नाइट टूरिज्म के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह लोगों की नई तरह के अनुभवों की तलाश है. अब लोग सिर्फ फोटो खींचने के लिए नहीं, बल्कि किसी जगह की असली संस्कृति और माहौल को महसूस करने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं. रात में घूमने से कई जगहों पर भीड़ कम मिलती है और पर्यटक ज्यादा आराम से जगहों को देख पाते हैं. इसके अलावा सोशल मीडिया पर खूबसूरत नाइट फोटोज और वीडियो Gen Z और मिलेनियल्स के लिए खास बन जाते हैं. इन सब के कारण इस ट्रेंड को बढ़ावा मिल रहा है. कई शहर अब नाइट मार्केट, लाइट शो और खास टूरिज्म प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, ताकि पर्यटक रात में भी शहरों को एक्सप्लोर कर सकें. आने वाले समय में नाइट टूरिज्म ट्रैवल इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा बन सकता है.