सिर्फ 5 घंटे की ड्राइव और सामने होगी जन्नत! दिल्ली के सबसे नजदीक है यह खूबसूरत हिल स्टेशन, वीकेंड के लिए परफेक्ट जगह

Nearest Hill Station from Delhi: दिल्ली और आसपास के शहरों में रहने वाले लोग अक्सर भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा सुकून तलाशते हैं. जैसे ही वीकेंड आता है, लोग ऐसी जगह ढूंढने लगते हैं, जहां कम समय में पहुंचा जा सके और शहर की भीड़ से दूर कुछ शांत पल बिताए जा सकें. ऐसे में ज्यादातर लोग शिमला, मनाली या मसूरी की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन अब एक छोटा और शांत पहाड़ी शहर लोगों की पसंद बनता जा रहा है.

हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के कसौली की, जो इन दिनों दिल्ली वालों के लिए एक परफेक्ट वीकेंड डेस्टिनेशन बनता जा रहा है. यह जगह अपनी हरियाली, शांत माहौल और पुराने पहाड़ी अंदाज के लिए जानी जाती है. दिल्ली से इसकी दूरी करीब 280 से 290 किलोमीटर है और सड़क के रास्ते यहां 6 से 7 घंटे में पहुंचा जा सकता है. कसौली उन लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है, जो बिना ज्यादा थकावट के पहाड़ों का सुकून और देवदार के पेड़ों की ठंडी छांव का आनंद लेना चाहते हैं.

यहां पहुंचते ही बदल जाता है मूड

कसौली की सबसे बड़ी खासियत उसका सुकून है. बड़े हिल स्टेशनों की तरह यहां बहुत ज्यादा भीड़ नहीं दिखाई देती. पहाड़ों के बीच बनी छोटी सड़कें, देवदार के पेड़ और ठंडी हवाएं यहां आने वालों का मन खुश कर देती हैं. कई लोग बताते हैं कि शहर के शोर से दूर यहां पहुंचकर अलग ही शांति महसूस होती है. यही वजह है कि अब यह जगह परिवार, दोस्तों और कपल्स के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है.

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यहां की सुबह और शाम जीत लेती है दिल

कसौली की सुबह बेहद खास मानी जाती है. पहाड़ों के बीच हल्का कोहरा, ठंडी हवा और पक्षियों की आवाज लोगों को अलग अनुभव देती है. शाम होते ही यहां का मौसम और भी सुहावना हो जाता है. घूमने वाले लोग यहां की शांत सड़कों पर टहलना काफी पसंद करते हैं. शहर की भागदौड़ से दूर यहां समय जैसे धीरे चलने लगता है.

घूमने के लिए हैं कई शानदार जगहें

अगर आप यहां जाएं, तो कई जगहें आपकी यात्रा को यादगार बना सकती हैं. यहां का सनसेट पॉइंट लोगों के बीच काफी मशहूर है, जहां डूबते सूरज का नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई देता है. इसके अलावा मंकी पॉइंट, मॉल रोड और पुराने चर्च भी लोगों को आकर्षित करते हैं. यहां की छोटी-छोटी गलियां और पहाड़ी माहौल लोगों को पुराने समय की याद भी दिलाते हैं.

कार से सफर करने वालों के लिए शानदार ऑप्शन

दिल्ली से यहां जाने वाले ज्यादातर लोग कार यात्रा पसंद करते हैं. सड़क का रास्ता अच्छा माना जाता है और रास्ते में बदलते नजारे सफर को और खूबसूरत बना देते हैं. आमतौर पर लोग दिल्ली से चंडीगढ़ और कालका के रास्ते यहां पहुंचते हैं. अगर ट्रेन से जाना चाहें, तो कालका सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन माना जाता है, जहां से आगे सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है.

सोशल मीडिया पर भी बढ़ रही लोकप्रियता

पिछले कुछ समय में सोशल मीडिया पर भी इस जगह की तस्वीरें और वीडियो तेजी से शेयर हो रहे हैं. कई लोग इसे छोटा लेकिन खूबसूरत पहाड़ी शहर कह रहे हैं. हालांकि, कुछ यात्रियों का मानना है कि वीकेंड पर यहां थोड़ी भीड़ बढ़ जाती है, लेकिन बाकी दिनों में यहां शांति बनी रहती है. लोगों के अनुभवों में भी इसे दिल्ली के मुकाबले कहीं ज्यादा शांत और साफ जगह बताया गया है. अगर आप भी कम बजट में पहाड़, ठंडी हवा और सुकून भरे कुछ दिन बिताना चाहते हैं, तो यह जगह आपकी अगली यात्रा का हिस्सा बन सकती है. कई बार बड़ी जगहों से ज्यादा यादें छोटे शहर दे जाते हैं.

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