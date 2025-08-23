अगले महीने पार्टनर के साथ बना लें हिमाचल की इस अनदेखी जगह का प्लान, रोमांस से भर जाएगी जिंदगी
अगले महीने पार्टनर के साथ बना लें हिमाचल की इस अनदेखी जगह का प्लान, रोमांस से भर जाएगी जिंदगी

हिमाचल की हसीन वादियों में स्थित शोजा गांवा एक ऐसी जगह है, जो अपने शांत वातावरण और खूबसूरती के लिए जाना जाता है. अगर आप पार्टनर के साथ कुछ शांत और सुकून के पल बिताना चाहते हैं तो यह डेस्टिनेशन एकदम परफेक्ट रहेगी.

Written By  Saumya Tripathi|Last Updated: Aug 23, 2025, 05:32 PM IST
अगले महीने पार्टनर के साथ बना लें हिमाचल की इस अनदेखी जगह का प्लान, रोमांस से भर जाएगी जिंदगी

हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती दुनिया भर में प्रचलित है, यहं हर महीने हजारों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं. बर्फीले पहाड़ों के प्रांत के नाम से फेमस हिमाचल प्रदेश में कई ऐसी शानदार और मंत्रमुग्ध करने वाली जगह मौजूद हैं, जिनके बारे में शायद ही आपको मालूम होगा.

पार्टनर के साथ बिताएं सुकून के पल

हिमाचल की हसीन वादियों में स्थित शोजा गांवा एक ऐसी जगह है, जो अपने शांत वातावरण और खूबसूरती के लिए जाना जाता है. अगर आप पार्टनर के साथ कुछ शांत और सुकून के पल बिताना चाहते हैं तो यह डेस्टिनेशन एकदम परफेक्ट रहने वाली है तो चलिए जानते हैं इस शानदार जगह के बारे में..........

खूबसूरती है बेमिसाल 

शोजा गांव हिमाचल की राजधानी शिमला से 148 किमी, मंडी जिले से करीब 74 किमी और सुंदरनगर से 96 किमी की दूरी पर मौजूद है. यह जालोरी पास से भी काफी पास में स्थित है. शोजा गांव हिमाचल प्रदेश में बंजारा घाटी में मौजूद है, शोजा भले ही छोटा-सा गांव है लेकिन खूबसूरती के मामले में हिमाचल की कई जगहों को टक्कर देने का काम करता है.

नेचर लवर के लिए जन्नत से नहीं है कम

शोजा गांव प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है. यह समुद्र तल से करीब 2 हजार से भी अधिक मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. बादलों से ढके ऊंचे-ऊंचे पहाड़, देवदार के पेड़, घास के मैदान और झील-झरने इस गांव की खूबसूरती को दोगुना कर देते हैं.

लीजिए एडवेंचर एक्टिविटीज के मजे

शोजा गांव सिर्फ न केवल अपनी खूबसूरती के लिए बल्कि कई एडवेंचर एक्टिविटी के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है. यहां आप ट्रैकिंग से लेकर हाईकिंग और कैम्पिंग का भी लुफ्त उठा सकते हैं. बर्फबारी में यहां आप स्कीइंग, स्नोबॉल फाइटिंग और स्नो ट्रैकिंग का लुफ्त उठा सकते हैं.

