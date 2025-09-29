फोर व्हीलर या टू व्हीलर नहीं! ये शख्स एक पहिये की गाड़ी से घूमेगा लद्दाख, 400 KM का सफर करेगा पूरा

Viral Video: यूट्यूबर शक्ति सिंह शेखावत ने मनाली से लद्दाख तक 400 किमी की यात्रा वनव्हील बोर्ड से करने का ऐलान किया है. इस अनोखे एडवेंचर पर सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा है, लोग इसे पागलपन और हिम्मत दोनों मान रहे हैं.
Viral Video; आजकल सोशल मीडिया और व्लॉगिंग की दुनिया में लोग फेमस होने के लिए अलग-अलग प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन जो काम मशहूर ट्रैवल व्लॉगर शक्ति सिंह शेखावत ने किया, उसने सबको चौंका दिया है. उन्होंने घोषणा की है कि वे मनाली से लद्दाख तक की लगभग 400 किलोमीटर लंबी यात्रा किसी कार या बाइक से नहीं बल्कि एक पहिये वाले "वनव्हील" बोर्ड से पूरी करेंगे. मनाली-लद्दाख का रास्ता वैसे ही खतरनाक और रोमांचक माना जाता है. ऊंचे पहाड़, तेज मोड़ और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर सफर आसान नहीं होता. ऐसे में एक पहिये पर इस यात्रा का फैसला सुनकर हर कोई हैरान है.
सोशल मीडिया पर हलचल
शक्ति सिंह ने अपने इस फैसले का ऐलान सोशल मीडिया पर एक वीडियो के ज़रिए किया. उन्होंने कहा कि जहां लोग कारों और बाइकों से सफर करते हैं, वहीं वे इस बार एकदम अलग तरीके से यात्रा करेंगे. बताया कि यह एडवेंचर एक सीरीज के रूप में भी दिखाया जाएगा, जिसकी शुरुआत 30 सितंबर से होगी. जैसे ही उनका यह वीडियो सामने आया, इंटरनेट पर जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई. कुछ लोगों ने इसे पागलपन करार दिया तो कुछ ने इसे अब तक का सबसे साहसी कदम बताया.
लोगों की प्रतिक्रियाएं
इस अनोखी घोषणा पर दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कई यूजर्स ने उनकी हिम्मत की तारीफ की और उन्हें शुभकामनाएं दीं। एक यूज़र ने लिखा कि “ये भी ठीक है, मुझे लगता है वनव्हील उम्मीद से बेहतर साबित होगा.” वहीं दूसरे ने उत्साह जताते हुए कहा, “चलो भाई!! ऑल द बेस्ट!” कुछ ने मज़ाक में इसे खतरनाक एडवेंचर बताया, लेकिन फिर भी शक्ति की हिम्मत को सलाम किया.
अनोखा एडवेंचर या पागलपन?
मनाली से लद्दाख का सफर वैसे ही खतरनाक माना जाता है, ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि शक्ति सिंह शेखावत इस चुनौती को किस तरह पूरा करते हैं. उनका यह कदम वाकई साहसी है और सोशल मीडिया पर पहले ही हलचल मचा चुका है. चाहे इसे पागलपन कहा जाए या हिम्मत का बड़ा उदाहरण, इतना जरूर है कि इस अनोखे एडवेंचर ने लोगों को हैरान कर दिया है और सभी की नजरें अब उनकी इस यात्रा पर टिकी हैं.