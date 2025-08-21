30 के होने से पहले बना लें इन 5 जगहों पर घूमने का प्लान, वरना जिंदगी भर रहेगा अफसोस!

सफर आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें होती हैं. इसलिए 30 के होते-होते भारत की कई ऐसी जगहें हैं, जो आपको देख लेनी चाहिए. जो आपको जीने का खूबसूरत एहसास कराएगी. तो चलिए आपको बताते हैं कुछ ऐसी ही जगहों के बारे में..............

मनाली-

हिमाचल प्रदेश में बसा मनाली हर मौसम में टूरिस्टों की पहली पसंद रहा है. गर्मियों के सुहावने मौसम में ट्रेकिंग और घूमने के लिए काफी अच्छा रहता है, वहीं सर्दियों में पहाड़ियों पर स्नो एक्टिविटीज काफी मजेदार होती है. ब्यास नदी के किनारे बसा ये हिल स्टेशन कपल्स और एडवेंचर लवर्स दोनों के लिए ही बेस्ट डेस्टिनेशन है. यहां के नजारे आपके दिल को अलग ही सुकून देती है.

मसूरी-

उत्तराखंड के मशहूर हिल स्टेशन और 'पहाड़ों की रानी' के नाम से मशहूर मसूरी काफी खूबसूरत है. देवदार के घने जंगलों, झरनों और पहाड़ियों से घिरी हुई यह जगह जिंदगी में एकबार देखनी तो बनती है. यहां आप मसूरी लेक, लाल टिब्बा, मॉल रोड फेमस है. यहां पहाड़ियों के बीच से सूरज की पहली किरणें देखना और शाम को मॉल रोड पर घूमना हर टूरिस्ट के लिए खास एक्सपीरियंस रहेगा.

मेघालय-

मेघालय की राजधानी शिलांग अपनी हरियाली और संस्कृति के लिए फेमस है.यहां की उमियम झील और एलीफेंट फॉल्स जैसी जगहें आपकी ट्रिप को और भी खास बना देती हैं. अगर आपको ट्रैकिंग पसंद है तो यहां का डेविड स्कॉट ट्रेल बेस्ट ऑप्शन रहेगा. वहीं शिलांग पीक से आप शहर के खूबसूरत नजारे को देख सकते हैं. शिलांग उन लोगों के लिए परफेक्ट टूर डेस्टिनेशन है जो भीड़ से दूर नेचर के साथ समय बिताना चाहते हैं.

दार्जिलिंग-

पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग अपनी चाय के बागानों और हिमालयन रेलवे (टॉय ट्रेन) के लिए फेमस है. कंचनजंगा पर्वत की बर्फ से ढकी पहाड़ियों का नजारे बेहद खूबसूरत होता है. टाइगर हिल से सूर्योदय देखना आपको मंत्रमुग्ध कर देगा. दार्जिलिंग में टॉय ट्रेन यहां का मुख्य अट्रैक्शन है, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है. इसे आप बकेट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

स्पीति वैली-

हिमाचल प्रदेश की स्पीति वैली अपने शांत और खूबसूरत नजारों के लिए जाना जाता है. जो लोग भीड़ से दूर रहकर नेचर को उसके असली रूप से रूबरू होना चाहते हैं उनके लिए यह जगह एकदम परफेक्ट है. किब्बर गांव और चंद्रताल झील यहां का मेन अट्रैक्शन हैं. ऊंचे पहाड़, नीला आसमान और ठंडी हवाएं इस जगह को और खूबसूरत बना देती है.

