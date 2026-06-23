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अब दिन नहीं, Gen Z और मिलेनियल्स में बढ़ रहा रात में घूमने का ट्रेंड; भारत की ये जगहें बन रही हैं पसंदीदा डेस्टिनेशन

Night Tourism: आज के समय में Gen Z और मिलेनियल्स का घूमने-फिरने का अंदाज बदल रहा है. लोग सिर्फ दिन में मशहूर जगहों को देखने नहीं जा रहे, बल्कि रात की रोशनी, शांत माहौल, नाइट मार्केट, फूड स्ट्रीट और तारों भरे आसमान के बीच नए अनुभव तलाश रहे हैं. भारत में भी नाइट टूरिज्म तेजी से लोकप्रिय हो रहा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 23, 2026, 09:24 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 09:27 PM IST
अब दिन नहीं, Gen Z और मिलेनियल्स में बढ़ रहा रात में घूमने का ट्रेंड; भारत की ये जगहें बन रही हैं पसंदीदा डेस्टिनेशन
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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