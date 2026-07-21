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मानसून में नोहकालिकाई वॉटरफॉल का नजारा बना देता है दीवाना, भारत के सबसे ऊंचे झरने की खूबसूरती देख रह जाएंगे दंग

बारिश का मौसम आते ही मेघालय की वादियां जैसे फिर से जिंदा हो उठती हैं. इन्हीं वादियों के बीच मौजूद नोहकालिकाई वॉटरफॉल मानसून में अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर दिखाता है. ऐसे में अगर आप इस मानसून में नेचर के सबसे शानदार नजारों को करीब से देखना चाहते हैं, तो नोहकालिकाई वॉटरफॉल आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होना चाहिए.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 21, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 02:09 PM IST
मानसून में नोहकालिकाई वॉटरफॉल का नजारा बना देता है दीवाना, भारत के सबसे ऊंचे झरने की खूबसूरती देख रह जाएंगे दंग
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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