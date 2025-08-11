बदल चुका है परिवार संग घूमने का तरीका, 2025 में बढ़ रहा है मल्टी जनरेशन ट्रैवल से लेकर माइक्रो वेकेशन का ट्रेंड

इन दिनों फैमिली ट्रैवल का ट्रेंड काफी तेजी से बदल रहा है, जहां पहले छुट्टियों का मतलब टूरिस्ट स्पॉट पर फोटोज लेना, लंबी प्लानिंग और थकने वाला शेड्यूल रहता था. वहीं अब फैमिली, ट्रैवलिंग एक अच्छे एक्सपीरियंस के तौर पर लेने लगी है.

आज की जनरेशन न सिर्फ घूमने के लिए बल्कि आपसी कनेक्शन, मेंटल स्ट्रेस और नेचर से रूबरू होने के लिए ट्रिप्स प्लान कर रही है, यही वजह है कि फैमिली ट्रिप्स में मल्टी जेनरेशन ट्रैवल, माइक्रो वेकेशन एक्सपीरियंस बेस्ड ट्रेवल और वेलनेस गेटवे जैसे ट्रेंडस सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं.

तीन पीढ़ियों का साथ, बढ़ रही है मल्टी जेनरेशन ट्रैवल का ट्रेंड-

फैमिली ट्रिप में अब नाना-नानी और दादा-दादी, मम्मी-पापा भी एक्टिव हिस्सेदार बन गए हैं. कई परिवार अब छुट्टियों पर तीन पीढ़ियों के साथ जा रहे हैं ताकि सब अच्छे से मिलकर समय बिता सके. ऐसी ट्रिप प्लान करते हुए डेस्टिनेशन का खास ध्यान रखा जाता है ताकि सभी उम्र के लिए एक्टिविटी और सुविधा हो जैसे- बुजुर्गों के लिए आरामदायक वातावरण, युवाओं के लिए एडवेंचर और बच्चों के लिए खेल.

माइक्रो वेकेशन पसंद कर रहे हैं लोग-

बिजी लाइफस्टाइल की वजह से लोग लंबी छुट्टियों के बजाय 2 से 3 दिन का क्विक वेकेशन प्लान कर रहे हैं. वीकेंड ट्रिप या फिर पास के टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऐसे ऑप्शंस है जो कम समय में अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं. यह वेकेशन स्ट्रेस कम करने के साथ-साथ परिवार को एक-दूसरे के साथ समय बिताने का भी समय मिलता है.

ट्रैवल एक्सपीरियंस रहता है बेस्ट-

अब फैमिली ट्रैवल केवल फोटोज या म्यूजिम घूमने तक लिमिटेड नहीं रहा. लोग ऐसे जगह की तलाश कर रहे हैं जहां वे लोकल संस्कृति को जान सकें. कुकिंग क्लास, ट्रेडिशनल क्राप्ट, नेचर वर्क जैसी एक्टिविटीज लोगों की पहली पसंद बनी हुई है. इन अनुभवों से ट्रैवल न सिर्फ रोचल बल्कि बच्चों और बड़ों के लिए सीखने का माध्यम भी बन जाती है.

सुकून और वैलनेस गेटवे दोनों जरूरी-

अब परिवार ऐसे वेकेशन प्लान कर रहे हैं जहां वे अपने मन की शांति के साथ-साथ शरीर को भी आराम मिल सके. साथ ही, योग, ध्यान, हेल्दी फूड और डिजिटल डिटॉक्स जैसी गतिविधियां ट्रिप्स का हिस्सा बनती जा रही है.

