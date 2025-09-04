दिमाग हिला देगा यह रहस्य! खाई के ऊपर बने हैं घर, जहां उल्टा बहता है झरना, देखें एशिया की दूसरी सबसे बड़ी घाटी

Mysterious Valley: दुनियाभर में रहस्यों से भरी कई जगहें हैं, जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं. हम आपको ऐसी ही एक जगह के बारे में बता रहे हैं, जो भारत में है और इसके रहस्य आज भी लोंगों को हैरान कर देते हैं. बता दें कि यह जगह महाराष्ट्र के भंडारदरा के पास बसी है. इसकी खूबसूरती भी जबरदस्त है, लेकिन नजारों के आकर्षण के बीच यहां होने वाली अनोखी घटनाएं भी आपको खूब अट्रैक्ट करेंगी और आप ये जानना चाहेंगे कि ये क्या हो रहा है और इसके पीछे का कारण क्या है? यहां आप ट्रेकिंग, कैंपिंग जैसी कई एडवेंचर एक्टिविटीज भी एंजॉय कर सकते हैं.

संधन घाटी

इस रहस्यमयी जगह का नाम संधन घाटी है, जो महाराष्ट्र के मुंबई से करीब 180 किमी दूर भंडारदरा क्षेत्र के पास स्थित है. यह समुद्र तल से करीबन 3 हजार फीट ऊंची है. जो सह्याद्री पर्वतों में बसी इस घाटी की लंबाई की बात करें तो करीब 2.5 किमी है. वहीं इसकी गहराई कुछ हिस्सों में 500 फीट तक है. लोग इसे महाराष्ट्र का खुद का ग्रैंड कैनियन के नाम से भी जानते हैं. यहां के नजारों की खूबसूरती काफी मंत्रमुग्ध करने वाली है. यह एशिया की दूसरी सबसे बड़ी घाटी है.

ट्रैकिंग रूट्स

यह घाटी मुंबई से कुछ ही घंटों की दूरी पर है. इसकी सबसे खास बात यह है कि यह बाकी ट्रेकिंग रूट्स से बिलकुल अलग है. आप ट्रेकिंग में पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन यहां आपको एक गहरी और संकरी घाटी के अंदर नीचे की ओर उतरना होता है. यह घाटी काफी गहरी और लंबी है. यहां दिन के समय भी सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंच पाती है, जिसकी वजह से चारों तरफ हल्की परछाइयां रहती हैं. इसी वजह से इसे 'परछाइयों की घाटी' भी कहते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

उल्टा बहता है झरना

संधन घाटी में घूमने के दौरान आपको एक झरना काफी अट्रैक्ट करेगा. दरअसल यहां की प्राकृतिक खूबसरती जितनी आकर्षक है, उतनी है यहां की हर जगह रहस्यमयी है. हरी-भरी दरारों में छिपे कुछ झरने आपको बहुत पसंद आएंगे. ठंडक और चारों ओर फैली हरियाली आपको अलग अनुभव देगी. यहां घाटी के पास समराद गांव में एक ऐसा झरना भी है, जो उल्टा बहता है. दरअसल इस झरने का पानी हवाओं से टकराकर ऊपर की ओर आने लगता है.

वर्टिकल हैंगिंग टेंट

यहां घूमने के दौरान आप वर्टिकल हैंगिंग टेंट में रुक सकते हैं. दरअसल यहां नीचे खाई और ऊपर रुकने के लिए पोर्टलएजेस हैं, जो आपको अलग ही नजारा देगी. यहां घूमने के दौरान आपको खुला आसमान मिलेगा. यहां से आपको ऐसा फील होगा कि आप दूसरी दुनिया में आ गए हैं.