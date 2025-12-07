Advertisement
trendingNow13032104
Hindi Newsट्रैवल

Winter Trekking Destination: न्यू ईयर का धमाका: बर्फ से ढके इन 3 ट्रैकिंग स्पॉट्स पर मिलेगा सांस रोक देने वाला एडवेंचर, नजारा देख दिल बाग-बाग हो जाएगा

Winter Trekking Destination: अगर आप इस न्य ईयर एडवेंचर करते हुए मनाना चाहते हैं तो भारत के ये बेस्ट ट्रैकिंग स्पॉट आपके लिए बहुत शानदार अनुभव हो सकते हैं. जहां आपको खूबसूरती और यादगार पल अनोखा संगम देखने को मिलेगा.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 07, 2025, 09:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Winter Trekking Destination: न्यू ईयर का धमाका: बर्फ से ढके इन 3 ट्रैकिंग स्पॉट्स पर मिलेगा सांस रोक देने वाला एडवेंचर, नजारा देख दिल बाग-बाग हो जाएगा

नए साल के आने से पहले ही लोग जमकर प्लानिंग में जुट जाते हैं. किसी को पहाड़ बुलाते हैं, किसी को समुद्र, तो कोई रोमांच के बीच साल की शुरुआत करना चाहता है. दिसंबर-जनवरी की ठंड पहाड़ों की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है. बर्फ से ढकी चोटियां, जमी हुई झीलें और ताजी हवा हर किसी के मन को सुकून देती है. अगर इस बार आप न्यू ईयर को एडवेंचर के साथ मनाना चाहते हैं, तो भारत के ये बेस्ट विंटर ट्रेक आपके लिए परफेक्ट हैं. यहां आपको मिलेगा रोमांच, खूबसूरती और यादगार पल अनोखा संगम.

 आसान रास्ता, शानदार नजारे 

हिमाचल प्रदेश में स्थित पराशर लेक ट्रेक न्यू ईयर पर घूमने के लिए एक बेहतरीन एडवेंचर डेस्टिनेशन माना जाता है. यह ट्रेक आसान होने के साथ-साथ अपने शांत वातावरण और खूबसूरत प्राकृतिक नजारों के लिए फेमस है. सर्दियों में यहां की बर्फबारी पूरे रास्ते को सफेद चादर में बदल देती है, जिससे सफर और भी दिलकश दिखाई देता है. जो लोग पहली बार ट्रेकिंग करना चाहते हैं, उनके लिए यह जगह परफेक्ट मानी जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

 बर्फ से ढकी चोटियों का रोमांच 

उत्तराखंड का प्रसिद्ध केदारकांठा ट्रेक मीडियम लेवल का माना जाता है, लेकिन इसकी खूबसूरती लोगों को बार-बार यहां खींच लाती है. रास्ते से गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे पहाड़ों के अद्भुत नजारे दिखाई देते हैं. दिसंबर और जनवरी में इस पूरे क्षेत्र में भारी बर्फ गिरती है, जो इसे परफेक्ट विंटर ट्रेकिंग स्पॉट बनाती है. नए साल पर रोमांच और एडवेंचर का असली स्वाद लेना हो तो केदारकांठा सबसे शानदार विकल्प है.

जमी हुई नदी पर चलने का अनोखा अनुभव 

लद्दाख का चादर ट्रेक भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण और रोमांचक ट्रेक्स में से एक माना जाता है. इस ट्रेक में यात्री जमी हुई जांस्कर नदी पर चलते हैं, जो खुद में एक अनोखा और unforgettable अनुभव होता है. कड़कड़ाती ठंड, सफेद बर्फ की परतें और पहाड़ों के बीच का शांत वातावरण किसी भी एडवेंचर प्रेमी को रोमांच से भर देता है. यह ट्रेक केवल उन लोगों के लिए है जो खुद को चुनौती देना चाहते हैं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Winter Trekking Destination

Trending news

'बाहर भागने के बजाय बेसमेंट में घुस गए लोग...',गोवा में कैसे थम गईं लोगों की सांसें?
Goa Fire Incident
'बाहर भागने के बजाय बेसमेंट में घुस गए लोग...',गोवा में कैसे थम गईं लोगों की सांसें?
कुंभ पर SC के पूर्व जज ने उठाया सवाल, बोले- अंधविश्वास से लड़ना धर्म-विरोध नहीं
Supreme Court
कुंभ पर SC के पूर्व जज ने उठाया सवाल, बोले- अंधविश्वास से लड़ना धर्म-विरोध नहीं
UP, दिल्ली और हरियाणा में बारिश के बाद हड्डियां जमा देगी ठिठुरन, कोहरा करेगा बेहाल
today weather update
UP, दिल्ली और हरियाणा में बारिश के बाद हड्डियां जमा देगी ठिठुरन, कोहरा करेगा बेहाल
गोवा के नाइट क्लब में भयानक आग से 25 की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान
Goa Fire
गोवा के नाइट क्लब में भयानक आग से 25 की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान
सरकार बांट रही 190 करोड़ रुपये... लावारिस नोटों का आखिर क्या होगा? हैरत में हैं लोग
Unclaimed Money
सरकार बांट रही 190 करोड़ रुपये... लावारिस नोटों का आखिर क्या होगा? हैरत में हैं लोग
IVF से मां बनने की जोड़ों को चुकानी पड़ रही भारी कीमत, रिसर्च में बड़ा खुलासा
infertility treatment
IVF से मां बनने की जोड़ों को चुकानी पड़ रही भारी कीमत, रिसर्च में बड़ा खुलासा
नई बाबरी का फीता काटने आए हुमायूं के शेख असली या नकली, नाम बताया पहचान क्यों छिपाई?
DNA
नई बाबरी का फीता काटने आए हुमायूं के शेख असली या नकली, नाम बताया पहचान क्यों छिपाई?
अंगामी ट्राइब के आयोजन में जमकर झूमे सिंधिया, ऐसा अंदाज आपने पहले न होगा देखा होगा
Nagaland
अंगामी ट्राइब के आयोजन में जमकर झूमे सिंधिया, ऐसा अंदाज आपने पहले न होगा देखा होगा
सियासत में कोई स्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं, केरल में लेफ्ट-BJP-कांग्रेस के गठबंधन
congress
सियासत में कोई स्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं, केरल में लेफ्ट-BJP-कांग्रेस के गठबंधन
पश्चिम बंगाल में नई बाबरी का शिलान्यास, हुमायूं देश के सबसे बड़े मुस्लिम नेता बने?
DNA
पश्चिम बंगाल में नई बाबरी का शिलान्यास, हुमायूं देश के सबसे बड़े मुस्लिम नेता बने?