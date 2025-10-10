धरती पर इस जगह उतरते थे एलियंस! क्या है 2000 साल पहले रेगिस्तान में बने इन निशानों का रहस्य? नहीं सुलझ रही मिस्ट्री

Mystery of Nazca Lines in Peru: दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं, जहां सदियों पुराने रहस्य आज भी वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों को हैरान करते हैं. दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देश पेरू के रेगिस्तानी इलाके में स्थित 'नाज्का लाइन्स' (Nazca Lines) ऐसी ही एक जगह है. ये विशालकाय आकृतियां, जो लगभग 2,000 साल से भी ज्यादा प्राचीन मानी जाती हैं. जमीन से देखने पर तो सामान्य रेखाएं लगती हैं, लेकिन जब इन्हें हवाई माध्यम से देखा जाता है तो इंसान कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है कि ये कलाकृतियां कैसे बनी और किसने इन्हें बनाया. इन लाइन्स को लेकर कई रहस्यमयी कहानियां और सिद्धांत चर्चाओं में हैं.

क्या है नाज्का लाइन्स का इतिहास?

नाज्का लाइन्स पेरू के रेगिस्तानी इलाके में लगभग 2,500 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैली हुई हैं. यह कलाकृति 50 या 100 साल पुरानी नहीं, बल्कि 2,000 साल से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है. इन रेखाओं में इंसानों, जानवरों और ज्यामितीय (Geometric) आकृतियों सहित 70 से अधिक विशाल चित्र बने हुए हैं. इन रेखाओं को इस तरह से बनाया गया है कि ऊपर से देखने पर यह मकड़ी, बंदर, पक्षी और मछली जैसी आकृतियों के रूप में स्पष्ट दिखाई देती हैं.

कब देखी गई लाइंस?

इन लाइन्स की खोज सबसे पहले 1927 के आसपास पुरातत्वविद टोरिबियो मेजिया ज़ेस्पे (Toribis Majia Xesspe) ने की थी. ज़मीन पर इन लाइन्स की गहराई महज़ 10 से 15 सेंटीमीटर है, लेकिन इनकी चौड़ाई हर जगह एक समान नहीं है. माना जाता है कि यहाँ मौजूद सबसे बड़ी आकृति लगभग 1,200 फीट की है.

इस रहस्यमय कलाकृति के पीछे के सिद्धांत

नाज्का लाइन्स का रहस्य बेहद दिलचस्प है और इसके निर्माण को लेकर कई सिद्धांत काफी चर्चाओं में रहते हैं.

एलियंस का लैंडिंग पॉइंट

लेखक एरिच वॉन ने अपनी किताब 'चैरियट्स ऑफ द गॉड्स' में एक बेहद रोमांचक दावा किया था. उनके अनुसार, ये लाइन्स अंतरिक्ष में संदेश भेजने के लिए बनाई गई थीं और यह भी हो सकता है कि यहां एलियंस (Aliens) उतरते हों.

खगोलीय कैलेंडर

कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि इन लाइन्स का निर्माण खगोलीय कैलेंडर के रूप में किया गया था, जिसका उपयोग प्राचीन नाज्का सभ्यता समय और मौसम की गणना के लिए करती थी.

सिंचाई या धार्मिक अनुष्ठान

एक अन्य सिद्धांत यह है कि लाइन्स का निर्माण सिंचाई (Irrigation) के उद्देश्य से किया गया था. हालांकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है. कुछ अन्य विशेषज्ञ इसे धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा मानते हैं, जहां इन विशाल आकृतियों को देवताओं को समर्पित किया जाता होगा.