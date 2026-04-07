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Hindi Newsट्रैवलBengaluru Hill Stations: बेंगलुरु से सिर्फ 100 किमी दूर बसा है वो 5 हिल स्टेशन; जहां जाने के बाद लौटने का नहीं करेगा मन

Bengaluru Hill Stations: बेंगलुरु से सिर्फ 100 किमी दूर बसा है वो 5 हिल स्टेशन; जहां जाने के बाद लौटने का नहीं करेगा मन

Bengaluru Hill Stations: बेंगलुरु से 100 किमी के भीतर कई खूबसूरत हिल स्टेशन्स हैं, जो शहर की भागदौड़ और प्रदूषण से ब्रेक लेने के लिए परफेक्ट हैं. नंदी हिल्स, रमनगारा, सवंडुर्गा, स्कंदगिरी और मकलीदुर्गा जैसे हिल स्टेशन ट्रेकिंग, पैराग्लाइडिंग, रॉक क्लाइम्बिंग और प्राचीन किलों के साथ प्राकृतिक सुंदरता और शांति का अद्भुत अनुभव देते हैं. ये सभी वीकेंड के लिए आदर्श स्थल हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 07, 2026, 10:22 AM IST
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क्यों खास हैं ये हिल स्टेशन?
क्यों खास हैं ये हिल स्टेशन?

बेंगलुरु घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह है. आप यहां की ऐतिहासिक जगहें, ट्रेडिशन, कलचर और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बहुत ही पसंद आएगा.  लेकिन इसकी असली खूबसूरती इसके आसपास छिपे उन पहाड़ों में है जो शहर की भागदौड़ से चंद घंटों की दूरी पर हैं. अगर आप ट्रैफिक और प्रदूषण से थक चुके हैं और एक छोटे से ब्रेक की तलाश में हैं, तो 100 किलोमीटर के दायरे में कई ऐसे 'हिडन जेम्स' यानी अनमोल जगहें हैं, जो आपका वीकेंड यादगार बना सकती हैं. चाहे आप एडवेंचर के शौकीन हों या बस प्रकृति की गोद में सुकून के पल बिताना चाहते हों, कर्नाटक के ये हिल स्टेशन्स हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास रखते हैं. तो बस अपना बैग पैक कीजिए और निकल पड़िए एक ऐसी यात्रा पर जहाँ ताजी हवा और हरियाली आपका स्वागत करेगी.

नंदी हिल्स

नंदी हिल्स बेंगलुरु से लगभग 60 किमी दूर है. 1,478 मीटर की ऊंचाई पर बसे इस हिल स्टेशन से चारों तरफ का नज़ारा अद्भुत है. यहां ट्रीकिंग, पैराग्लाइडिंग और साइकलिंग जैसे एक्टिविटी कर सकते हैं. नंदी फोर्ट, टिपू सुल्तान का समर पैलेस और भोगा नंदेश्वर मंदिर जैसी ऐतिहासिक जगहें भी दर्शनीय हैं. सूरज की पहली किरण के समय नंदी हिल्स का दृश्य हर किसी का मन मोह लेता है.

रमनगारा 

रमनगारा, बेंगलुरु से लगभग 50 किमी दूर, अपने चट्टानी परिदृश्य और खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है. यह वही जगह है, जहां मशहूर बॉलीवुड फिल्म ‘शोले’ की शूटिंग हुई थी. यहां आप रॉक क्लाइम्बिंग कर सकते हैं और रामदेवरा बेट्टा वल्चर सेंक्चुअरी में पक्षियों को देख सकते हैं. रमनगारा अपने रेशमी उद्योग के लिए भी जाना जाता है, और स्थानीय बाजारों से रेशमी सामान खरीद सकते हैं.

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सवंडुर्गा

सवंडुर्गा बेंगलुरु से लगभग 50 किमी दूर स्थित है और एशिया की सबसे बड़ी मोनोलिथिक चट्टियों में से एक के लिए प्रसिद्ध है. यहां ट्रेकिंग, रॉक क्लाइम्बिंग और कैंपिंग का मज़ा लिया जा सकता है. सवंडुर्गा हिल की हरी-भरी ढलानों और प्राचीन मंदिरों जैसे सवंडी वीरभद्रेश्वर स्वामी और नरसिंह स्वामी मंदिर का अनुभव रोमांचक और ऐतिहासिक दोनों है.

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स्कंदगिरी

स्कंदगिरी, जिसे ‘कलावरा दुर्गा’ भी कहा जाता है, बेंगलुरु से लगभग 70 किमी दूर है. यह हिल स्टेशन अपने नाइट ट्रेकिंग के लिए मशहूर है. यहां की चढ़ाई आसान है और शिखर से सूर्योदय का दृश्य लाजवाब है. पुराने किले और टिपू सुल्तान के अवशेष इस जगह को इतिहास में डुबो देते हैं. रात में तारे और ठंडी हवा के बीच ट्रेकिंग का अनुभव अद्वितीय होता है.

मकलीदुर्गा 

मकलीदुर्गा बेंगलुरु से लगभग 55 किमी दूर है और हरे-भरे पहाड़ों और चट्टानों के बीच बसा हुआ है. यहां का वातावरण बेहद शांत है. एडवेंचर प्रेमियों के लिए यह ट्रेकिंग का बेहतरीन स्थान है. 16वीं सदी का प्राचीन किला शिखर पर स्थित है, और ट्रेक के दौरान जंगली जीव और प्राकृतिक नज़ारे देखने को मिलते हैं. यह जगह प्रकृति और ऐतिहासिक सौंदर्य का शानदार मिश्रण पेश करती है.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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