Foodie Destinations: चटोरों की पहली चॉइस हैं ये जगहें, फूडी हैं तो आप भी जल्दी ही कर लें विजिट
ट्रैवल

Foodie Destinations: चटोरों की पहली चॉइस हैं ये जगहें, फूडी हैं तो आप भी जल्दी ही कर लें विजिट

Foodie Destinations In India: खाने के बहुत शौकीन हैं और चाहते हैं की कुछ अच्छा खाएं और साथ में घूमते भी रहें तो आज हम आपको भारत की कुछ डेस्टिनेशन के बारे में बताएंगे. 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Aug 20, 2025, 02:20 PM IST
Foodie Destinations: चटोरों की पहली चॉइस हैं ये जगहें, फूडी हैं तो आप भी जल्दी ही कर लें विजिट

Visit Food Destinations In India: भारत में आपके हर जगह कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल ही जाएगा, यहां हर शहर और हर गली में आपको कुछ जायका तो मिल ही जाएगा, मौसम के बदलते वक्त जैसे जैसे लोग यहां कपड़े बदलने लगते हैं वैसे मौसम के हिसाब से यहां खाना भी बदलने लगता है. ऐसे में अगर आप घूमने का शौक रखते हैं और अपने आप को फूडी समझते हैं तो आज हम आपको खानपान के लिए कुछ शहरों के बारे में बताएंगे जहां आपको जरूर जाना चाहिए क्योंकि यह स्वाद से भरपूर होने के साथ साथ यहां के खानों में संस्कृति और इतिहास नजर आता है. 

अमृतसर 
अमृतसर, पंजाब का एक शहर है और यहां का खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है, यहां पर अमृतसरी कुलचा, छोले और लस्सी जैसी कई चीजें हैं जो बहुत ही फेमस है. यहां पर स्वर्ण मंदिर का लंगर भी आप खा सकते हैं. यह लंगर खाकर आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा और साथ ही भूख भी मिट जाएगी. 

मुंबई 
मुंबई अपने स्ट्रीट फूड को लेकर बहुत ही फेमस है, यहां पर आप जिधर जाएंगे आपको कुछ नया जरूर मिलता है. यहां पर आपको वड़ा पाव से लेकर सी-फूड तक मिल जाएंगे, लेकिन यहां का सबसे फेमस वड़ा पाव, पाव भाजी और भेली पुरी जैसे कई फूड्स हैं. यह जगह इसलिए फूडी लोगों के लिए एकदम परफेक्ट डेस्टिनेशन है.

हैदराबाद 
इस शहर को बिरयानी का बादशाह कहें तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा. यहां पर आपको मिर्ची का सालन और हलीम जैसे फूड आपको फूडी होना क्या होता है एहसास कराएंगे. 

कोलकाता 
कोलकाता में आपको मिठास और मसालों का अलग ही मेल देखने को मिलेगा. कोलकाता में आपको रसगुल्ला और मिष्टी दोई जैसी कई डिशेज खाने के लिए मिल जाएंगी, मिठास के साथ-साथ यहां पर बंगाली करी और माछ-भात किसी भी फूडी के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं. 

