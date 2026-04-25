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मालदीव घूमने का बना रहे हैं प्लान तो सावधान हो जाइए, ऐसे पकड़े गए तो हो सकती है मौत की सजा!

NCB Advisory for Maldives Travelers: विदेश घूमने का सपना हर किसी का होता है और मालदीव जैसे खूबसूरत देश की बात ही अलग है. लेकिन अगर आप वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. भारत की जांच एजेंसी (NCB) ने साफ चेतावनी दी है कि मालदीव में ड्रग्स को लेकर कानून बेहद सख्त हैं और छोटी सी लापरवाही भी बड़ी मुसीबत बन सकती है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 25, 2026, 02:46 PM IST
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मालदीव घूमने का बना रहे हैं प्लान तो सावधान हो जाइए, ऐसे पकड़े गए तो हो सकती है मौत की सजा!

NCB Advisory for Maldives Travelers: अगर आप आने वाली छुट्टियों में मालदीव (Maldives) जाने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने मालदीव जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एक गंभीर एडवाइजरी (Advisory) जारी की है. इस एडवाइजरी में बताया गया है कि मालदीव सरकार ने अपने ड्रग्स कानूनों (Drugs Act) में बड़े बदलाव किए हैं, जो मार्च 2026 से लागू हो गए हैं. अब वहां नशीली दवाओं से जुड़े अपराधों के लिए उम्रकैद और मौत की सजा तक दी जा सकती है. ऐसे में आपकी छोटी सी लापरवाही भी बड़ी मुसीबत बन सकती है. आपकी एक अनजानी भूल आपको उम्रकैद या मौत की सजा तक ले जा सकती है.

NCB ने क्यों जारी की एडवाइजरी?

आपको बता दें कि मालदीव में सरकार ने नशीले पदार्थों को लेकर बहुत सख्त नियम बना दिए हैं. अब वहां ड्रग्स से जुड़ी किसी भी गतिविधि को गंभीर अपराध माना जा रहा है. बताया जा रहा है कि अब अगर किसी के पास भी थोड़ी सी मात्रा में ड्रग्स या नशीले पदार्थ मिल जाएं या शक भी हो जाए, तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है. ऐसे मामलों में मालदीव सरकार ने सजा भी बहुत कड़ी कर दी है. इसको देखते हुए NCB ने भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है.

मालदीव सरकार ने किया कानून में बदलाव

मालदीव सरकार ने मार्च 2026 से अपने 'ड्रग्स एक्ट' में कई बड़े संशोधन किए हैं. इन बदलावों के बाद अब वहां ड्रग्स से जुड़े अपराधों के लिए सजा पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दी गई है. इन नए नियमों के बाद मालदीव में नशीले पदार्थों की तस्करी या पास में रखने पर उम्रकैद की सजा हो सकती है. वहीं, अगर कोई बड़े स्तर पर ड्रग्स की तस्करी करता हुआ पाया गया, तो उसे वहां की अदालत मौत की सजा तक सुना सकती है. सरकार ने थोड़ी मात्रा मिलने पर भी कड़े नियम बना दिए हैं.

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भारतीयों के लिए खास चेतावनी

भारत की नारकोटिक्स एजेंसी (NCB) ने खास तौर पर भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है. एजेंसी का कहना है कि मालदीव घूमने जाते समय किसी भी संदिग्ध चीज से दूरी बनाए रखें. चाहे वह किसी का सामान उठाना हो या किसी अनजान व्यक्ति की मदद करना हो. आपकी ऐसी छोटी-छोटी बातें भी परेशानी का कारण बन सकती हैं.

पहले भी हो चुकी हैं गिरफ्तारियां

अभी तक मिली जानकारी के अनुसार, पहले भी कई लोग इन सख्त कानूनों की चपेट में आ चुके हैं. कुछ मामलों में भारतीय नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिससे यह साफ होता है कि वहां कानून को लेकर कोई ढील नहीं दी जाती है.

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क्यों इतने सख्त हैं नियम?

मालदीव सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया हुआ है. सरकार का मानना है कि नशे की समस्या को खत्म करने के लिए कड़े कानून जरूरी हैं. यही वजह है कि वहां सजा के नियम भी काफी कठोर रखे गए हैं, जिससे लोग इससे दूर रहें.

सिर्फ कानून नहीं, जिम्मेदारी भी

विदेश यात्रा करते समय सिर्फ घूमना ही नहीं, बल्कि वहां के नियमों को समझना भी जरूरी होता है. कई बार लोग अनजाने में ऐसी गलती कर बैठते हैं, जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं होता. लेकिन दूसरे देश में ऐसी गलती सीधे कानूनी मुसीबत बन सकती है.

 

यात्रा से पहले रखें ये बातें ध्यान में

अगर आप मालदीव जा रहे हैं, तो कुछ बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है. इसमें सबसे पहली बात है कि आप किसी भी तरह के नशे से दूर रहें, अपना सामान खुद संभालें और किसी अनजान व्यक्ति का पैकेट या बैग लेकर न चलें. साथ ही, वहां के नियमों की जानकारी पहले से लेना बेहतर रहता है. इस चेतावनी के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी चर्चा तेज हो गई है. कई लोग कह रहे हैं कि विदेश जाने से पहले सिर्फ टिकट और होटल ही नहीं, बल्कि वहां के कानून भी समझना जरूरी है. वहीं, कुछ लोग इसे सही कदम बता रहे हैं, जिससे लोग सावधानी बरतें.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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