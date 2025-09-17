भारत के इस गांव में पैदा होते हैं जुड़वां बच्चे, हर घर की है कहानी, वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पा रहे रहस्य

Twins Village in Kerala: दुनियाभर में आज भी कई रहस्यमयी जगहें हैं. कई जगहें तो ऐसी हैं, जिनके रहस्यों को वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पा रहे हैं. भारत में भी एक ऐसी जगह है, जो लोगों को काफी हैरान करती है. दरअसल कोडिन्ही नाम को एक गांव केरल है, जो अपने आप में एक रहस्य है. यह गांव इसलिए फेमस है, क्योंकि यहां सामान्य से कहीं ज्यादा जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं. इस गांव में लगभग हर घर में जुड़वां बच्चे मिल जाएंगे. यह बात वैज्ञानिकों को भी हैरान करती है. हालांकि अभी तक इसके पीछे का रहस्य पता नहीं लग पाया है.

जुड़वां बच्चों का गांव

यह गांव केरल के मलप्पुरम जिले में है और इसे 'जुड़वां बच्चों का गांव' भी कहा जाता है. बता दें कि इस छोटे से गांव की कुल आबादी लगभग 2,000 है और यहां 400 से भी ज्यादा जुड़वां जोड़े हैं. ये जुड़वां केवल बच्चों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि यहां के बड़े-बुजुर्गों में भी जुड़वां भाई-बहन के कई जोड़े हैं. इस गांव में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहां भारत के किसी भी हिस्से के मुकाबले कहीं ज्यादा जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं. यहां तक कि देश के औसत से भी यह संख्या बहुत ज्यादा है. जहां देश भर में हर 1,000 बच्चों पर 8 से 9 जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं, वहीं कोडिन्ही में यह आंकड़ा 1,000 बच्चों पर 42 से 45 है.

वैज्ञानिक भी हैं हैरान

वैज्ञानिक और डॉक्टर इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि, अभी तक इस असाधारण घटना के पीछे का कोई ठोस कारण पता नहीं चल पाया है. कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यहां के लोगों के खान-पान या पानी में कोई खास तत्व हो सकता है जो जुड़वां बच्चों के जन्म को बढ़ाता है. हालांकि सटीक कारण आज भी पता नहीं लग पाया.

वहीं इस गांव के बारे में आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो साल 2008 के अनुमान के अनुसार, यहां पर करीब 280 जुड़वा लोग थे. वहीं जुड़वा लोगों की बात करें तो ज्‍यादातर बच्‍चों की उम्र 15 साल से कम है. जब एक स्कूल के आंकड़े देखे गए तो पता चला कि एक स्‍कूल में तो 80 जुड़वां बच्‍चे हैं. कोडिन्ही गांव के लोग बताते हैं कि लगभग 60-70 साल पहले से ही इस गांव में जुड़वां बच्चों का जन्म हो रहा है. पहले यह संख्या कम थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसमें अचानक बढ़ोतरी देखी गई है. यह गांव सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के लिए एक पहेली बना हुआ है.