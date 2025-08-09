Tea Lovers Paradise: चाय के शौकीनों के लिए स्वर्ग हैं ये जगहें, खुशबू से महक उठेगा दिल
Tea Lovers Paradise: चाय के शौकीनों के लिए स्वर्ग हैं ये जगहें, खुशबू से महक उठेगा दिल

चाय के शौकीनों के लिए दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जहां चाय की खेती होती है और उसकी खुशबू तथा स्वाद का अद्भुत अनुभव मिलता है. इन जगहों को "टी लवर्स पैराडाइज" कहना बिल्कुल सही है.

Written By  Saumya Tripathi|Last Updated: Aug 09, 2025, 02:14 PM IST
Tea Lovers Paradise: चाय के शौकीनों के लिए स्वर्ग हैं ये जगहें, खुशबू से महक उठेगा दिल

चाय के शौकीनों के लिए दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जहां चाय की खेती होती है और उसकी खुशबू तथा स्वाद का अद्भुत अनुभव मिलता है. इन जगहों को "टी लवर्स पैराडाइज" कहना बिल्कुल सही है.

भारत में चाय प्रेमियों के लिए स्वर्ग-

दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल-

दार्जिलिंग को "चाय की रानी" के रूप में जाना जाता है. यहां की चाय अपनी सुगंध और नाजुक स्वाद के लिए विश्व प्रसिद्ध है. यहां पर आप चाय बागानों की सैर कर सकते हैं, जहां पर चाय की पत्तियों को तोड़ने से लेकर चाय बनाने की प्रक्रिया को भी देख सकते हैं. हिमालय की ठंडी हवा में दार्जिलिंग की ताजी चाय की चुस्की लेना एक यादगार अनुभव है.

असम-

असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है. यह अपनी मजबूत और कड़क चाय (असम टी) के लिए जाना जाता है. यहाँ के बड़े-बड़े चाय बागानों को देखना और चाय के कारखानों में जाना बहुत अच्छा अनुभव होता है. यहां की चाय की चुस्की आपको ताजगी से भर देती है.

मुन्नार, केरल-

मुन्नार अपनी हरी-भरी पहाड़ियों और चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है, जो नीलगिरी की पहाड़ियों पर फैले हुए हैं. यहां के प्रसिद्ध टाटा टी म्यूजियम में आप चाय के इतिहास और उत्पादन के बारे में जान सकते हैं. यहां की वादियों में ट्रेकिंग और चाय बागानों के बीच घूमना एक शांत अनुभव है.

विदेश में चाय प्रेमियों के लिए स्वर्ग

उजी, जापान-

उजी, जापान में माचा और ग्रीन टी के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह है. यहां की माचा दुनिया की सबसे अच्छी माचा में से एक मानी जाती है. यहां आप पारंपरिक चाय समारोह में भाग ले सकते हैं और ताजी बनी माचा का स्वाद ले सकते हैं.

श्रीलंका-

श्रीलंका (जिसे पहले सीलोन कहा जाता था) अपनी सीलोन टी के लिए प्रसिद्ध है, जो अपने अनोखे स्वाद और खुशबू के लिए जानी जाती है. यहां के पहाड़ी शहरों जैसे नूवारा एलिया में, आप चाय बागानों और कारखानों का दौरा कर सकते हैं और ताजी चाय खरीद सकते हैं.

