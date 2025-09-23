एलियंस, गायब होते लोग और रहस्यमयी पत्थर; बरमूडा ट्रायंगल से भी ज्यादा रहस्यमयी हैं ये जगहें! वैज्ञानिकों भी हैं हैरान
एलियंस, गायब होते लोग और रहस्यमयी पत्थर; बरमूडा ट्रायंगल से भी ज्यादा रहस्यमयी हैं ये जगहें! वैज्ञानिकों भी हैं हैरान

5 mysterious places in the world: दुनियाभर में रहस्यमयी जगहों की कमी नहीं है, लेकिन कुछ जगहें इतनी रहस्यमयी होती हैं कि वैज्ञानिक भी इनके रहस्यों को सुलझाने में उलझ जाते हैं. यहां के रहस्यों के बारे में जानकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 23, 2025, 05:13 PM IST
एलियंस, गायब होते लोग और रहस्यमयी पत्थर; बरमूडा ट्रायंगल से भी ज्यादा रहस्यमयी हैं ये जगहें! वैज्ञानिकों भी हैं हैरान

Mysterious Places in the world: दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जो अपने रहस्य और अनसुलझी पहेलियों के कारण लोगों को हैरान कर देती हैं. वैज्ञानिक और शोधकर्ता इन जगहों के राज को सुलझाने की सालों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज भी ये जगहें एक अबूझ पहेली की तरह बनी हुई हैं. ये स्थान न सिर्फ अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उनके साथ जुड़ी रहस्यमयी कहानियां भी उन्हें और भी खास बनाती हैं. ये जगहें हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि इस दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं, जिन्हें विज्ञान आज भी पूरी तरह से नहीं समझ पाया है. 

स्टोनहेंज, इंग्लैंड
इंग्लैंड में स्थित स्टोनहेंज लगभग 5000 साल पुरानी एक रहस्यमयी जगह है. यह विशाल पत्थरों का एक गोलाकार समूह है, जिसे यूनिक ब्लूस्टोन सामग्री से बनाया गया है. इन चट्टानों की ऊंचाई लगभग 23 फीट है. वैज्ञानिक आज भी इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाए हैं कि जब उस समय किसी भी प्रकार की वैज्ञानिक उन्नति नहीं हुई थी, तो इन विशाल पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया गया और उन्हें यह आकार कैसे दिया गया.

ग्रीन माउंटेन नेशनल फॉरेस्ट, अमेरिका
दुनिया की रहस्यमयी जगहों में अमेरिका के साउथ वेस्टर्न वेरमॉन्ट में स्थित ग्रीन माउंटेन नेशनल फॉरेस्ट भी है. यहां कई लोग अचानक लापता हो गए और उनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला है. सबसे पहला मामला 1945 में एक गाइड मेंडी रिवर्स का था, जो लापता हो गया. इसके बाद 1949 में तीन शिकारी और उसी साल जेम्स ई जेफोर्ड नाम का एक शख्स भी गायब हो गया. इन सभी लोगों का रहस्य आज भी अनसुलझा है.

रोसवेल, अमेरिका
न्यू मैक्सिको में स्थित रोसवेल एलियन कॉन्सपिरेसी थ्योरीज का केंद्र माना जाता है. 1947 में यह जगह अचानक तब चर्चा में आई, जब यहां काम करने वाले लोगों ने अधिकारियों को बताया कि एक उड़न तश्तरी (UFO) दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और उसका मलबा खेत में पड़ा है. सरकार ने इसे एक मौसम गुब्बारे का मलबा बताया, लेकिन कई लोग आज भी मानते हैं कि यहां एलियंस का यान गिरा था.

कोडिन्ही, भारत
भारत के केरल राज्य का एक छोटा सा गांव, कोडिन्ही, भी काफी रहस्यमयी जगह है. इस गांव को "जुड़वा गांव" के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां सैकड़ों जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं. इस गांव में करीब 200 जुड़वा बच्चे हैं. डॉक्टर और वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी इसके पीछे का सही कारण नहीं पता लगा पाया है.

द बर्मुडा ट्रायंगल
बर्मुडा ट्रायंगल, जिसे शैतान का त्रिकोण भी कहा जाता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर की ऐसी जगह है, जहां कई हवाई जहाज और जहाज रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए. पिछले कई सालों से इस क्षेत्र में 50 से ज्यादा जहाज और 20 से ज्यादा विमान लापता हो चुके हैं. इसके पीछे के कारणों को लेकर कई सिद्धांत हैं, जैसे कि चुंबकीय गड़बड़ी, तूफान और एलियंस, लेकिन कोई भी ठोस जवाब नहीं मिल पाया है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारियों और प्रचलिच कहानियों पर आधारित है. Zee News Hindi इसकी किसी भी तरह की पुष्टि नहीं करता है. 

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

