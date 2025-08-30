मुंबई के मरीन ड्राइव से भी लंबा है इंडिया में छिपा ये सी-फ्रंट वॉकवे! यहां करने के लिए बहुत सारी चीजें
Advertisement
trendingNow12902296
Hindi Newsट्रैवल

मुंबई के मरीन ड्राइव से भी लंबा है इंडिया में छिपा ये सी-फ्रंट वॉकवे! यहां करने के लिए बहुत सारी चीजें

New Sea Front Destination: मुंबई की पहचान उसके समुद्र किनारे बने खूबसूरत प्रोमेनेड से होती है. मरीन ड्राइव और बांद्रा सी-फेस के बाद अब शहर को मिला है नया तोहफा- मुंबई में ही मौजूद कोस्टल रोड प्रोमेनेड. यह एक लंबा और आधुनिक सी-फ्रंट वॉकवे है, जो दक्षिण मुंबई के कोस्टल रोड के हिस्सों के साथ बनाया गया है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 30, 2025, 11:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुंबई के मरीन ड्राइव से भी लंबा है इंडिया में छिपा ये सी-फ्रंट वॉकवे! यहां करने के लिए बहुत सारी चीजें

Mumbai Coastal Road: मुंबई की पहचान उसके समुद्र किनारे बने खूबसूरत प्रोमेनेड से होती है. मरीन ड्राइव और बांद्रा सी-फेस के बाद अब शहर को मिला है नया तोहफा- मुंबई में ही मौजूद कोस्टल रोड प्रोमेनेड. यह एक लंबा और आधुनिक सी-फ्रंट वॉकवे है, जो दक्षिण मुंबई के कोस्टल रोड के हिस्सों के साथ बनाया गया है. यह मरीन ड्राइव से भी लंबा है और यहां से समुद्र और स्काईलाइन के नजारे बिल्कुल अलग अंदाज में दिखते हैं. पहले वर्ली सी-फेस का मजा सिर्फ गाड़ियों से लिया जा सकता था, लेकिन अब लोग इसे पैदल भी अनुभव कर सकते हैं.

कहां है मुंबई कोस्टल रोड प्रोमेनेड?

15 अगस्त 2025 को इसके पहले चरण का 5.25 किलोमीटर लंबा हिस्सा जनता के लिए खोल दिया गया. यह प्रियदर्शिनी पार्क से हाजी अली और बड़ौदा पैलेस से वर्ली तक फैला है. इसकी कुल लंबाई 7.5 किलोमीटर होगी, जिसका कुछ हिस्सा अभी निर्माणाधीन है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों आएं यहां घूमने?

वॉकिंग/जॉगिंग: सुबह-सुबह या रात को समुद्री हवा के साथ पैदल चलने का अलग ही आनंद है.
साइक्लिंग: यहां पर खास साइक्लिंग ट्रैक बनाया गया है, जो मुंबई के लिए एक नया अनुभव है.
सनसेट व्यू: शाम के समय समुद्र किनारे बैठकर डूबते सूरज का नजारा लेना यहां की खासियत है.
आराम और सुकून: यहां बेंच और बैठने की जगहें हैं, जहां लोग भागदौड़ से दूर सुकून पा सकते हैं.

कैसे पहुंचा जा सकता है?

फिलहाल 4 सबवे से लोगों को एंट्री मिलती है-

सबवे नं. 4: आक्रति पार्किंग बिल्डिंग, भुलाभाई देसाई मार्ग
सबवे नं. 6: हाजी अली जंक्शन
सबवे नं. 11: वर्ली डेयरी स्कूल
सबवे नं. 14: बिंदुमाधव ठाकरे चौक, वर्ली

कोस्टल रोड कहां से कहां तक जाता है?

साइकिल सवारों और व्हीलचेयर यूजर्स के लिए रैंप भी दिए गए हैं. पार्किंग की व्यवस्था प्रोमेनेड के नीचे बनाई गई है. कोस्टल रोड प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर (मरीन ड्राइव) से शुरू होकर वर्ली तक जाता है. आगे यह सीधे बांद्रा-वर्ली सी-लिंक से जुड़ता है. इसकी मदद से मरीन ड्राइव से बांद्रा तक की दूरी अब केवल 10-12 मिनट में तय की जा सकती है. प्रोमेनेड खुलते ही सोशल मीडिया पर लोगों की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो गए. कुछ लोग खुश होकर बोले, “यह मुंबई का नया हैंगआउट स्पॉट है, अब बार-बार आएंगे.” कुछ ने सुझाव दिया, “यहां पेड़-पौधे और साइकल रेंटल की सुविधा होनी चाहिए.”

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

mumbaitravel

Trending news

Reasi: 'इस रात की सुबह नहीं...', हंसता खेलता परिवार रात में खा-पीकर सो गया लेकिन...
Jammu and Kashmir
Reasi: 'इस रात की सुबह नहीं...', हंसता खेलता परिवार रात में खा-पीकर सो गया लेकिन...
कहीं पर दरकी जमीं तो कहीं फटे बादल... कुदरत के कहर से रियासी-रामबन में 10 की मौत
Jammu and Kashmir
कहीं पर दरकी जमीं तो कहीं फटे बादल... कुदरत के कहर से रियासी-रामबन में 10 की मौत
Maratha Reservation: 'मराठाओं के कंधे पर...', CM फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर पलटवार
Maharashtra
Maratha Reservation: 'मराठाओं के कंधे पर...', CM फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर पलटवार
Cloud Burst: रामबन-रियासी में बादल फटने और भूस्खलन से 10 लोगों की मौत, कई लापता
undefined
Cloud Burst: रामबन-रियासी में बादल फटने और भूस्खलन से 10 लोगों की मौत, कई लापता
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
today weather update
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
patna
पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
कभी कस्टमर से गुलजार रहते थे घाटी के रेस्टोरेंट, अचानक पसरा सन्नाटा
jammu kashmir news
कभी कस्टमर से गुलजार रहते थे घाटी के रेस्टोरेंट, अचानक पसरा सन्नाटा
'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
Odisha news
'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
Owaisi on Bhagwat
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
amit shah
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
;