/मानसून में नोहकालिकाई वॉटरफॉल का नजारा बना देता है दीवाना, भारत के सबसे ऊंचे झरने की खूबसूरती देख रह जाएंगे दंग

मानसून का मौसम मेघालय के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता. जैसे ही बारिश शुरू होती है, सूखी पहाड़ियां हरियाली की चादर ओढ़ लेती हैं और झरनों का पानी कई गुना बढ़ जाता है. इन्हीं झरनों में सबसे खास है नोहकालिकाई वॉटरफॉल, जिसे भारत का सबसे ऊंचा प्लंज वॉटरफॉल माना जाता है.
यहां पानी करीब 340 मीटर यानी लगभग 1,115 फीट की ऊंचाई से बिना किसी चट्टान पर रुके सीधे नीचे गिरता है. यही वजह है कि इसे प्लंज वॉटरफॉल कहा जाता है. बारिश के दिनों में इसकी धार इतनी तेज हो जाती है कि दूर खड़े होकर भी पानी की गूंज साफ सुनाई देती है. ऊंचाई से सीधे नीचे गिरता पानी, चारों तरफ फैली हरियाली और बादलों से ढकी पहाड़ियां इस जगह को किसी जादुई दुनिया जैसा बना देती हैं.
भारत में कई बड़े झरने हैं, लेकिन नोहकालिकाई की सबसे बड़ी खासियत इसकी बनावट और पानी का स्रोत है. ज्यादातर बड़े झरनों को कोई बड़ी नदी लगातार पानी देती रहती है, जबकि इस झरने का पानी मुख्य रूप से मेघालय में होने वाली भारी बारिश पर निर्भर करता है. यही कारण है कि मानसून के दौरान इसका रूप सबसे शानदार दिखाई देता है. बादलों के बीच से गिरती पानी की सफेद धार और नीचे बनता नीले-हरे रंग का प्राकृतिक तालाब इस जगह को बेहद खास बना देता है. यही दृश्य हर साल हजारों पर्यटकों और फोटोग्राफर्स को यहां खींच लाता है.
नोहकालिकाई वॉटरफॉल सिर्फ अपनी ऊंचाई के लिए ही नहीं, बल्कि एक बेहद भावुक लोककथा के लिए भी जाना जाता है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, इस झरने का नाम 'का लिकाई' नाम की एक महिला पर पड़ा था. कहानी के अनुसार, पति की मौत के बाद का लिकाई अपनी बेटी का पालन-पोषण करने के लिए दिन-रात मेहनत करती थी. बाद में उसने दूसरी शादी की, लेकिन उसके नए पति को बच्ची से जलन होने लगी. एक दिन उसने बच्ची की हत्या कर दी और उसके मांस को खाने में बनाकर पत्नी को खिला दिया. जब महिला को सच्चाई का पता चला, तो वह सदमे में इस ऊंची चट्टान से कूद गई. माना जाता है कि उसी घटना की याद में इस झरने का नाम नोहकालिकाई पड़ा, जिसका अर्थ 'लिकाई की छलांग' होता है.
अगर आपको शांत जगहों पर घूमना पसंद है या नेचर फोटोग्राफी का शौक है, तो यह जगह आपको जरूर पसंद आएगी. बारिश के मौसम में घाटियों के ऊपर तैरते बादल, ठंडी हवाएं और लगातार गिरता झरना पूरे माहौल को बेहद रोमांचक बना देते हैं. यहां बना व्यू पॉइंट पर्यटकों को झरने का शानदार नजारा देखने का मौका देता है. कई बार बादल इतने नीचे आ जाते हैं कि कुछ मिनटों के लिए पूरा झरना ही आंखों से ओझल हो जाता है. फिर जैसे ही बादल हटते हैं, सामने दिखाई देने वाला दृश्य लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है.
बारिश के दौरान यहां का मौसम तेजी से बदल सकता है. इसलिए यात्रा पर निकलने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें. अपने साथ रेनकोट, वाटरप्रूफ जैकेट और मजबूत ग्रिप वाले जूते रखें, क्योंकि रास्ते फिसलन भरे हो सकते हैं. अगर आप अच्छी तस्वीरें लेना चाहते हैं, तो सुबह का समय सबसे बेहतर माना जाता है. इस दौरान भीड़ भी कम रहती है और बादलों के बीच झरने का नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई देता है.
नोहकालिकाई वॉटरफॉल मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले में स्थित सोहरा यानी चेरापूंजी के पास है. यह सोहरा से करीब 7 किलोमीटर और शिलांग से लगभग 55 किलोमीटर दूर है. अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं, तो शिलांग एयरपोर्ट सबसे नजदीक है. हालांकि, ज्यादातर लोग बेहतर कनेक्टिविटी के लिए गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंचते हैं. वहां से टैक्सी या बस के जरिए पहले शिलांग और फिर सोहरा आसानी से पहुंचा जा सकता है. ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए गुवाहाटी रेलवे स्टेशन सबसे नजदीकी बड़ा स्टेशन है. इसके बाद सड़क मार्ग से शिलांग और फिर नोहकालिकाई वॉटरफॉल पहुंचना आसान है. शिलांग से टैक्सी, शेयर कैब, बाइक या बस की सुविधा भी मिल जाती है.
नोहकालिकाई वॉटरफॉल की असली खूबसूरती बारिश के मौसम में ही देखने को मिलती है. जब मेघालय में लगातार बारिश होती है, तब यह झरना पूरी ताकत के साथ बहता है. चारों तरफ फैली धुंध, हरियाली और ठंडी हवाएं इस जगह को किसी पोस्टकार्ड जैसा बना देती हैं. अगर आप इस मानसून में भीड़भाड़ से दूर प्रकृति के बीच कुछ यादगार पल बिताना चाहते हैं, तो नोहकालिकाई वॉटरफॉल एक शानदार विकल्प हो सकता है. यहां का नजारा सिर्फ आंखों को सुकून नहीं देता, बल्कि लंबे समय तक यादों में भी बस जाता है.