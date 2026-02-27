समंदर के किनारे से, दिल्ली के दिल तक...मुंबई के मशहूर कॉकटेल डेस्टिनेशन का नॉर्थ इंडिया में टेकओवर!

मुंबई का मशहूर कॉकटेल डेस्टिनेशन लेट चेकआउट अब नॉर्थ भारत की ओर रुख कर रहा है. 27 और 28 फरवरी 2026 को यह गुरुग्राम के बार मुसुई में एक्सक्लूसिव बार टेकओवर करेगा. यह इवेंट ग्रैंड हयात गुड़गांव में आयोजित होगा, जहां मेहमानों को दो रातों तक खास कॉकटेल अनुभव मिलेगा.

बार मुसुई की खासियत क्या है?

बार मुसुई को उसकी कॉलोनियल स्टाइल और विंटेज चार्म के लिए जाना जाता है. यहां पुरानी शान और आधुनिक स्टाइल का अनोखा मेल देखने को मिलता है. यह जगह खास व्हिस्की कलेक्शन, प्रीमियम वाइन और सोच-समझकर तैयार किए गए कॉकटेल के लिए मशहूर है. यहां बातचीत और कॉकटेल दोनों ही आराम से एंजॉय किए जाते हैं.

लेट चेकआउट क्या लेकर आएगा?

क्रोम हॉस्पिटैलिसटी की दसवीं वेंचर लेट चेकआउट अपने सिग्नेचर मिक्सोलॉजी स्टाइल के लिए जाना जाता है. यहां कॉकटेल बनाने में क्लैरिफिकेशन, फैट वॉशिंग, सू-वीड इन्फ्यूजन और मिल्क क्लैरिफिकेशन जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है. गुरुग्राम इवेंट के लिए खास मेन्यू तैयार किया गया है, जिसमें मिसिंग ट्रस्ट फंड, द ओल्ड मी और मेन कैरेक्टर एनर्जी जैसे क्रिएटिव ड्रिंक्स शामिल होंगे.

आयोजकों ने क्या कहा?

क्रोम हॉस्पिटैलिसटी के सीईओ और फाउंडर पवन शहरी ने कहा कि उनके लिए बार सिर्फ ड्रिंक परोसने की जगह नहीं, बल्कि एक यात्रा जैसा अनुभव है. वहीं ग्रैंड हयात गुड़गांव के जनरल मैनेजर तरुण सेठ ने बताया कि बार मुसुई हमेशा से क्राफ्ट और क्लास का सम्मान करता आया है और यह सहयोग मेहमानों को नया मिक्सोलॉजी अनुभव देगा. यह सिर्फ एक बार इवेंट नहीं, बल्कि मुंबई और गुरुग्राम की कॉकटेल संस्कृति का संगम है. दो रातों के लिए बार मुसुई का माहौल लेट चेकआउट की ग्लोबल और प्लेफुल कॉकटेल फिलॉसफी से भर जाएगा. सीमित समय के इस अनुभव में हर ड्रिंक खास अंदाज में परोसी जाएगी.

इवेंट 27 और 28 फरवरी 2026 को शाम 7 बजे से शुरू होगा. एंट्री के लिए अ ला कार्टे मेन्यू उपलब्ध रहेगा. मेहमानों को सलाह है कि वे पहले से अपनी प्लानिंग कर लें, क्योंकि यह दो रातों का एक्सक्लूसिव अनुभव गुरुग्राम की नाइटलाइफ में खास यादें जोड़ सकता है.