आग में झुलसकर भी अमर रही ज्ञान की नगरी, नालंदा की वो कहानी जिसे इतिहास मिटा नहीं सका

Indian History: नालंदा जहां ज्ञान ने जन्म लिया, प्राचीन विश्वविद्यालय से आधुनिक साहित्यिक राजधानी तक की यह यात्रा आज भी इतिहास, संस्कृति और विचारों की धड़कन को जीवित रखती है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 04, 2025, 12:45 PM IST
आग में झुलसकर भी अमर रही ज्ञान की नगरी, नालंदा की वो कहानी जिसे इतिहास मिटा नहीं सका

Nalanda Old History: शांत खेतों में बसी नालंदा की मिट्टी आज भी बीते युग की गंध समेटे हुए है. लाल रंग की धरती, टूटे पत्थर और सन्नाटा मानो कह रहे हों कि कभी यहां ज्ञान का साम्राज्य था. नालंदा कोई खंडहर नहीं, बल्कि समय की दो पंक्तियों के बीच का ठहराव है जहां अतीत और वर्तमान मिलते हैं. पांचवीं शताब्दी ईस्वी में, जब दुनिया में ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड का नाम भी नहीं था, तब नालंदा शिक्षा का केंद्र बन चुका था. चीन, कोरिया और तिब्बत जैसे देशों से विद्वान यहां ज्ञान की तलाश में आते थे. प्रसिद्ध यात्री ह्वेनसांग और यीजिंग महीनों पैदल चलकर इस विश्वविद्यालय तक पहुंचे थे.

कैसा था नालंदा विश्वविद्यालय का सुनहरा युग?

कभी यहां 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक एक साथ शिक्षा प्राप्त करते थे. न यहां धर्म की दीवारें थीं, न भाषा की सीमाएं. बौद्ध भिक्षु तर्कशास्त्र पढ़ते, संस्कृत विद्वान औषधि का अध्ययन करते और खगोलशास्त्री आसमान नापते थे. यहां पढ़ाई का मकसद पद या पुरस्कार नहीं, बल्कि समझ और जिज्ञासा थी. नालंदा साहित्य महोत्सव 2025 के क्यूरेटर पंकज दुबे बताते हैं कि नालंदा के हृदय में ‘धर्मगंगा’ नाम की विशाल लाइब्रेरी थी. नौ मंजिंला ज्ञान का सागर. इसमें प्राचीन दुनिया के अनगिनत ग्रंथ रखे थे, जिनमें मानव सभ्यता की सोच दर्ज थी.

नालंदा के विनाश के पीछे कौन था?

बारहवीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी की सेना ने नालंदा को आग के हवाले कर दिया. महीनों तक वह आग जलती रही और ग्रंथों की राख में एक पूरा युग खो गया. पर ज्ञान को भला कौन जला सकता है? सदियों बाद जब पुरातत्वविदों ने यहां खुदाई की, तो उन्हें खंडहरों में सभ्यता की अमर सांसें मिलीं.

क्या नालंदा आज फिर जिंदा हो उठा?

राजगीर के पास बना आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय फिर से उसी आत्मा को जीवित कर रहा है. नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल ने इस ज्ञानभूमि में नई चेतना फूंक दी है. अब भिक्षु नहीं, बल्कि लेखक, कवि और विचारक यहां बैठकर संवाद करते हैं. भाषा बदल गई है अब हिंदी, अंग्रेजी और कई अन्य. हालांकि, आत्मा वही है प्रश्न करने की, समझने की और सीखते रहने की.

