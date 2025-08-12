मालदीव गए और इन मार्केट से नहीं की शॉपिंग तो बेकार हो जाएगी आपकी ट्रिप, सस्ते में खरीद लाएंगे बेहतरीन आइटम्स
Hindi Newsट्रैवल

मालदीव गए और इन मार्केट से नहीं की शॉपिंग तो बेकार हो जाएगी आपकी ट्रिप, सस्ते में खरीद लाएंगे बेहतरीन आइटम्स

मालदीव अपने सुंदर तटों के लिए काफी फेमस है, लेकिन यहां की लोकेल मॉर्केट और शॉपिंग जोन भी कमाल का है. इसलिए मालदीव न केवल खूबसूरत समुद्री तटों के लिए नहीं, बल्कि सस्ते शॉपिंग मार्केट के लिए जाना जाता है.

Written By  Saumya Tripathi|Last Updated: Aug 12, 2025, 04:43 PM IST
मालदीव गए और इन मार्केट से नहीं की शॉपिंग तो बेकार हो जाएगी आपकी ट्रिप, सस्ते में खरीद लाएंगे बेहतरीन आइटम्स

लॉन्ग वेकेशन, ट्रिप या हनीमून के लिए मालदीव डेस्टिनेशन सबका फेवरेट है, मालदीव अपने सुंदर तटों के लिए काफी फेमस है, लेकिन यहां की लोकेल मॉर्केट और शॉपिंग जोन भी कमाल का है. इसलिए मालदीव न केवल खूबसूरत समुद्री तटों के लिए नहीं, बल्कि सस्ते शॉपिंग मार्केट के लिए जाना जाता है.

खासकर राजधानी माले की गलियां शॉपिंग के लिए सबसे ज्यादा फेमस है. यहां आपको लोकल मार्केट्स, छोटे-बड़े बुटिक और स्ट्रीट शॉपिंग के लिए जाना जाता है. ऐसे में अगर आप मालदीव का प्लान बना रहे हैं तो इन जगहों पर शॉपिंग करना न भूले.

बदल चुका है परिवार संग घूमने का तरीका, 2025 में बढ़ रहा है मल्टी जनरेशन ट्रैवल से लेकर माइक्रो वेकेशन का ट्रेंड

अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि मालदीव जैसे बड़ी और खूबसूरत जगह पर शॉपिंग काफी महंगी पड़ सकती है लेकिन ऐसा नहीं है. आपको कुछ ऐसी मार्केट के बारे में बताते हैं जहां आप सस्ते में बेहतरीन आइटम्स की खरीददारी कर सकते हैं.

माले फिश मार्केट -

यह बाजार माले की सबसे फेमस और बड़ी मार्केट है. जहां आपको ताजी फल-सब्जियां, मसाले, लोकल स्नैक्स हैंडमेड और रोज इस्तेमाल की जाने वाली चीजें मिल जाएंगीं. इसके अलावा, यह मालदीव की संस्कृति और रोजमर्रा के जीवन को देखने का एक बेहतरीन मौका है.

आइलैंड बाजार-

मालदीव में आइलैंड मार्केट से आप सस्ते में बेहतरीन आइटम्स खरीद सकते हैं. यह एक छोटे बुटीक की तरह काम करता है जिसमें लोकल आर्टिस्ट अपने हैंडक्राफ्ट्स जैसे- बैग, कुशन और होम डेकोर आदि बेचते हैं.

मजीदी मागु-

यह एक फेमस शॉपिंग स्ट्रीट है. जहां कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ज्वैलरी, क्राफ्ट और पर्सनलाइज्ड गिफ्ट के ऑप्शन भी मिलते हैं. यहां आप आसानी से बार्गेनिंग कर सकते हैं.

चंदानी मागु-

मालदीव में चंदानी मागु मार्केट से कई सारे बेहतरीन आइटम्स सस्ते में खरीद सकते हैं. इसे सिंगापुर बाज़ार के नाम से भी जाना जाता है. यहां आप लकड़ी से बनी चीजें, पारंपरिक गहने और कपड़ों की खरीदारी कर सकते हैं. यह टूरिस्टों के लिए मालदीव की कला और संस्कृति को एक छोटे से रूप में घर ले जाने का एक अच्छा तरीका है.

माले फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट (Male Fruit and Vegetable Market)

यह लोकल मार्केट का ही एक हिस्सा है, जहां आपको ताजे फल और सब्जियां मिलती हैं. इस मार्केट में कुछ लोकल फल जैसे ड्रैगन फ्रूट और पपीता के साथ-साथ इंटरनेशनल फल भी मिलते हैं. यहां आप ताजा नारियल का दूध, मीठे पकवान और मसाले भी खरीद सकते हैं.

ले क्यूट-

मजीदी मागपुर स्थित, एक ड्यूटी-फ्री ब्यूटी स्टोर है जहां परफ्यूम, हेल्थ प्रोडक्ट्स और स्किनकेयर खरीद सकते हैं. यहां एकदम नेचुरल प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं और इनकी कीमत भी काफी कम होती है.

सेंट्रो मॉल-

Hulhumale द्वीप पर मौजूद यह मॉर्डन मॉल है जिसमें ब्रांडेड फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कैफे और रेस्टोरेंट्स हैं. यहां आप सस्ते में ये बेहतरीन आइटम्स खरीद सकते हैं.

बुकिंग से लेकर स्मार्ट पैकिंग तक AI बना Gen Z का फेवरेट ट्रैवल गाइड, ऐसे कर रहे हैं इस्तेमाल

 

