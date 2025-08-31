यहां सपने दौड़ते हैं, लेकिन लोग पैदल नहीं चल पाते! जानें क्यों इस मामले में दुनिया में 7वें नंबर पर है मुंबई?
यहां सपने दौड़ते हैं, लेकिन लोग पैदल नहीं चल पाते! जानें क्यों इस मामले में दुनिया में 7वें नंबर पर है मुंबई?

Least walkable city in India: भारत के सबसे खूबसूरत और बिजी शहरों में शामिल मुंबई एक बार फिर से लोगों के बीच काफी चर्चाओं में आ गया है. दरअसल कंपेयर द मार्केट की रैंकिंग के अनुसार यह शहर भारत का सबसे कम पैदल चलने योग्य शहर है. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 31, 2025, 11:07 AM IST
यहां सपने दौड़ते हैं, लेकिन लोग पैदल नहीं चल पाते! जानें क्यों इस मामले में दुनिया में 7वें नंबर पर है मुंबई?

Least walkable cities: मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है. यहां न जाने कितने लोगों के सपने पूरे हुए हैं और न जाने कितने ही लोग अपने सपनो के पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं. यह शहर घूमने के लिए भी काफी खास है. यहां कई खूबसूरत जगहें मौजूद हैं. हालांकि मुंबई को लेकर आई एक रिपोर्ट ने लोगों को काफी चौंका दिया है. दरअसल एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार मुंबई भारत का सबसे कम पैदल चलने योग्य शहर है. यहां लोगों के लिए पैदल चल पाना भी काफी मुश्किल हो गया है. हालांकि यह खबर उन लाखों लोगों के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जो हर दिन इस शहर की सड़कों पर चलते हैं. 

दुनिया का 7वां सबसे कम चलने योग्य शहर
मुंबई को हाल ही में कंपेयर द मार्केट की रैंकिंग के अनुसार दुनिया का 7वां सबसे कम चलने योग्य शहर माना गया है. यानी की भारत में सबसे कम चलने योग्य शहर मुंबई है. बता दें कि इस रैंकिंग को तैयार करने के लिए दुनिया भर के 53 शहरों को शामिल किया गया था. जहां कुल 8 फैक्टर्स पर विचार करने के बाद यह यह रैंकिंग बनाई गई. इसमें पैदल चलने के रास्तों की संख्या, बाइक ट्रेल की दूरी, सिक्योरिटी स्कोर, पैदल चलने के रास्तों की संख्या, पब्लिक ट्रांसपोर्ट टिकट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्कोर, ऐवरेज मंथली रेनफॉल, कार-फ्री स्पेस और सेवाओं के आस-पास लोगों की संख्या को शामिल किया गया. इसमें पहले स्थान पर दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग शहर था और सातवें स्थान पर भारत का मुंबई शहर था. वहीं दसवें स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका का शिकागो शहर है.  

वाहनों की संख्या और सड़कें
मुंबई को दुनिया का 7वां सबसे कम चलने योग्य शहर माने जाने के पीछे प्रमुख कारणों में यहां की आबादी और वाहनों की संख्या हो सकती है. वहीं सड़कों की चौड़ाई और फुटपाथों की स्थिति भी जस की तस है. शहर के फुटपाथ अतिक्रमण का शिकार हैं. ऐसे में पैदल चलने वालों के लिए जगह ही नहीं बची है. लोगों को मजबूरन सड़कों पर चलना पड़ता है, जहां उन्हें तेज रफ्तार से आते-जाते वाहनों से खतरा होता है.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

Least walkable citiesmumbai least walkable cities in Indiatravel

