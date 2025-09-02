शिमला के पास बसे इस हिल स्टेशन पर रहता है आत्मा का साया! रात को जाने में लोगों के छूट जाते हैं पसीने
शिमला के पास बसे इस हिल स्टेशन पर रहता है आत्मा का साया! रात को जाने में लोगों के छूट जाते हैं पसीने

अगर आप भी शिमला घूमने जाते हैं तो हम आपको इस हिल स्टेशन के पास में ही बसी एक भूतिया जगह के बारे में बताएंगे, जहां जाने से लोग काफी डरते हैं. यहां आप भी किस आत्मा का साया बताया जाता है. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 02, 2025, 09:39 PM IST
शिमला के पास बसे इस हिल स्टेशन पर रहता है आत्मा का साया! रात को जाने में लोगों के छूट जाते हैं पसीने

भारतीय काफी तादाद में लोग घूमने के लिए शिमला हिल स्टेशन की विजिट करते हैं. यहां के नजारे ही इतने खूबसूरत हैं कि टूरिस्ट्स काफी अट्रैक्ट होते हैं. हालांकि क्या आप ये जानते हैं कि इस हिल स्टेशन के पास एक भूतिया जगह भी है. बता दें कि कालका-शिमला रोड पर स्थित एक छोटा सा हिल स्टेशन बड़ोग, भारत के सबसे रहस्यमयी और भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है.

बड़ोग नाम से क्यों फेमस है ये जगह?
यह कहा अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है और साथ ही यह एक अजीब और डरावनी कहानी के लिए भी फेमस है. बड़ोग का नाम कर्नल बड़ोग के नाम पर पड़ा, जो ब्रिटिश राज में एक रेलवे इंजीनियर थे. दरअसल 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश सरकार ने कालका और शिमला को जोड़ने के लिए एक रेलवे लाइन बनाने का फैसला किया. इस काम को कर्नल बड़ोग को सौंपा गया था. कर्नल बड़ोग को एक लंबी सुरंग खोदने का काम दिया गया था। उन्होंने दो तरफ से सुरंग खोदना शुरू किया और आशा की कि दोनों सिरे बीच में मिलेंगे, लेकिन उनके अनुमान में कुछ गलती हो गई और दोनों सिरे नहीं मिले.

अपमान के कारण की आत्महत्या
इस विफलता के कारण उन पर भारी जुर्माना लगाया गया और अपमानित किया गया. इस अपमान और निराशा से तंग आकर उन्होंने खुद को उसी सुरंग में गोली मार ली और आत्महत्या कर ली. उनकी मृत्यु के बाद स्थानीय लोगों और रेलवे कर्मचारियों ने दावा किया कि उनकी आत्मा अभी भी उस सुरंग में घूमती है.

बता दें कि बड़ोग टनल नंबर 33, जिसे बड़ोग सुरंग के नाम से जाना जाता है, अब कालका-शिमला रेलवे लाइन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है. इसे बनाने में तीन साल लगे. इस सुरंग को अब कर्नल बड़ोग की आत्मा का निवास स्थान माना जाता है. लोगों का कहना है कि रात में यहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कुछ लोगों ने कर्नल बड़ोग की परछाई को भी देखा है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है. Zee News Hindi इसकी किसी भी तरह की पुष्टि नहीं करता है.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

Shimla nearest Mysterious and horror hill stationbarog tunnel number 33travel

