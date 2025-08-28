ये है दुनिया का इकलौता मंदिर, जहां बिना सिर वाले गणपति बप्पा की होती है पूजा, अनोखा है मंदिर का रहस्य

Mundkatiya Ganesh Temple: गणेश चतुर्थी के दिन यानी 27 अगस्त को भक्त काफी जोश और उत्साह में नजर आए. लोगों ने अपने घर, मंदिर, पांडालों में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की. इस दौरान भक्तों के उत्साह और भक्ति का मिश्रण भी देखने को मिला. गणपति बप्पा के आगे लोगों ने खूब डांस भी किया. ऐसे में अगर आपका प्लान बप्पा के प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिरों पर जाने का बन रहा है तो हम आपको देश के एक ऐसे अनोखे मंदिर के बारे में बताएंगे, जहां बिना सिर वाले गणेश भगवान की पूजा होती है. यह भारत का ऐसा एकमात्र मंदिर है. यहां दर्शन के लिए काफी तादाद में भक्त आते हैं.

मुंडकटिया गणेश मंदिर

भगवान गणेश के जिस अनोखे और प्राचीन मंदिर के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो मुंडकटिया गणेश मंदिर है. यहां आस-पास प्राकृतिक खूबसूरती भी जबरदस्त है और ये जगह अपने धार्मिक महत्व के लिए दुनियाभर में फेमस है. यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है, जहां भगवान गणेश की पूजा उनके धड़ के रूप में होती है. यानी उनका सिर यहां की मूर्ति में नहीं है.

पौराणिक मान्यता और मंदिर का इतिहास

इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा शिव पुराण में बताई गई है. जहां कथा के अनुसार माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक बालक को बनाया और उसमें प्राण फूंके. उन्होंने उस बालक को अपने कक्ष का द्वारपाल बना दिया और निर्देश दिया कि बिना उनकी अनुमति के किसी को भी अंदर प्रवेश न करने दे. इसी बीच भगवान शिव वहां पहुंचे और अंदर जाने लगे, लेकिन गणेश ने उन्हें रोक दिया. इस बात से क्रोधित होकर भगवान शिव ने त्रिशूल से गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया.

वहीं जब माता पार्वती को इस घटना का पता चला तो वे काफी दुखी हो गईं. उन्होंने शिव से गणेश को पुनः जीवित करने का आग्रह किया. इसके बाद महादेव ने एक हाथी का सिर गणेश के धड़ पर लगाकर उन्हें नया जीवन दिया. ऐसी मान्यता है कि जिस स्थान पर भगवान शिव ने गणेश का सिर काटा था, वह यही मुंडकटिया मंदिर है. जहां मुंड का अर्थ सिर और कटिया का अर्थ कटा हुआ होता है, इसी से इस मंदिर का नाम पड़ा.

