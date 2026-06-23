Night Tourism: घूमने का मतलब पहले सिर्फ सुबह निकलना, दिनभर जगहों को देखना और शाम तक वापस लौटना माना जाता था. लेकिन अब ट्रैवलिंग का तरीका काफी बदल चुका है. सोशल मीडिया, बदलती लाइफस्टाइल और कुछ नया एक्सपीरियंस करने की चाह ने Gen Z और मिलेनियल्स के बीच नाइट टूरिज्म को नया ट्रेंड बना दिया है. अब युवा ऐसी जगहों की तलाश करते हैं, जहां रात में भी शहर की रौनक, संस्कृति और रोमांच को महसूस किया जा सके.
नाइट टूरिज्म सिर्फ देर रात पार्टी या नाइटलाइफ तक सीमित नहीं है. इसमें ऐतिहासिक जगहों का रात में खूबसूरत नजारा, नाइट सफारी, कैंपिंग, लेट नाइट फूड स्ट्रीट, म्यूजिक शो और रोशनी से जगमगाते बाजार भी शामिल हैं. यही वजह है कि भारत के कई शहर अब रात के पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं. आइए जानते हैं देश की कुछ ऐसी जगहों के बारे में जहां रात का सफर आपको अलग अनुभव दे सकता है.
राजस्थान की राजधानी जयपुर दिन में अपनी ऐतिहासिक इमारतों और शाही विरासत के लिए मशहूर है, लेकिन रात होते ही इसका नजारा पूरी तरह बदल जाता है. रोशनी से सजे आमेर किले, जलमहल और अल्बर्ट हॉल म्यूजियम देखने में बेहद शानदार लगते हैं. शाम के बाद जयपुर की गलियां और बाजार भी अलग रंग में नजर आते हैं. यहां आने वाले पर्यटक रात में लोकल फूड का स्वाद लेते हैं और शहर की पुरानी संस्कृति को करीब से महसूस करते हैं. रोशनी और इतिहास का यह मेल जयपुर को नाइट ट्रैवल के लिए खास बनाता है.
मुंबई को वैसे ही 'सिटी दैट नेवर स्लीप्स' कहा जाता है. दिन की भागदौड़ के बाद भी यह शहर रात में अपनी रफ्तार बनाए रखता है. मरीन ड्राइव की चमकती लाइट्स, समुद्र किनारे ठंडी हवा और रात में जगमगाता शहर लोगों को अपनी ओर खींचता है. बांद्रा-वर्ली सी लिंक का नजारा रात में बेहद खास लगता है. इसके अलावा मुंबई की नाइट फूड स्ट्रीट और देर रात तक खुले रहने वाले कैफे भी पर्यटकों को पसंद आते हैं. यहां रात बिताने का अनुभव किसी फिल्मी कहानी जैसा महसूस हो सकता है.
अगर आप शोर-शराबे से दूर नेचर के बीच समय बिताना चाहते हैं तो ऋषिकेश का नाइट टूरिज्म एक शानदार ऑप्शन हो सकता है. गंगा किनारे कैंपिंग, बोनफायर और खुले आसमान के नीचे बैठकर तारों को देखना यहां के खास अनुभवों में शामिल है. रात के समय गंगा किनारे का माहौल बेहद शांत और खूबसूरत हो जाता है. शहर की भागदौड़ से दूर यहां बिताई गई रात लोगों को मानसिक शांति और प्रकृति के करीब होने का एहसास देती है.
गोवा का नाम सुनते ही समुद्र, बीच और नाइटलाइफ की तस्वीर सामने आ जाती है. यहां रात का माहौल दिन से बिल्कुल अलग होता है. बीच के किनारे म्यूजिक, नाइट मार्केट और लाइव परफॉर्मेंस पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. हालांकि गोवा सिर्फ पार्टी के लिए मशहूर नहीं है. रात में समुद्र किनारे बैठकर लहरों की आवाज सुनना भी एक खास अनुभव देता है. चांदनी रात में समुद्र का शांत रूप देखने के लिए भी लोग यहां पहुंचते हैं.
गुजरात के कच्छ का रण रात के समय किसी दूसरी दुनिया जैसा दिखाई देता है. खासकर पूर्णिमा की रात यहां सफेद रेगिस्तान पर चांद की रोशनी पड़ती है तो पूरा इलाका बेहद खूबसूरत नजर आता है. दूर-दूर तक फैली सफेद रेत, ठंडी हवा और शांत वातावरण लोगों को एक यादगार अनुभव देते हैं. रण उत्सव के दौरान यहां रात के समय होने वाले कार्यक्रम और सांस्कृतिक शो भी बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं.
नाइट टूरिज्म के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह लोगों की नई तरह के अनुभवों की तलाश है. अब लोग सिर्फ फोटो खींचने के लिए नहीं, बल्कि किसी जगह की असली संस्कृति और माहौल को महसूस करने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं. रात में घूमने से कई जगहों पर भीड़ कम मिलती है और पर्यटक ज्यादा आराम से जगहों को देख पाते हैं. इसके अलावा सोशल मीडिया पर खूबसूरत नाइट फोटोज और वीडियो Gen Z और मिलेनियल्स के लिए खास बन जाते हैं. इन सब के कारण इस ट्रेंड को बढ़ावा मिल रहा है. कई शहर अब नाइट मार्केट, लाइट शो और खास टूरिज्म प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, ताकि पर्यटक रात में भी शहरों को एक्सप्लोर कर सकें. आने वाले समय में नाइट टूरिज्म ट्रैवल इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा बन सकता है.