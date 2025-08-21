खुद हुए प्रकट या फिर किसने बनवाए... इन 7 मंदिरों का रहस्य आज भी है अनसुलझा, खूबसूरती कर देगी हैरान!

भारत विविधताओं का देश है. यहां पर लोग सैकड़ों भाषाएं बोलते हैं, तरह-तरह का खाना खाते हैं और ढेरों त्योहार मानते हैं. वहींस, देश में ऐसे कई प्राचीन और रहस्यमयी मंदिर हैं जिनकी वास्तुकला, इतिहास और उनसे जुड़ी कहानियां लोगों को हैरान कर देती हैं. इनमें से कुछ मंदिरों के बारे में यह भी कहा जाता है कि उनका निर्माण किसने और कब किया, यह आज भी एक रहस्य है.

अगर आप भी ट्रैवलिंग के शौकीन हैं तो और इतिहास में रूचि रखते हैं तो अगली बार इन जगहों की ट्रिप जरूर प्लान करें, तो चलिए आपको बताते हैं इन रहस्यमयी मंदिरों के बारे में.....

कहीं से आती है रोने-चिल्लाने की आवाजें तो कहीं भटकती है आत्मा? शाम होते ही इन रेलवे स्टेशनों पर पसर जाता है सन्नाटा

Add Zee News as a Preferred Source

कैलाश मंदिर, एलोरा (महाराष्ट्र)-

यह मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित एलोरा की गुफाओं का हिस्सा है. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसे किसी चट्टान को जोड़कर नहीं, बल्कि एक विशालकाय चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर काटकर बनाया गया है. यह दुनिया की सबसे बड़ी अखंड मूर्तिकलाओं में से एक है. इसकी जटिल नक्काशी और अद्भुत इंजीनियरिंग आज भी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए एक पहेली बनी हुई है.

बृहदेश्वर मंदिर,तंजावुर (तमिलनाडु)-

तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित यह मंदिर चोल वंश के शासक राजा राज चोल प्रथम द्वारा बनवाया गया था. इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका शिखर पूरी तरह से ग्रेनाइट से बना है और इसका वजन लगभग 80 टन है. आज भी यह एक रहस्य है कि उस समय इतने भारी पत्थर को इतनी ऊँचाई तक कैसे पहुँचाया गया होगा, जब कोई आधुनिक तकनीक उपलब्ध नहीं थी.

स्तंभेश्वर महादेव मंदिर, (गुजरात)-

गुजरात के भरूच जिले में स्थित यह शिव मंदिर दिन में दो बार समुद्र के ज्वार-भाटे के कारण पूरी तरह से पानी में डूब जाता है. फिर जब ज्वार उतरता है तो यह दोबारा दिखाई देने लगता है. यह प्राकृतिक घटना इसे एक अद्भुत और रहस्यमयी मंदिर बनाती है.

ज्वाला देवी मंदिर, (हिमाचल प्रदेश)-

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि नौ ज्वालाएं लगातार जलती रहती हैं. ये ज्वालाएं एक प्राकृतिक गैस के कारण जलती हैं. कई वैज्ञानिकों ने इन ज्वालाओं को बुझाने की कोशिश की, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पाए.

खजुराहो के मंदिर, (मध्य प्रदेश)-

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित ये मंदिर अपनी जटिल और कामुक नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं. इन मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था. हालांकि, यह रहस्य आज भी कायम है कि इन मंदिरों का निर्माण क्यों और किस उद्देश्य से किया गया था.

कोणार्क सूर्य मंदिर, (ओडिशा)-

ओडिशा में स्थित यह मंदिर एक विशाल रथ के आकार में बना हुआ है, जिसमें 24 पहिए और सात घोड़े हैं. कहा जाता है कि इस मंदिर की वास्तुकला ऐसी थी कि सूर्य की पहली किरणें सीधे मंदिर के मुख्य द्वार पर पड़ती थीं. हालांकि, इस मंदिर का कुछ हिस्सा अब खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन इसकी भव्यता और वास्तुकला आज भी हैरान कर देती है. कुछ लोगों का मानना है कि इसे विदेशी शासकों ने तोड़ा था, जबकि कुछ का मानना है कि यह प्राकृतिक आपदा का शिकार हुआ था.

हिल स्टेशन को भूल जाएंगे! वायनाड की ये 5 जगहें खूबसूरती में हैं नंबर 1, जल्दी बना लें ट्रिप का प्लान!

अमरनाथ गुफा-

भगवान शिव को समर्पित अमरनाथ गुफा में हिमायल की बर्फ से बना प्राकृतिक शिवलिंग होता है. यह शिवलिंग पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रिया से बनता है और इसे किसी इंसान द्वारा नहीं बनाया गया है.