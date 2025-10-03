Advertisement
Hindi Newsट्रैवल

100 से ज्यादा लोगों को निगल गया ये रहस्यमयी कुआं! नहाने गए और कभी नहीं लौटे वापस? वैज्ञानिक भी हैरान

Jacobs Well: दुनियाभर में कई जगहें रहस्यों से भरी हुई हैं, जिसमें से कुछ जगहें तो ऐसी हैं कि इनके रहस्यों को वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पा रहे हैं. ऐसी ही एक जगह 'जैकब्स वेल' है, जो अमेरिका के टेक्सास शहर के विम्बर्ले में है. इस कुएं के अंदर कुछ रह्यमयी गुफाए हैं. करीब 100 से ज्यादा लोग यहां गायब हो चुके हैं. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 03, 2025, 02:50 PM IST
Mysterious Jacobs Well: दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो अपनी सुंदरता से जितनी आकर्षित करती हैं, उतनी ही अपने रहस्य और खतरे से डराती भी हैं. अमेरिका के टेक्सास शहर के विम्बर्ले में ऐसी ही एक रहस्यमयी जगह मौजूद है, जिसे 'जैकब्स वेल' के नाम से जाना जाता है. यह एक नेचुरल कुआं या झरना है, जो देखने में तो जन्नत जैसा खूबसूरत लगता है, लेकिन इसकी गहराई और पानी के अंदर छिपी गुफाओं को दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में गिना जाता है. इसे लोग 'मौत का कुंआ' भी कहते हैं. एडवेंचर के शौकीन लोग आज भी यहां अपनी जान जोखिम में डालकर जाते हैं, लेकिन इससे जुड़ी कई डरावनी कहानियां सामने आती रही हैं.

40 मीटर गहरी हैं पानी की गुफाएं
यह कुआं ऊपर से भले ही छोटा दिखता हो, लेकिन इसकी गहराई जानलेवा है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस प्राकृतिक गड्ढे का मुंह लगभग 4 मीटर चौड़ा है और इसकी शुरुआती गहराई करीब 10 मीटर बताई जाती है. इतनी गहराई में झांक कर देखने पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है. मगर असली खतरा इससे भी आगे है. जो लोग पानी में गोता लगाते हैं, वे लगभग 40 मीटर अंदर बनी गुफाओं में चले जाते हैं. इन गुफाओं के रास्ते इतने भूलभुलैया जैसे और खतरनाक हैं कि यहां से कई लोग वापस लौटकर नहीं आ पाए. वहीं जो लोग किसी तरह बाहर निकले भी हैं, वे गंभीर चोट खाकर ही आए हैं. यहां 100 से ज्यादा लोग यहां गायब हो चुके हैं.

आज भी अनसुलझी पहेली
हैरानी की बात है कि इतना बड़ा खतरा जानते हुए भी पानी की गहराईयों में गोता लगाने का शौक रखने वाले लोग यहां खिंचे चले आते हैं. यहां तैरना बच्चों के बस की बात नहीं है. जैकब्स वेल आज भी खोजी (रिसर्चर्स) लोगों के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है. कई रिसर्चर्स यहां आए, लेकिन वे भी यहां की गुफाओं के रहस्य को पूरी तरह से सुलझा नहीं पाए और खाली हाथ लौटकर गए. माना जाता है कि इसकी गुफाएं अंदर ही अंदर कई रास्तों में बंटी हुई हैं और एक बार रास्ता भटकने के बाद वापस आना लगभग नामुमकिन हो जाता है.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए

TAGS

Mysterious Jacobs WellMysterious Placestravel

