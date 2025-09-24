ये कैसी नदी है? मौसम बदलने पर पानी भी बदलता है रंग! यकीन नहीं होता तो खुद देख लीजिए
Cano Cristales river: दुनियाभर में कई ऐसी नदियां हैं, जिनका पानी इतना साफ होता है कि आप अंदर मछलियों तक को देख सकते हैं. हालांकि हम आपको एक ऐसी नदी के बारे में बता रहे हैं, जो हर मौसम में रंग बदलती है. 

 

Sep 24, 2025
River of five colours: नदियों के बारे में जब सोचते हैं तो बस पानी ही दिमाग में आता है. कई जगह नदियों का पानी साफ होता है तो कई जगह गंदा होता है. हालांकि आप नदियों के बारे में सिर्फ साफ या गंदे पानी के बारे में ही सोचते हैं तो रुक जाइए. आज हम आपको एक ऐसी नदी के बारे में बता रहे हैं, जो कभी लाल, कभी पीली तो कभी हरी हो जाती है. मानो किसी कलाकार ने अपनी पूरी रंगशाला ही इसमें उड़ेल दी हो. ये कोई सपना नहीं, बल्कि कोलंबिया की एक हकीकत है, जिसका नाम काइनो क्रिस्टालेस है.  इसे पांच रंगों की नदी भी कहते हैं. इस नदी को देखकर लगता है जैसे नेचर ने अपने सारे जादू इसी में भर दिए हों.

कहां है ये जादुई नदी?
यह अनोखी नदी कोलंबिया के ला मैकारेना शहर के पास सिएरा डे ला मैकारेना नेशनल पार्क में बहती है. यह इलाका अपनी खूबसूरत पहाड़ियों और घने जंगलों के लिए फेमस है. यह नदी करीब 100 किलोमीटर लंबी है, लेकिन इसका सबसे शानदार हिस्सा 20 किलोमीटर का है, जहां इसके अलग-अलग रंग दिखाई देते हैं.

क्या है इस रंग-बिरंगे जादू का राज? 
इस नदी के रंग बदलने का राज कोई जादू नहीं, बल्कि एक खास तरह का पौधा है, जिसे 'मैकेरेनिया क्लेविगेरा' कहते हैं. यह पौधा नदी की तलहटी में उगता है और जब इसे सही मात्रा में सूरज की रोशनी मिलती है, तो यह लाल, पीला, नीला और हरा रंग दिखाने लगता है. ये पौधे बारिश के मौसम में ज्यादा हरे होते हैं, जबकि गर्मियों में जब सूरज की रोशनी तेज होती है, तो ये लाल और नारंगी रंग के हो जाते हैं.

इस नदी का पानी इतना साफ है कि आप नीचे के पत्थरों को भी आसानी से देख सकते हैं. इसमें कोई मछली या दूसरे जीव-जंतु नहीं रहते, जिसका कारण पानी में पोषक तत्वों की कमी है.

टूरिस्ट्स के लिए खास जगह
एक समय था जब कोलंबिया में गृहयुद्ध चल रहा था और यह इलाका सुरक्षित नहीं था, इसलिए लोग यहां जा नहीं पाते थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं. सरकार ने इस जगह को टूरिस्ट्स के लिए खोल दिया है और इसे बहुत ही अच्छे से मैनेज किया जा रहा है. यहां जाने का सबसे अच्छा समय जुलाई से नवंबर के बीच होता है, जब यह नदी काफी खूबसूरत लगती है. 

यहां आने वाले लोग सिर्फ नदी के रंग ही नहीं देखते, बल्कि इस जगह की शांति और प्राकृतिक खूबसूरती का भी आनंद लेते हैं. अगर आप भी नेचर के किसी अद्भुत जादू को करीब से देखना चाहते हैं, तो यह नदी आपकी बकेट लिस्ट में जरूर होनी चाहिए.

;