वालों के लिए इस्लामाबाद में कई विकल्प मौजूद हैं. जी-6 मरकज का मेलोडी फूड पार्क आम लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है, जहां ताजा जूस, समोसे, कबाब और गरमागरम पुलाव आसानी से मिल जाते हैं. खास बात यह है कि यहां जेब पर ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ता. वहीं, इतवार बाजार शहर की असली जिंदगी को करीब से दिखाता है. यहां नई और पुरानी चीजें, कपड़े, जूते और घरेलू सामान सस्ते दामों पर मिलते हैं, जो खरीदारी के साथ अनुभव भी देते हैं.

हरियाली, ऊंचाइयां और खुला आसमान 

इस्लामाबाद की सबसे बड़ी खासियत इसका प्रकृति के बेहद करीब होना है. मार्गल्ला हिल्स में बने हाइकिंग ट्रेल्स सुबह और शाम टहलने वालों से भरे रहते हैं. यहां पहाड़ों की ठंडी हवा और हरियाली मन को सुकून देती है. पीर सोहावा की ओर जाते हुए रास्ते में छोटे-छोटे ढाबे, कड़क चाय और खूबसूरत नजारे सफर को यादगार बना देते हैं. ऊंचाई से नीचे फैला पूरा शहर देखने पर एक अलग ही तस्वीर सामने आती है, जो इस्लामाबाद को खास और आकर्षक बनाती है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

