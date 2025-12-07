Winter Trekking Destination: न्यू ईयर का धमाका: बर्फ से ढके इन 3 ट्रैकिंग स्पॉट्स पर मिलेगा सांस रोक देने वाला एडवेंचर, नजारा देख दिल बाग-बाग हो जाएगा

नए साल के आने से पहले ही लोग जमकर प्लानिंग में जुट जाते हैं. किसी को पहाड़ बुलाते हैं, किसी को समुद्र, तो कोई रोमांच के बीच साल की शुरुआत करना चाहता है. दिसंबर-जनवरी की ठंड पहाड़ों की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है. बर्फ से ढकी चोटियां, जमी हुई झीलें और ताजी हवा हर किसी के मन को सुकून देती है. अगर इस बार आप न्यू ईयर को एडवेंचर के साथ मनाना चाहते हैं, तो भारत के ये बेस्ट विंटर ट्रेक आपके लिए परफेक्ट हैं. यहां आपको मिलेगा रोमांच, खूबसूरती और यादगार पल अनोखा संगम.

आसान रास्ता, शानदार नजारे

हिमाचल प्रदेश में स्थित पराशर लेक ट्रेक न्यू ईयर पर घूमने के लिए एक बेहतरीन एडवेंचर डेस्टिनेशन माना जाता है. यह ट्रेक आसान होने के साथ-साथ अपने शांत वातावरण और खूबसूरत प्राकृतिक नजारों के लिए फेमस है. सर्दियों में यहां की बर्फबारी पूरे रास्ते को सफेद चादर में बदल देती है, जिससे सफर और भी दिलकश दिखाई देता है. जो लोग पहली बार ट्रेकिंग करना चाहते हैं, उनके लिए यह जगह परफेक्ट मानी जाती है.

बर्फ से ढकी चोटियों का रोमांच

उत्तराखंड का प्रसिद्ध केदारकांठा ट्रेक मीडियम लेवल का माना जाता है, लेकिन इसकी खूबसूरती लोगों को बार-बार यहां खींच लाती है. रास्ते से गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे पहाड़ों के अद्भुत नजारे दिखाई देते हैं. दिसंबर और जनवरी में इस पूरे क्षेत्र में भारी बर्फ गिरती है, जो इसे परफेक्ट विंटर ट्रेकिंग स्पॉट बनाती है. नए साल पर रोमांच और एडवेंचर का असली स्वाद लेना हो तो केदारकांठा सबसे शानदार विकल्प है.

जमी हुई नदी पर चलने का अनोखा अनुभव

लद्दाख का चादर ट्रेक भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण और रोमांचक ट्रेक्स में से एक माना जाता है. इस ट्रेक में यात्री जमी हुई जांस्कर नदी पर चलते हैं, जो खुद में एक अनोखा और unforgettable अनुभव होता है. कड़कड़ाती ठंड, सफेद बर्फ की परतें और पहाड़ों के बीच का शांत वातावरण किसी भी एडवेंचर प्रेमी को रोमांच से भर देता है. यह ट्रेक केवल उन लोगों के लिए है जो खुद को चुनौती देना चाहते हैं.