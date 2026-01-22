Advertisement
trendingNow13082586
Hindi Newsट्रैवलहोटल और डेस्टिनेशन तो तैयार, क्या वहां पहुंच पा रहे सभी? 19 करोड़ भारतीयों की पहुंच से दूर है अपना ही देश

होटल और डेस्टिनेशन तो तैयार, क्या वहां पहुंच पा रहे सभी? 19 करोड़ भारतीयों की 'पहुंच' से दूर है अपना ही देश

National Tourism Day: नेशनल टूरिज्म डे 2026 पर एक्सपर्ट्स ने बताया कि कैसे भारत में ट्रैवल सेक्टर एक्सेसिबल टूरिज्म, हेरिटेज ट्रैवल, वेलनेस और कॉरपोरेट व वेडिंग ट्रैवल के जरिए एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 22, 2026, 11:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

होटल और डेस्टिनेशन तो तैयार, क्या वहां पहुंच पा रहे सभी? 19 करोड़ भारतीयों की 'पहुंच' से दूर है अपना ही देश

National Tourism Day 2026: जब भारत 2047 के सपने की ओर बढ़ रहा है, तब क्या पर्यटन सिर्फ घूमना रह गया है या फिर यह करोड़ों लोगों की गरिमा, अर्थव्यवस्था और अनुभवों को बदलने वाली ताकत बन चुका है. Svayam की फाउंडर स्मिनु जिंदल के अनुसार, भारत में करीब 19.18 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी मोबिलिटी सीमित है और वे पर्यटन का लाभ नहीं उठा पाते. Svayam-KPMG व्हाइटपेपर बताता है कि अगर यह वर्ग पर्यटन से जुड़ सके तो भारत की जीडीपी में हर साल करीब 10 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हो सकता है. उनके मुताबिक एक्सेसिबल टूरिज्म कोई दया नहीं बल्कि एक मौलिक अधिकार है, जो सम्मान और आर्थिक ताकत दोनों देता है.

यह भी पढ़ें: फरवरी में घूमने की 6 जन्नत जैसी जगहें! न ज्यादा ठंड, न गर्मी; बस पार्टनर का हाथ और ये हसीन वादियां

 

Add Zee News as a Preferred Source

वेलनेस क्यों बढ़ रहा है ट्रैवल?

आज के यात्री सिर्फ होटल नहीं, बल्कि सुकून और संतुलन चाहते हैं. लोग योग, नेचर रिट्रीट, साफ खाना और स्लो ट्रैवल जैसे अनुभवों को प्राथमिकता दे रहे हैं. विवाना हेरिटेज होटल्स के फाउंडर अतुल खन्ना बताते हैं कि पोस्ट कोविड दौर में लोग ऐसी जगहें ढूंढ रहे हैं जहां वे मानसिक और शारीरिक रूप से तरोताजा महसूस कर सकें. अतुल खन्ना के अनुसार पहले हेरिटेज होटल सिर्फ विदेशी मेहमानों के लिए लोकप्रिय थे, लेकिन अब भारतीय परिवार और युवा भी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ना चाहते हैं. ऐतिहासिक इमारतें, लोकल परंपराएं और वास्तुकला अब यात्रियों के लिए खास आकर्षण बन रही हैं.

लोग अब गांवों की सादगी, स्थानीय खानपान और शिल्पकला को अनुभव करना चाहते हैं. साथ ही धार्मिक पर्यटन भी तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि बेहतर सड़कें और कनेक्टिविटी आध्यात्मिक स्थलों तक पहुंच आसान बना रही हैं.

यह भी पढ़ें: साहब, मैं अंदर नहीं आ सकता... दिव्यांग की बात सुन पिघला SBI बैंक कर्मचारी का दिल; देखें वो चेहरा जो पहले नहीं देखा

कॉरपोरेट ट्रैवल कैसे बदल रहा है?

आज शादियां सिर्फ एक दिन का इवेंट नहीं रहीं. राजस्थान, गोवा, केरल और दुबई जैसे स्थानों पर कई दिनों तक चलने वाली डेस्टिनेशन वेडिंग आम हो गई हैं. कुल बजट का 40 से 50 प्रतिशत होटल, ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी पर खर्च हो रहा है, जिससे ट्रैवल इंडस्ट्री को बड़ा फायदा मिल रहा है. CoTrav के को-फाउंडर विनोद कुमार साह के मुताबिक अब बिजनेस ट्रैवल को खर्च नहीं बल्कि निवेश माना जा रहा है. कंपनियां अब कर्मचारी सुरक्षा, रियल टाइम ट्रैकिंग और पॉलिसी आधारित ट्रैवल पर जोर दे रही हैं. इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म फ्लाइट से लेकर होटल और वीजा तक सब कुछ एक जगह संभाल रहे हैं.

AI बेस्ड बुकिंग टूल, डेटा डैशबोर्ड और कैशलेस ट्रैवल अब ट्रैवल इंडस्ट्री का हिस्सा बन चुके हैं. चाहे बिजनेस मीटिंग हो या शादी का जश्न, ट्रैवल अब अनुभव, सुविधा और भरोसे का नया चेहरा बन चुका है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

National Tourism Day

Trending news

भाजपा तो 'नवीन' हो गई, कांग्रेस को किसने रोक रखा है? वो चिंतन भी शिविर में ही रह गया
BJP President Nitin Nabin
भाजपा तो 'नवीन' हो गई, कांग्रेस को किसने रोक रखा है? वो चिंतन भी शिविर में ही रह गया
कांग्रेस सांसद के भतीजे ने खुद को मारी गोली, फायरिंग में गई पत्नी की जान
Gujarat news
कांग्रेस सांसद के भतीजे ने खुद को मारी गोली, फायरिंग में गई पत्नी की जान
एयरपोर्ट के स्टाफ ने कराई फजीहत, जांच के बहाने विदेशी महिला से की छेड़खानी
bengaluru news
एयरपोर्ट के स्टाफ ने कराई फजीहत, जांच के बहाने विदेशी महिला से की छेड़खानी
'पिकनिक मनाने नहीं गए हैं मेरे पति...', संजय राउत पर भड़कीं अमृता फडणवीस
Devendra Fadnavis
'पिकनिक मनाने नहीं गए हैं मेरे पति...', संजय राउत पर भड़कीं अमृता फडणवीस
सर्दी अभी जा नहीं रही! करवट लेगा मौसम; इन राज्यों में बरसेगा 'कुदरत का कहर'
weather news
सर्दी अभी जा नहीं रही! करवट लेगा मौसम; इन राज्यों में बरसेगा 'कुदरत का कहर'
जिस आईआईटी में पढ़ना सपना होता है, वहां 5 साल में 65 छात्रों ने सुसाइड क्यों किया?
IIT News
जिस आईआईटी में पढ़ना सपना होता है, वहां 5 साल में 65 छात्रों ने सुसाइड क्यों किया?
शिंदे सेना ने राज ठाकरे का सपोर्ट लेकर कर दिया बड़ा खेला, भाजपा के सपने चकनाचूर
maharastra politics
शिंदे सेना ने राज ठाकरे का सपोर्ट लेकर कर दिया बड़ा खेला, भाजपा के सपने चकनाचूर
1500 KM रेंज, रडार से बचकर हमला, भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल बनेगी दुश्मनों का काल
DNA
1500 KM रेंज, रडार से बचकर हमला, भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल बनेगी दुश्मनों का काल
आस्था आई नियम के अंदर, बिहार में सरस्वती पूजा के लिए प्रशासन क्यों मांग रही लाइसेंस?
DNA
आस्था आई नियम के अंदर, बिहार में सरस्वती पूजा के लिए प्रशासन क्यों मांग रही लाइसेंस?
अश्लील वीडियो विवाद के बाद रामचंद्र राव निलंबित, उमेश कुमार डीसीआरई के अतिरिक्त DGP
karnataka
अश्लील वीडियो विवाद के बाद रामचंद्र राव निलंबित, उमेश कुमार डीसीआरई के अतिरिक्त DGP