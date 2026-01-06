क्या आप उस जगह घूमना चाहते हैं जहां Netflix की स्ट्रेंजर थिंग्स की हुई शूटिंग? तस्वीरें हुई वायरल

Advertisement
Netflix Stranger Things Filming Locations: नेटफ्लिक्स की मशहूर सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स भले ही इंडियाना के हॉकिन्स शहर में सेट हो, लेकिन इसकी शूटिंग अमेरिका और यूरोप के कई हिस्सों में हुई है. जॉर्जिया से लेकर लिथुआनिया तक, जानिए उन असली जगहों के बारे में जहां इस सीरीज की डरावनी दुनिया रची गई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 06, 2026, 10:11 AM IST
Stranger Things Filming Locations: नेटफ्लिक्स की सुपरहिट सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स की कहानी 1980 के दशक के हॉकिन्स, इंडियाना में दिखाई जाती है. लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस सीरीज की शूटिंग इंडियाना में नहीं हुई. असल में इसके ज्यादातर सीन अमेरिका के जॉर्जिया राज्य और बाद में यूरोप के लिथुआनिया में फिल्माए गए, जहां अलग-अलग शहरों को जोड़कर हॉकिन्स की काल्पनिक दुनिया बनाई गई.

सीजन 1 और 2 में जॉर्जिया कैसे बना हॉकिन्स?

सीरीज के पहले दो सीजन में हॉकिन्स शहर को जॉर्जिया के कई इलाकों से मिलाकर तैयार किया गया. जैक्सन शहर का डाउनटाउन मेलवाल्ड्स स्टोर और लाइब्रेरी जैसे अहम हॉकिन्स लोकेशंस के तौर पर इस्तेमाल हुआ. यही वह जगहें थीं, जिन्होंने दर्शकों को हॉकिन्स से भावनात्मक रूप से जोड़ दिया. ईस्ट पॉइंट में स्थित रिहायशी इलाकों में उन घरों की शूटिंग हुई, जहां शुरुआती सीजन की ज्यादातर पारिवारिक कहानियां दिखाई गईं. हॉकिन्स हाई और मिडिल स्कूल के सीन स्टॉकब्रिज के एक बंद स्कूल में फिल्माए गए. स्कूल के खाली गलियारों ने सीरीज के रहस्यमयी माहौल को और गहरा बना दिया.

हॉपर का पुलिस स्टेशन और जंगल के सीन कहां शूट हुए?

हॉपर का पुलिस स्टेशन असल में डगलसविल सिटी हॉल के अंदर बनाया गया था. वहीं बच्चे जो साइकिल से जंगलों की ओर भागते नजर आते हैं, वे सीन स्टोन माउंटेन पार्क और जॉर्जिया इंटरनेशनल हॉर्स पार्क के आसपास शूट किए गए. इलेवन का पहला बर्गर लिथिया स्प्रिंग्स के एक कैफे में और पहला वॉफल चोरी का सीन पालमेटो के असली ग्रॉसरी स्टोर में फिल्माया गया.

 

तीसरे सीजन में कहानी स्टारकोर्ट मॉल के इर्द-गिर्द घूमती है. यह पूरा सीजन जॉर्जिया के डुलुथ में स्थित ग्विनेट प्लेस मॉल में शूट हुआ. एक समय का चहल-पहल वाला यह मॉल 80 के दशक के नीयॉन लाइट्स, आइसक्रीम शॉप्स और दुकानों से सजा दिया गया, जिसने दर्शकों को पूरी तरह उस दौर में पहुंचा दिया.

 

पूल और एक्शन सीन कहां फिल्माए गए?

हॉकिन्स कम्युनिटी पूल के सीन अटलांटा के साउथ बेंड पूल में शूट हुए. यहीं बिली के चर्चित सीन फिल्माए गए. इसी मॉल के भीतर गुप्त लैब, धमाकों और दूसरी दुनिया के खतरनाक जीवों वाले सीन भी शूट किए गए, जिसने सीजन 3 को और ज्यादा रोमांचक बना दिया. सीजन 4 तक कहानी का दायरा और बड़ा हो गया. हॉपर की कैद के सीन लिथुआनिया की राजधानी विलनियस की एक पुरानी जेल में फिल्माए गए. वहीं साइबेरिया जैसे ठंडे माहौल के लिए बर्फीले एयरफील्ड्स का इस्तेमाल किया गया. दूसरी ओर, कैलिफोर्निया की कहानी असल में न्यू मैक्सिको के अल्बुकर्क में शूट हुई, जहां रेगिस्तान और सबर्बन इलाके कैलिफोर्निया का रूप बन गए.

 

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक

netflix Stranger Things

