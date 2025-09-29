Advertisement
trendingNow12941681
Hindi Newsट्रैवल

फोर व्हीलर या टू व्हीलर नहीं! ये शख्स एक पहिये की गाड़ी से घूमेगा लद्दाख, 400 KM का सफर करेगा पूरा

Viral Video: यूट्यूबर शक्ति सिंह शेखावत ने मनाली से लद्दाख तक 400 किमी की यात्रा वनव्हील बोर्ड से करने का ऐलान किया है. इस अनोखे एडवेंचर पर सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा है, लोग इसे पागलपन और हिम्मत दोनों मान रहे हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 29, 2025, 09:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोर व्हीलर या टू व्हीलर नहीं! ये शख्स एक पहिये की गाड़ी से घूमेगा लद्दाख, 400 KM का सफर करेगा पूरा

Viral Video; आजकल सोशल मीडिया और व्लॉगिंग की दुनिया में लोग फेमस होने के लिए अलग-अलग प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन जो काम मशहूर ट्रैवल व्लॉगर शक्ति सिंह शेखावत ने किया, उसने सबको चौंका दिया है. उन्होंने घोषणा की है कि वे मनाली से लद्दाख तक की लगभग 400 किलोमीटर लंबी यात्रा किसी कार या बाइक से नहीं बल्कि एक पहिये वाले "वनव्हील" बोर्ड से पूरी करेंगे. मनाली-लद्दाख का रास्ता वैसे ही खतरनाक और रोमांचक माना जाता है. ऊंचे पहाड़, तेज मोड़ और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर सफर आसान नहीं होता. ऐसे में एक पहिये पर इस यात्रा का फैसला सुनकर हर कोई हैरान है.

सोशल मीडिया पर हलचल

शक्ति सिंह ने अपने इस फैसले का ऐलान सोशल मीडिया पर एक वीडियो के ज़रिए किया. उन्होंने कहा कि जहां लोग कारों और बाइकों से सफर करते हैं, वहीं वे इस बार एकदम अलग तरीके से यात्रा करेंगे. बताया कि यह एडवेंचर एक सीरीज के रूप में भी दिखाया जाएगा, जिसकी शुरुआत 30 सितंबर से होगी. जैसे ही उनका यह वीडियो सामने आया, इंटरनेट पर जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई. कुछ लोगों ने इसे पागलपन करार दिया तो कुछ ने इसे अब तक का सबसे साहसी कदम बताया.

Add Zee News as a Preferred Source

लोगों की प्रतिक्रियाएं

इस अनोखी घोषणा पर दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कई यूजर्स ने उनकी हिम्मत की तारीफ की और उन्हें शुभकामनाएं दीं। एक यूज़र ने लिखा कि “ये भी ठीक है, मुझे लगता है वनव्हील उम्मीद से बेहतर साबित होगा.” वहीं दूसरे ने उत्साह जताते हुए कहा, “चलो भाई!! ऑल द बेस्ट!” कुछ ने मज़ाक में इसे खतरनाक एडवेंचर बताया, लेकिन फिर भी शक्ति की हिम्मत को सलाम किया.

अनोखा एडवेंचर या पागलपन?

मनाली से लद्दाख का सफर वैसे ही खतरनाक माना जाता है, ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि शक्ति सिंह शेखावत इस चुनौती को किस तरह पूरा करते हैं. उनका यह कदम वाकई साहसी है और सोशल मीडिया पर पहले ही हलचल मचा चुका है. चाहे इसे पागलपन कहा जाए या हिम्मत का बड़ा उदाहरण, इतना जरूर है कि इस अनोखे एडवेंचर ने लोगों को हैरान कर दिया है और सभी की नजरें अब उनकी इस यात्रा पर टिकी हैं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral Video

Trending news

तेज गर्मी और उमस से झुलसे लोग, रात में भी नहीं मिल रहा चैन; अब बारिश से मिलेगी राहत
weather update
तेज गर्मी और उमस से झुलसे लोग, रात में भी नहीं मिल रहा चैन; अब बारिश से मिलेगी राहत
सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
Tamil Nadu Stampede
सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
ब्लैक जैकेट, वाइट टीशर्ट में दिखा राहुल का स्वैग, साउथ अमेरिका में आखिर क्या करने गए
Rahul Gandhi
ब्लैक जैकेट, वाइट टीशर्ट में दिखा राहुल का स्वैग, साउथ अमेरिका में आखिर क्या करने गए
जम्मू-कश्मीर में फिर खुले 12 पर्यटक स्थल, पहलगाम हमले के बाद से पड़े थे बंद
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर में फिर खुले 12 पर्यटक स्थल, पहलगाम हमले के बाद से पड़े थे बंद
भारत में लॉन्च होगी मेलोनी की बायोग्राफी, PM मोदी ने लिखी इंडियन एडिशन में ये बात
PM Modi
भारत में लॉन्च होगी मेलोनी की बायोग्राफी, PM मोदी ने लिखी इंडियन एडिशन में ये बात
जहां 10 साल से भाजपा ने जमा रखा है सिक्का, वहां 40 में से मिलीं सिर्फ 5 सीटें
BTC
जहां 10 साल से भाजपा ने जमा रखा है सिक्का, वहां 40 में से मिलीं सिर्फ 5 सीटें
Karur Stamped: निर्मला सीतारमण ने घायलों और पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की
Karur Stampede
Karur Stamped: निर्मला सीतारमण ने घायलों और पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की
असम के मुख्यमंत्री ने जुबीन गर्ग की मौत के मामले में सिंगापुर से मांगा सहयोग
Zubeen Garg
असम के मुख्यमंत्री ने जुबीन गर्ग की मौत के मामले में सिंगापुर से मांगा सहयोग
अब इस अमेरिकी देश के युवाओं ने खोला मोर्चा, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे Gen Z
World News
अब इस अमेरिकी देश के युवाओं ने खोला मोर्चा, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे Gen Z
पाकिस्तान को चुभा पीएम मोदी का ट्वीट, ख्वाजा आसिफ ने कही ये बात
PM Modi tweet on asia cup win
पाकिस्तान को चुभा पीएम मोदी का ट्वीट, ख्वाजा आसिफ ने कही ये बात
;