Gen Z क्यों प्रकृति, योग और यात्रा की तरफ कर रहे रुख? इस आध्यात्म गुरु ने बताए अंदरुनी राज

Mystical Journey: हिमालय की रहस्यमयी घाटियों में जन्मे हिमालयन सिद्ध अक्षर की आध्यात्मिक यात्रा, तप, साधना और दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ी कहानी जानें. जहां साधुओं, ऋषियों और रहस्यमयी गुफाओं ने उन्हें आध्यात्मिक शक्ति का वारिस बनाया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 05, 2025, 11:32 AM IST
Spiritual Connection With Gen Z In Travel: पहाड़ों की गोद में आकर हर कोई अपनी शांति की तलाश में भटकता है. कोई ट्रैवल करना पसंद करते हैं तो कोई एक जगह पर रुककर जीवन के ठहराव के बारे में सोचता है. आज के टाइम में जेन-जी भी अपने मन की शांति के लिए पहाड़ों की तरफ भटकते हैं. कुछ वक्त समय बिताने के बाद वो भी वापस अपने काम पर लौट जाते हैं. फिलहाल, जेन जी को वर्क लाइफ बैलेंस का बखूबी ज्ञान है और इससे जुड़े रहना पसंद करते हैं. जेन जी न सिर्फ अपने काम के लिए बल्कि घुमक्कड़ी और प्रकृति को समझने की बखूबी कोशिश करते हैं. अपने समस्याओं का हल तलाशने के लिए जेन जी कहीं भी और किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं.

भारत में ऐसे कई सारे योग गुरु हैं जो जेन जी के बारे में बात तो करते हैं लेकिन इसके पीछे की वजह आध्यात्मिक गुरु हिमालयन सिद्ध अक्षर ने जी न्यूज से खुलकर बात की. वह जेन जी के लाइफस्टाइल को पिछली पीढ़ी से बेहतर क्यों बताते हैं, चलिए जानते हैं. 

यह भी पढ़ें: 25 लाख की नौकरी छोड़कर क्यों बन गया डिलीवरी बॉय? दोस्त-फैमिली उड़ा रहे मजाक, लेकिन असली कहानी है कुछ और

काम ही नहीं, हर चीजों से जुड़ना चाहते हैं Gen Z

आध्यात्मिक गुरु अक्षर योग केंद्र चला रहे हैं और आए दिन पहाड़ों के बीच लोगों को योग मंत्र देने के लिए प्रयासरत रहते हैं. उन्होंने जेन जी के बारे में कहा कि आज के समय के युवा हर चीजों को महत्व देते हैं. न सिर्फ अपने काम के लिए अग्रसर रहते हैं बल्कि प्रकृति से भी जुड़े रहना चाहते हैं. अपनी मन की शांति को लेकर वह पहाड़ों की तरफ रुख करते हैं और यहां पर आकर योग व प्राणायाम जैसे एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं. 

जेन जी का योग से कैसा जुड़ाव?

उन्होंने आगे बताया कि सैन्य परिवार से होने के कारण उनका जीवन विभिन्न जगहों पर बीता, लेकिन हर वर्ष वह हिमालय लौटते थे. हर बार पहाड़ उन्हें और गहरा ज्ञान देते और उनके गुरु मंडल नई आध्यात्मिक परतें खोलते. योगासन, प्राणायाम, ध्यान और ऊर्जा-साधना उनके बचपन का हिस्सा बन चुके थे. इन्हीं चीजों को हम आज की जेनरेशन में देख रहे हैं और वो इसे प्रियॉरिटी पर रखते हैं. 

सिद्ध अक्षर अपने बारे में बताते हुए आज के युवाओं के उससे जोड़ने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि मैं हडिंबा देवी के तीर्थ तक गया, जहां हडिंबा ने नकारात्मक शक्तियों में जन्म लेने के बावजूद गहन तपस्या से दिव्यता अर्जित की थी. इस स्थान की ऊर्जा गहन साधना के लिए अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है, जहां साधक अपने भीतर की सीमाओं को तोड़ पाते हैं.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

यह भी पढ़ें: एक्स बॉयफ्रेंड के बेटे संग 'ब्यूटी क्वीन' ने की वो घटिया हरकत, दुश्मन भी न करें! चाहती थी अपना बच्चा; जानें पूरा किस्सा

प्रकृति से जुड़ने के लिए Gen Z क्या करें?

युवाओं को अपने सफर में पिर पंजाल की ऊंचाइयों, पार्वती घाटी, चंद्रताल और सूर्यताल जैसे दुर्लभ स्थलों को शामिल करना चाहिए. ये ऐसे स्थान हैं जहां पहुंचना भी साधना का हिस्सा माना जाता है. यहां की ऊर्जाएं ने न केवल उनके मन को दृढ़ करेगा बल्कि हिमालय की गूढ़ परंपराओं को आत्मसात करने में मदद करेगी.

क्या सच में रहस्यमयी गुफाओं में तप से मिलता है दिव्य ज्ञान?

गुफाओं में तपस्या को लेकर सिद्ध अक्षर ने कहा कि ऐसी गुफाएं जो सदियों से साधकों का मार्ग बनी हुई हैं. इन गुफाओं में एकांत, शांति और रहस्यमयी ऊर्जा मिलकर साधक को आध्यात्मिक स्तर पर उन्नत करती हैं. कहते हैं कि इन्हीं गुफाओं की अंधेरी शांति में उन्होंने वह ज्ञान पाया जिसने उनकी साधना को पूर्णता दी.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

