नेपाल की सबसे खूबसूरत जगहें जिन्हें देखने के लिए तरसते हैं लोग, एडवेंचर लवर का तो सपना है ये

Best Places To Visit in Nepal: भारत के पड़ोस में कई खूबसूरत देश हैं उन्हीं में से एक नेपाल है. नेपाल बर्फीली पहाड़ियों से घिरा एक खूबसूरत देश है. दुनिया के कई देशों से लोग यहां पर घूमने आते हैं. चलिए जानते हैं नेपाल में कौन सी जगहें सबसे खूबसूरत हैं.

 

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 10, 2025, 07:42 PM IST
Best Places To Visit in Nepal: नेपाल भारत के पड़ोस में बसा एक खूबसूरत देश है. नेपाल घूमने के लिए यहां पर पर्यटक दूर दूर से आते हैं. ये खूबसूरत बर्फीली पहाड़ियों से घिरा एक देश है. चलिए जानते हैं हिमालय की गोद में बसे नेपाल में कौन सी खूबसूरत जगहें हैं जहां पर सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं.

काठमांडू घाटी
काठमांडू नेपाल की राजधानी है जो दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है. पर्यटक दूर दूर से काठमांडू के मंदिर, स्तूप और ऐतिहासिक धरोहरों को देखने आते हैं. काठमांडू में ही पशुपतिनाथ का मंदिर है. जिसे देखने के लिए यहां दुनियाभर से पर्यटक आते हैं. यह हिंदू आस्था का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है.
नेपाल में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह है पोखरा
पोखरा काफी फेमस जगह है. यहां से अन्नपूर्णा रेंज का नजारा देखते ही बनता है. यहां पर डेविस फॉल्स और फेवा झील यहां की पहचान है. UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल भगवान बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी घूमने के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है. हर साल दुनियाभर से बौद्ध धर्म को मानने वाले लाखें पर्यटक यहां आते हैं.

एडवेंचर लवर के लिए बेस्ट
अगर आपको पहाड़ चढ़ना पसंद है तो नेपाल आपके लिए बेस्ट है. नेपाल में ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है. अगर आप एडवेंचर लवर हैं तो यहां से आप माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों का अनुभव कर सकते हैं. 
माता सीता की है जन्मस्थली
इसके अलावा नेपाल बौद्ध धर्म के साथ साथ रामायण से भी जुड़ा है. भगवान राम की ससुराल और माता सीता की जन्मस्थली जनकपुर नेपाल में ही हैं. ये एक ऐतिहासिक शहर है. यहां माता जानकी से जुड़े मंदिर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

