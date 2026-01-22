होटल और डेस्टिनेशन तो तैयार, क्या वहां पहुंच पा रहे सभी? 19 करोड़ भारतीयों की 'पहुंच' से दूर है अपना ही देश

National Tourism Day 2026: जब भारत 2047 के सपने की ओर बढ़ रहा है, तब क्या पर्यटन सिर्फ घूमना रह गया है या फिर यह करोड़ों लोगों की गरिमा, अर्थव्यवस्था और अनुभवों को बदलने वाली ताकत बन चुका है. Svayam की फाउंडर स्मिनु जिंदल के अनुसार, भारत में करीब 19.18 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी मोबिलिटी सीमित है और वे पर्यटन का लाभ नहीं उठा पाते. Svayam-KPMG व्हाइटपेपर बताता है कि अगर यह वर्ग पर्यटन से जुड़ सके तो भारत की जीडीपी में हर साल करीब 10 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हो सकता है. उनके मुताबिक एक्सेसिबल टूरिज्म कोई दया नहीं बल्कि एक मौलिक अधिकार है, जो सम्मान और आर्थिक ताकत दोनों देता है.

वेलनेस क्यों बढ़ रहा है ट्रैवल?

आज के यात्री सिर्फ होटल नहीं, बल्कि सुकून और संतुलन चाहते हैं. लोग योग, नेचर रिट्रीट, साफ खाना और स्लो ट्रैवल जैसे अनुभवों को प्राथमिकता दे रहे हैं. विवाना हेरिटेज होटल्स के फाउंडर अतुल खन्ना बताते हैं कि पोस्ट कोविड दौर में लोग ऐसी जगहें ढूंढ रहे हैं जहां वे मानसिक और शारीरिक रूप से तरोताजा महसूस कर सकें. अतुल खन्ना के अनुसार पहले हेरिटेज होटल सिर्फ विदेशी मेहमानों के लिए लोकप्रिय थे, लेकिन अब भारतीय परिवार और युवा भी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ना चाहते हैं. ऐतिहासिक इमारतें, लोकल परंपराएं और वास्तुकला अब यात्रियों के लिए खास आकर्षण बन रही हैं.

लोग अब गांवों की सादगी, स्थानीय खानपान और शिल्पकला को अनुभव करना चाहते हैं. साथ ही धार्मिक पर्यटन भी तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि बेहतर सड़कें और कनेक्टिविटी आध्यात्मिक स्थलों तक पहुंच आसान बना रही हैं.

कॉरपोरेट ट्रैवल कैसे बदल रहा है?

आज शादियां सिर्फ एक दिन का इवेंट नहीं रहीं. राजस्थान, गोवा, केरल और दुबई जैसे स्थानों पर कई दिनों तक चलने वाली डेस्टिनेशन वेडिंग आम हो गई हैं. कुल बजट का 40 से 50 प्रतिशत होटल, ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी पर खर्च हो रहा है, जिससे ट्रैवल इंडस्ट्री को बड़ा फायदा मिल रहा है. CoTrav के को-फाउंडर विनोद कुमार साह के मुताबिक अब बिजनेस ट्रैवल को खर्च नहीं बल्कि निवेश माना जा रहा है. कंपनियां अब कर्मचारी सुरक्षा, रियल टाइम ट्रैकिंग और पॉलिसी आधारित ट्रैवल पर जोर दे रही हैं. इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म फ्लाइट से लेकर होटल और वीजा तक सब कुछ एक जगह संभाल रहे हैं.

AI बेस्ड बुकिंग टूल, डेटा डैशबोर्ड और कैशलेस ट्रैवल अब ट्रैवल इंडस्ट्री का हिस्सा बन चुके हैं. चाहे बिजनेस मीटिंग हो या शादी का जश्न, ट्रैवल अब अनुभव, सुविधा और भरोसे का नया चेहरा बन चुका है.