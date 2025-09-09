दुनिया का ऐसा रहस्यमयी आइलैंड, जहां दिखती हैं जलपरियां! 365 दिन में सिर्फ एक बार घूमने जा सकते हैं लोग
दुनिया का ऐसा रहस्यमयी आइलैंड, जहां दिखती हैं जलपरियां! 365 दिन में सिर्फ एक बार घूमने जा सकते हैं लोग

Mysterious Island: आइलैंड कितने खूबसूरत होते हैं, इस बात का अंदाजा तो आप तस्वीरों में भी लगा सकते हैं. यहां के नजारे काफी आकर्षक होते है. हालांकि आज हम आपको देश के ऐसे रहस्यमयी आइलैंड के बारे में बताएंगे, जहां जलपरियां भी रहती हैं.

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 09, 2025, 07:06 AM IST
Mysterious Island: आपने कहानियों में जलपरियों के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जलपरियां असल में मौजूद हो सकती हैं? दुनिया में एक ऐसा ही रहस्यमयी आइलैंड है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां जलपरियां रहती हैं. इस आइलैंड का नाम 'आइनहैलो' है. वैसे भी आइलैंड तो समुद्र के पानी से चारों ओर घिरे होने के चलते काफी खूबसूरत लगते हैं. इसके इतने रहस्य हैं कि आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे. इसकी सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस आइलैंड पर साल में सिर्फ एक दिन जाने की इजाजत मिलती है. 

75 हेक्टेयर में फैला
यह रहस्यमयी आईलैंड स्कॉटलैंड के उत्तरी तट से दूर रूसे और ओर्कनेय के बीच, आइनहैलो साउंड में है. आइनहैलो आइलैंड का क्षेत्रफल 75 हेक्टेयर है. वहीं यहां घूमने के लिए टूरिस्ट्स सिर्फ एक बार ही विजिट कर सकते हैं. यानी की आप साल में एक बार से ज्यादा यहां नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यह टूरिस्टस के लिए 365/366 दिन में सिर्फ एक बार के लिए ही खोला जाता है. 

आइलैंड का इतिहास
यह आइलैंड रहस्यमयी होने के साथ ही ऐतिहासिक भी है. भले ही यहां घूमने के लिए साल में सिर्फ एक बार इजाजत मिलती हो, लेकिन यहां आइनहैलो चर्च भी है, जो 12वीं शताब्दी या उससे पहले से है. आइलैंड के बारे में यह भी बताया जाता है कि यहां कुछ शैतानी ताकते हैं. यही कारण है कि लोग यहां जाने से काफी डरते हैं और इसी के चलते इसे घूमने के लिहाज से बंद रखा जाता है. यह भी कहा जाता है कि भूत-प्रेत सहित इन शैतानी ताकतों के चलते यहां कोई भी जाता है तो गायब हो जाता है. इसी कारण से बड़ी सावधानीपूर्वक इसे सिर्फ एक दिन ही टूरिस्टस के लिए खोला जाता है.  

आइलैंड की कहानी और जलपरियों का रहस्य
आइनहैलो को 'फिनफोक' नाम के रहस्यमयी जीवों का घर माना जाता है. फिनफोक आधे इंसान और आधे मछली जैसे जीव होते हैं, जिन्हें कुछ लोग 'जलपरी' या 'मत्स्य मानव' भी कहते हैं. कहा जाता है कि ये जीव जादूगर होते हैं और अपनी दुनिया में रहते हैं, जो समुद्र के नीचे है. गर्मियों के मौसम में ये सतह पर आते हैं और आइनहैलो अपना ठिकाना बनाते हैं।

आइलैंड का इतिहास और आज की स्थिति
आज भले ही यह आइलैंड कहानियों और रहस्य के लिए जाना जाता है, लेकिन इसका एक वास्तविक इतिहास भी है. 12वीं शताब्दी में यहां एक चर्च और मठ बनाया गया था, जिसके खंडहर आज भी मौजूद हैं.18वीं और 19वीं सदी में यहां लोग रहते भी थे, लेकिन 1851 में प्लेग जैसी बीमारी फैलने के बाद लोग इसे छोड़कर चले गए और तब से यह आइलैंड वीरान पड़ा है.

आइलैंड पर जाने के लिए आज भी कोई नियमित नाव नहीं है. ऑर्कनी हेरिटेज सोसाइटी द्वारा हर साल गर्मियों में एक खास दिन का आयोजन किया जाता है, जब कुछ भाग्यशाली लोग इस रहस्यमयी जगह पर जा पाते हैं. यह मौका नेचर लवर्स और इतिहास के शौकीनों के लिए बहुत खास होता है. हालांकि स्कॉटलैंड सरकार ने कभी भी यहां भूत-प्रेत या जलपरियों के होने की पुष्टि नहीं की है, फिर भी स्थानीय लोगों में यह मान्यता गहरी है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारियों और मान्यताओं पर आधारित है. Zee News Hindi इसकी किसी भी तरह की पुष्टि नहीं करता है. 

