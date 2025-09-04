दिमाग हिला देगा यह रहस्य! खाई के ऊपर बने हैं घर, जहां उल्टा बहता है झरना, देखें एशिया की दूसरी सबसे बड़ी घाटी
Advertisement
trendingNow12908146
Hindi Newsट्रैवल

दिमाग हिला देगा यह रहस्य! खाई के ऊपर बने हैं घर, जहां उल्टा बहता है झरना, देखें एशिया की दूसरी सबसे बड़ी घाटी

Asia second largest valley in India: अगर आपको रहस्यों से भरी जगहों पर घूमना पसंद है तो हम आपको देश की एक ऐसी ही जगह के बारे में बताएंगे, जो आपको खूब पसंद भी आएगी और यहां के रहस्यों के भरे दृश्यों को देखकर आप सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 04, 2025, 09:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिमाग हिला देगा यह रहस्य! खाई के ऊपर बने हैं घर, जहां उल्टा बहता है झरना, देखें एशिया की दूसरी सबसे बड़ी घाटी

Mysterious Valley: दुनियाभर में रहस्यों से भरी कई जगहें हैं, जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं. हम आपको ऐसी ही एक जगह के बारे में बता रहे हैं, जो भारत में है और इसके रहस्य आज भी लोंगों को हैरान कर देते हैं. बता दें कि यह जगह महाराष्ट्र के भंडारदरा के पास बसी है. इसकी खूबसूरती भी जबरदस्त है, लेकिन नजारों के आकर्षण के बीच यहां होने वाली अनोखी घटनाएं भी आपको खूब अट्रैक्ट करेंगी और आप ये जानना चाहेंगे कि ये क्या हो रहा है और इसके पीछे का कारण क्या है? यहां आप ट्रेकिंग, कैंपिंग जैसी कई एडवेंचर एक्टिविटीज भी एंजॉय कर सकते हैं.  

संधन घाटी 
इस रहस्यमयी जगह का नाम संधन घाटी है, जो महाराष्ट्र के मुंबई से करीब 180 किमी दूर भंडारदरा क्षेत्र के पास स्थित है. यह समुद्र तल से करीबन 3 हजार फीट ऊंची है. जो सह्याद्री पर्वतों में बसी इस घाटी की लंबाई की बात करें तो करीब 2.5 किमी है. वहीं इसकी गहराई कुछ हिस्सों में 500 फीट तक है. लोग इसे महाराष्ट्र का खुद का ग्रैंड कैनियन के नाम से भी जानते हैं. यहां के नजारों की खूबसूरती काफी मंत्रमुग्ध करने वाली है. यह एशिया की दूसरी सबसे बड़ी घाटी है.

ट्रैकिंग रूट्स 
यह घाटी मुंबई से कुछ ही घंटों की दूरी पर है. इसकी सबसे खास बात यह है कि यह बाकी ट्रेकिंग रूट्स से बिलकुल अलग है. आप ट्रेकिंग में पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन यहां आपको एक गहरी और संकरी घाटी के अंदर नीचे की ओर उतरना होता है. यह घाटी काफी गहरी और लंबी है. यहां दिन के समय भी सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंच पाती है, जिसकी वजह से चारों तरफ हल्की परछाइयां रहती हैं. इसी वजह से इसे 'परछाइयों की घाटी' भी कहते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

उल्टा बहता है झरना
संधन घाटी में घूमने के दौरान आपको एक झरना काफी अट्रैक्ट करेगा. दरअसल यहां की प्राकृतिक खूबसरती जितनी आकर्षक है, उतनी है यहां की हर जगह रहस्यमयी है. हरी-भरी दरारों में छिपे कुछ झरने आपको बहुत पसंद आएंगे. ठंडक और चारों ओर फैली हरियाली आपको अलग अनुभव देगी. यहां घाटी के पास समराद गांव में एक ऐसा झरना भी है, जो उल्टा बहता है. दरअसल इस झरने का पानी हवाओं से टकराकर ऊपर की ओर आने लगता है. 

वर्टिकल हैंगिंग टेंट
यहां घूमने के दौरान आप वर्टिकल हैंगिंग टेंट में रुक सकते हैं. दरअसल यहां नीचे खाई और ऊपर रुकने के लिए पोर्टलएजेस हैं, जो आपको अलग ही नजारा देगी. यहां घूमने के दौरान आपको खुला आसमान मिलेगा. यहां से आपको ऐसा फील होगा कि आप दूसरी दुनिया में आ गए हैं. 

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

sandhan valleyAsia second largest valley in Indiamysterious valleytravel

Trending news

पीएम मोदी का वादा पूरा! विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने याद दिलाया 15 अगस्त का भाषण
External Affairs Minister S. Jaishankar
पीएम मोदी का वादा पूरा! विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने याद दिलाया 15 अगस्त का भाषण
Flood Live Updates: दिल्ली में 'मौसम का कहर'...Spice Jet की कई उड़ानें रद्द, जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, यात्रा से पहले स्टेटस चेक की अपील
breaking news live today
Flood Live Updates: दिल्ली में 'मौसम का कहर'...Spice Jet की कई उड़ानें रद्द, जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, यात्रा से पहले स्टेटस चेक की अपील
Next-Gen GST रिफॉर्म का ऐलान, पीएम मोदी ने कहा- इकोनॉमी को मिली नई...
PM Modi On Next-Gen GST
Next-Gen GST रिफॉर्म का ऐलान, पीएम मोदी ने कहा- इकोनॉमी को मिली नई...
USA से छिन गया 'मीडिएटर' का ताज! 'सीजफायर' पर अब ट्रंप-जिनपिंग की टक्कर
DNA Analysis
USA से छिन गया 'मीडिएटर' का ताज! 'सीजफायर' पर अब ट्रंप-जिनपिंग की टक्कर
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेंगे अरविंद केजरीवाल,देश से...
Punjab Floods
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेंगे अरविंद केजरीवाल,देश से...
अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
Jammu and Kashmir
अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब
GST
त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
Punjab Floods
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
Delhi High Court
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
;