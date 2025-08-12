रिसॉर्ट से लेकर प्री-वेडिंग शूट तक...भारतीय टूरिस्ट के दिल में बस गया ये देश, भर-भरकर पहुंच रहे है सैलानी

Indian Tourists Visit in Nepal: भारतीय सैलानियों के लिए नेपाल एक नया लक्सरी एडवेंचर डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा है. हिमालय की गोद में बसा यह खूबसूरत देश अब सिर्फ धार्मिक या रोमांचकारी यात्रा का माध्यम नहीं, बल्कि आरामदायक रिसॉर्ट्स, डेस्टिनेशन वेडिंग और 'सॉफ्ट एडवेंचर' जैसे अनुभवों का आदान-प्रदान स्थल बन गया है.

सबसे दिलचस्प बात ये है कि महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली जैसे राज्यों के लोग खासतौर पर अब नेपाल को अपने वेकेशन ट्रिप के लिए लिस्ट में टॉप पर रख रहे हैं और जिसकी कई खास वजह है. तो चलिए जानते हैं कि क्यों नेपाल भारतीयों का पसंदीदा इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बना हुआ है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जनवरी से मई 2025 के बीच नेपाल की यात्रा करने वाले टूरिस्टों में भारतीय सैलानियों की संख्या सबसे अधिक रही है. कुल 5.01 लाख पर्यटकों में से 1.15 लाख यानी लगभग 23 प्रतिशत पर्यटक भारत से नेपाल पहुंचे हैं. इससे पहले साल 2024 में भी भारत नेपाल के लिए सबसे बड़ा टूरिज़्म मार्केट बना रहा, जब पूरे साल में कुल 11.47 लाख पर्यटक नेपाल पहुंचे, जिनमें से 3.17 लाख भारतीय थे. यह आंकड़ा 2023 की तुलना में सबसे ज्यादा था.

वीजा-फ्री ट्रैवल और आसान पहुंच

भारत और नेपाल के बीच 1950 में हुई शांति और मैत्री संधि के कारण भारतीय नागरिकों को नेपाल जाने के लिए वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती. सिर्फ एक पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड से ही प्रवेश मिल जाता है. इसके अलावा, सड़क और हवाई मार्ग से नेपाल आसानी से पहुंचा जा सकता है, जिससे यह भारतीयों के लिए एक सहज और सुलभ इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बन जाता है.

बजट-फ्रेंडली टूरिज्म

नेपाल एक बहुत ही किफायती डेस्टिनेशन है. यहां खाने-पीने, रहने और घूमने का खर्च दूसरे इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस की तुलना में काफी कम है. भारतीय रुपये की तुलना में नेपाली रुपये का मूल्य कम होने से भी भारतीय पर्यटकों को अतिरिक्त फायदा मिलता है, जिससे उनकी यात्रा और भी सस्ती हो जाती है.

प्राकृतिक खूबसूरती और एडवेंचर एक्टिविटीज

नेपाल अपनी शानदार प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है. यहां हिमालय की बर्फीली चोटियाँ, शांत झीलें और हरे-भरे जंगल हैं. एडवेंचर के शौकीनों के लिए यह एक स्वर्ग जैसा है, जहां वे ट्रेकिंग, माउंटेन क्लाइम्बिंग, रिवर राफ्टिंग और बंजी जंपिंग जैसी एक्टिविटी का आनंद ले सकते हैं. माउंट एवरेस्ट जैसे दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर यहां स्थित हैं, जो पर्वतारोहियों को बहुत आकर्षित करते हैं.

डेस्टिनेशन वेडिंग की वजह से हुआ फेमस

नेपाल अब न केवल घूमने-फिरने के लिए बल्कि भारतीयों और प्रवासी भारतीयों के बीच डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी लोकप्रिय हो रहा है. खासतौर से, भारत की सीमा से सटे शहर जैसे बीरगंज, नेपाल झापा, इन जगहों पर शादी और पारिवारिक आयोजनों के लिए तेजी से फेवरेट बनते जा रहे हैं. साथ ही, दूसरी तरफ लग्जरी होटल्स और रिसॉर्ट्स की बढ़ती उपलब्धता है.