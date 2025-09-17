भारत के इस गांव में पैदा होते हैं जुड़वां बच्चे, हर घर की है कहानी, वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पा रहे रहस्य
Advertisement
trendingNow12925422
Hindi Newsट्रैवल

भारत के इस गांव में पैदा होते हैं जुड़वां बच्चे, हर घर की है कहानी, वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पा रहे रहस्य

Twins Village Kodinhi: भारत में एक ऐसा गांव है, जो रहस्यों से भरा हुआ है. यहां लगभग हर घर में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके पीछे का कारण और रहस्य वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए हैं. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 17, 2025, 11:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत के इस गांव में पैदा होते हैं जुड़वां बच्चे, हर घर की है कहानी, वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पा रहे रहस्य

Twins Village in Kerala: दुनियाभर में आज भी कई रहस्यमयी जगहें हैं. कई जगहें तो ऐसी हैं, जिनके रहस्यों को वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पा रहे हैं. भारत में भी एक ऐसी जगह है, जो लोगों को काफी हैरान करती है. दरअसल कोडिन्ही नाम को एक गांव केरल है, जो अपने आप में एक रहस्य है. यह गांव इसलिए फेमस है, क्योंकि यहां सामान्य से कहीं ज्यादा जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं. इस गांव में लगभग हर घर में जुड़वां बच्चे मिल जाएंगे. यह बात वैज्ञानिकों को भी हैरान करती है. हालांकि अभी तक इसके पीछे का रहस्य पता नहीं लग पाया है.

जुड़वां बच्चों का गांव
यह गांव केरल के मलप्पुरम जिले में है और इसे 'जुड़वां बच्चों का गांव' भी कहा जाता है. बता दें कि इस छोटे से गांव की कुल आबादी लगभग 2,000 है और यहां 400 से भी ज्यादा जुड़वां जोड़े हैं. ये जुड़वां केवल बच्चों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि यहां के बड़े-बुजुर्गों में भी जुड़वां भाई-बहन के कई जोड़े हैं. इस गांव में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहां भारत के किसी भी हिस्से के मुकाबले कहीं ज्यादा जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं. यहां तक कि देश के औसत से भी यह संख्या बहुत ज्यादा है. जहां देश भर में हर 1,000 बच्चों पर 8 से 9 जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं, वहीं कोडिन्ही में यह आंकड़ा 1,000 बच्चों पर 42 से 45 है. 

ये भी पढ़ें- "भारत का एक ऐसा रहस्यमयी गांव, जहां किसी भी चीज को छूना मना है! गलती करने पर लगाया जाता है भारी जुर्माना"

Add Zee News as a Preferred Source

वैज्ञानिक भी हैं हैरान
वैज्ञानिक और डॉक्टर इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि, अभी तक इस असाधारण घटना के पीछे का कोई ठोस कारण पता नहीं चल पाया है. कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यहां के लोगों के खान-पान या पानी में कोई खास तत्व हो सकता है जो जुड़वां बच्चों के जन्म को बढ़ाता है. हालांकि सटीक कारण आज भी पता नहीं लग पाया.

आधिकारिक आंकड़ों
वहीं इस गांव के बारे में आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो साल 2008 के अनुमान के अनुसार, यहां पर करीब 280 जुड़वा लोग थे. वहीं जुड़वा लोगों की बात करें तो ज्‍यादातर बच्‍चों की उम्र 15 साल से कम है. जब एक स्कूल के आंकड़े देखे गए तो पता चला कि एक स्‍कूल में तो 80 जुड़वां बच्‍चे हैं. कोडिन्ही गांव के लोग बताते हैं कि लगभग 60-70 साल पहले से ही इस गांव में जुड़वां बच्चों का जन्म हो रहा है. पहले यह संख्या कम थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसमें अचानक बढ़ोतरी देखी गई है. यह गांव सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के लिए एक पहेली बना हुआ है.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Twins Village KodinhiMysterious Village of Indiatravel

Trending news

थक-हार कर ट्रंप को करना पड़ा PM मोदी को जन्मदिन पर फोन? जानें इसके असल मायने
india us trade deal
थक-हार कर ट्रंप को करना पड़ा PM मोदी को जन्मदिन पर फोन? जानें इसके असल मायने
हम हथियार छोड़ने को तैयार... भारत में माओवादियों के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान
Maoist
हम हथियार छोड़ने को तैयार... भारत में माओवादियों के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान
22 दिनों बाद वापस शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा, आपदा के कारण लगी थी रोक
Mata Vaishno Devi yatra
22 दिनों बाद वापस शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा, आपदा के कारण लगी थी रोक
PM Modi Birthday Live Updates: PM मोदी के 75वें जन्मदिन पर अब तक किन-किन लोगों ने दी बधाई, रूस ने हिंदी में लिखकर क्या कहा?
17th sep pm modi birthday
PM Modi Birthday Live Updates: PM मोदी के 75वें जन्मदिन पर अब तक किन-किन लोगों ने दी बधाई, रूस ने हिंदी में लिखकर क्या कहा?
बादल मचाने वाले हैं तांडव, मूसलाधार बारिश लाएगी बड़ी आफत, इन राज्यों में हाई अलर्ट!
Weather
बादल मचाने वाले हैं तांडव, मूसलाधार बारिश लाएगी बड़ी आफत, इन राज्यों में हाई अलर्ट!
अब नहीं बख्शे जाएंगे खूंखार कुत्ते, दो बार काटा तो होगी सीधे होगी उम्रकैद
DNA Analysis
अब नहीं बख्शे जाएंगे खूंखार कुत्ते, दो बार काटा तो होगी सीधे होगी उम्रकैद
DNA: क्या लाल किला अब 'काला किला' बन जाएगा? कौन बिगाड़ रहा है धरोहर की सूरत
DNA Analysis
DNA: क्या लाल किला अब 'काला किला' बन जाएगा? कौन बिगाड़ रहा है धरोहर की सूरत
DNA: आखिर योगी से क्यों परेशान हुए अरब देश? कतर ने सीएम पर बनी फिल्म को बैन किया
Yogi Adityanath
DNA: आखिर योगी से क्यों परेशान हुए अरब देश? कतर ने सीएम पर बनी फिल्म को बैन किया
डोडा में लोगों को उकसा रहे थे 300 सोशल मीडिया हैंडल, पुलिस ने तेज कर दी धरपकड़
jammu kashmir news
डोडा में लोगों को उकसा रहे थे 300 सोशल मीडिया हैंडल, पुलिस ने तेज कर दी धरपकड़
फिर से लौट आया मॉनसून, 3 दिन जमकर बरसेंगे बादल! कई जगह भूस्खलन, जान लें मौसम अपडेट
weather update
फिर से लौट आया मॉनसून, 3 दिन जमकर बरसेंगे बादल! कई जगह भूस्खलन, जान लें मौसम अपडेट
;