30 की उम्र से पहले घूम लो ये 5 जगहें… वरना जिंदगी भर रहेगा अफसोस, दोस्त भी कहीं चिढ़ाने न लग जाएं
Best places to visit before turning 30: अगर लोग आपसे कहें कि घूमने के लिए तो सारी उम्र बची है तो भरोसा मत करना, क्योंकि घूमने का असली मजा सिर्फ जवानी में ही मिलता है. इस उम्र में घूमने के दौरान आपको खूब मजा आएगा. जवानी में घूमने का जोश तो होता ही है और साथ में ही बॉडी भी फुल एनर्जी से भरी होती है. 

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 08, 2025, 10:58 AM IST
Places to visit in youth: जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर जवानी है. इस दौर में मन में जोश, शरीर में एनर्जी और दिल में होती है दुनिया घूमने की ख्वाहिश. 30 साल की उम्र से पहले का समय एक ऐसा मौका होता है, जब आप बेफिक्र होकर नई-नई जगहों पर जा सकते हैं, एडवेंचर कर सकते हैं और यादगार पल बना सकते हैं. यह सिर्फ घूमना नहीं, बल्कि खुद को जानने और जिंदगी का एक नया पहलू देखने का मौका है. तो चलिए, जानते हैं भारत की कुछ ऐसी ही शानदार जगहों के बारे में, जहां आपको एक बार जरूर जाना चाहिए.

शिमला-मनाली
यह जगह उन लोगों के लिए जन्नत है, जिन्हें पहाड़ और बर्फ से प्यार है. दोस्तों के साथ मस्ती करनी हो या पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताने हों, शिमला-मनाली हर किसी के लिए बेस्ट है. गर्मियों में यहां ट्रेकिंग का मजा लीजिए और सर्दियों में बर्फबारी का लुत्फ उठाइए. यहां के हरे-भरे जंगल और खूबसूरत वादियां आपको ऐसा फील देंगी कि आपका घर वापस जाने का भी मन नहीं करेगा. 

लेह-लद्दाख
अगर आपको रोमांच पसंद है और आप जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं, तो लेह-लद्दाख की बाइक ट्रिप आपके लिए है. यहां की बर्फीली चोटियां, नीली झीलें और शांत माहौल आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे. यह सफर थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, तो सारी थकान दूर हो जाएगी और आपका दिल खुशी से भर जाएगा.

गोवा
गोवा का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आती हैं पार्टियां, शानदार बीच और मस्ती. अगर आप दोस्तों के साथ यादगार पल बिताना चाहते हैं, तो गोवा से बेहतर जगह कोई नहीं. यहां आप दिन में बीच पर आराम कर सकते हैं, वाटर स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं और रात में रंगीन पार्टियों में झूम सकते हैं. गोवा की आजादी और मस्ती आपको दीवाना बना देगी.

कसोल
शहर की भीड़-भाड़ से दूर अगर आप कुछ दिन शांति से बिताना चाहते हैं तो हिमाचल प्रदेश का कसोल आपके लिए परफेक्ट है. यह जगह खासकर उन सोलो ट्रैवलर्स के लिए अच्छी है, जो खुद के साथ वक्त बिताना चाहते हैं. यहां के शांत जंगल, पार्वती नदी और खूबसूरत कैफे आपको सुकून का अहसास देंगे.

कूर्ग
कर्नाटक में स्थित कूर्ग को 'भारत का स्कॉटलैंड' कहा जाता है. यहां की हरियाली, कॉफी के बागान और शांत मौसम इसे एक खास जगह बनाते हैं. अगर आप नेचर के करीब रहना चाहते हैं और कुछ दिन रिलैक्स करना चाहते हैं, तो कूर्ग जरूर जाएं. यहां की ठंडी हवा और घने जंगल आपको ताजगी से भर देंगे.

