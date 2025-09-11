नॉर्थ ईस्ट है सीक्रेट स्वर्ग! सिक्किम से लेकर नागालैंड तक... भारत के 5 सबसे खूबसूरत राज्य, जिनकी सुंदरता देखते ही रह जाएंगे आप

North East Beautiful Places: भारत में घूमने के लिए कई बेहतरीन राज्य है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरती इतनी जबरदस्त है कि आप देखते ही मंत्रंमुग्ध हो जाएंगे. यहां घूमने के लिए काफी संख्या में टूरिस्ट्स आते हैं. इन राज्यों के नजारों की सुंदरता आपके दिमाग में बस जाएगी.
North East Best Places: नॉर्थ ईस्ट को घूमने के लिए काफी अच्छा माना जाता है और इसकी खूबसूरती शब्दों में बयां नहीं की जा सकती. यहां के ऊंचे-ऊंचे पहाड़, घने जंगल, साफ-सुथरे गांव और हर किसी का मन मोह लेते हैं. अगर आप भी भीड़-भाड़ से दूर किसी शांत जगह की तलाश में हैं, तो नॉर्थ ईस्ट आपके लिए एकदम बेस्ट है. यहां की हवा में एक अलग ही जादू है, जो आपको अपनी ओर खींचता है. यह जगह सिर्फ घूमने के लिए ही नहीं, बल्कि खुद को नेचर के करीब महसूस करने के लिए भी शानदार है. यहां की संस्कृति और लोगों का रहन-सहन भी आपको भाएगा.
सिक्किम
नॉर्थ ईस्ट के प्रमुख राज्यों में से एक सिक्किम अपनी शानदार प्राकृतिक खूबसूरती और शांत माहौल के लिए जाना जाता है. यहां की राजधानी गंगटोक बेहद खूबसूरत है. यहां के पहाड़ों का नजारा, ताजी हवा और बौद्ध मठों की शांति आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी. सिक्किम में रहकर आपको लगेगा कि आप किसी स्वर्ग में आ गए हैं.
मेघालय
घूमने के लिए मेघालय को 'पूर्व का स्कॉटलैंड' भी कहा जाता है और यह नाम इसे यूं ही नहीं मिलता, बल्कि यहां के खूबसूरत झरने, झीलें और हरियाली के चलते इसे यह नाम दिया गया है. शिलॉन्ग शहर अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है. यहां की बारिश और ठंडी हवा आपका दिल जीत लेगी.
असम
असम का नाम सुनते ही सबसे पहले काजीरंगा नेशनल पार्क का ख्याल आता है. यह पार्क अपने एक सींग वाले गैंडे (Rhinoceros) के लिए दुनिया भर में जाना जाता है. यहां आप वाइल्डलाइफ सफारी का मजा ले सकते हैं और कई तरह के जानवरों और पक्षियों को करीब से देख सकते हैं. यह जगह नेचर लवर्स के लिए एक जन्नत है.
अरुणाचल प्रदेश
अरुणाचल प्रदेश में घूमने के लिए तवांग एक ऐसा हिल स्टेशन ह, जहां जाकर आपको अद्भुत शांति मिलेगी. यहां के पहाड़ और झरने बहुत ही शानदार हैं. इसके अलावा, यहां का तवांग मठ भारत के सबसे बड़े बौद्ध मठों में से एक है. यहां के सुंदर नजारे आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे.
नागालैंड
नॉर्थ ईस्ट का नागालैंड अपनी अनूठी संस्कृति और आदिवासी जीवनशैली के लिए फेमस है. यहां की राजधानी कोहिमा बहुत ही खूबसूरत है. अगर आप नवंबर-दिसंबर में यहां घूमने जाते हैं तो आप हॉर्नबिल फेस्टिवल का हिस्सा बन सकते हैं, जो यहां का सबसे बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम है. यहां आकर आपको भारतीय संस्कृति की एक अलग झलक देखने को मिलेगी.