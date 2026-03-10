Advertisement
trendingNow13135864
Hindi Newsट्रैवलसिर्फ ऋषिकेश नहीं, अब यहां भी सीखने जा सकते हैं योग! भारतीय ही नहीं, विदेशी भी हो रहे अट्रैक्ट

सिर्फ ऋषिकेश नहीं, अब यहां भी सीखने जा सकते हैं योग! भारतीय ही नहीं, विदेशी भी हो रहे अट्रैक्ट

भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह दुनिया का 'योग गुरु' क्यों है. सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ठीक पास एक ऐसा 'आध्यात्मिक साम्राज्य' खड़ा हो गया है, जिसकी भव्यता और विज़न देखकर दुनिया के बड़े-बड़े देश भी दंग रह गए हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 10, 2026, 01:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सिर्फ ऋषिकेश नहीं, अब यहां भी सीखने जा सकते हैं योग! भारतीय ही नहीं, विदेशी भी हो रहे अट्रैक्ट

Yoga Teacher Training: बेंगलुरु की धरती पर योग के एक नए युग का आगाज़ हो चुका है. 'अक्षर योग केंद्र' ने केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 'पुरान्था' (PURANTHA) नाम से एक ऐसा ग्लोबल सेंटर लॉन्च किया है, जो योग को सिर्फ कसरत नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में दुनिया के सामने रखेगा. 1,65,000 स्क्वेयर फीट में फैले इस विशाल कैंपस का लक्ष्य हर साल 1 लाख योग शिक्षकों को तैयार करना है. हिमालयी परंपरा और आधुनिक रिसर्च के इस बेजोड़ संगम को आयुष मंत्रालय का भी पूरा समर्थन प्राप्त है. आइए जानते हैं, कैसे यह सेंटर दुनिया भर में भारत की योग शक्ति का लोहा मनवाने के लिए तैयार है.

भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह दुनिया का 'योग गुरु' क्यों है. सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ठीक पास एक ऐसा 'आध्यात्मिक साम्राज्य' खड़ा हो गया है, जिसकी भव्यता और विज़न देखकर दुनिया के बड़े-बड़े देश भी दंग रह गए हैं. लगभग 1,65,000 स्क्वेयर फीट में फैले इस विशाल ग्लोबल सेंटर का नाम है पुरान्था.

योग की 'सुपर-फैक्ट्री'

Add Zee News as a Preferred Source

यह कोई साधारण योग केंद्र नहीं है, बल्कि एडवांस्ड योगिक साइंस की एक ऐसी 'यूनिवर्सिटी' है जहां हर साल 1 लाख योग शिक्षकों को वर्ल्ड-क्लास ट्रेनिंग दी जाएगी. आज जब पूरी दुनिया मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भारत की ओर देख रही है, तब यह सेंटर एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है जो विदेशों में भी भारतीय योग का परचम लहराएगा.

हिमालय का गुप्त ज्ञान अब शहरों के करीब

पुराणथा की सबसे बड़ी खासियत इसका 'हिमालयन कनेक्शन' है. सदियों से जो योग विद्या हिमालय की कंदराओं और सिद्धों के बीच सीमित थी, उसे अब एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से यहां सिखाया जाएगा. 8 मार्च को इसके भव्य लॉन्च के दौरान यह साफ हो गया कि यह सेंटर न केवल योग अभ्यास बल्कि ध्यान, प्राणायाम, आयुर्वेद और गहन रिसर्च का भी सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है.

सुविधाएं ऐसी कि हॉलीवुड फिल्में भी फेल!

1.65 लाख स्क्वायर फीट का यह कैंपस किसी मॉडर्न 'गूगल ऑफिस' या 'स्पेस सेंटर' जैसा सुव्यवस्थित है. यहां रहने के लिए रेजिडेंशियल कैंपस, रिसर्च लैब और बड़े-बड़े मेडिटेशन हॉल्स बनाए गए हैं. आयुष मंत्रालय से मान्यता प्राप्त यह संस्थान सुरक्षा और अनुशासन के मामले में नंबर-1 है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Akshar Yoga (@aksharyoga)

 

दुनिया भर में भारत का मास्टरस्ट्रोक

लॉन्च के मौके पर केंद्रीय मंत्रियों और दिग्गजों ने भी माना कि यह कदम भारत की वैश्विक नेतृत्व भूमिका को और मजबूत करेगा. अब योग सीखने के लिए दुनिया को किसी छोटे-मोटे कोर्स पर निर्भर नहीं रहना होगा, बल्कि 'पुराणथा' से निकले शिक्षक पूरी दुनिया को सेहत का पाठ पढ़ाएंगे. अगर आप भी अपनी लाइफ को एक नई दिशा देना चाहते हैं या योग में इंटरनेशनल करियर बनाना चाहते हैं, तो बेंगलुरु का यह नया लैंडमार्क आपके लिए जन्नत से कम नहीं है. यह भारत का वो जवाब है जो बताता है कि हमारी प्राचीन संस्कृति आज भी दुनिया की सबसे आधुनिक जरूरत है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Yoga

Trending news

बीवी का आरोप- बेडरूम में पकड़ा, केरल के मंत्री ने दी सफाई- प्यार कोई जुर्म नहीं है
Kerala News
बीवी का आरोप- बेडरूम में पकड़ा, केरल के मंत्री ने दी सफाई- प्यार कोई जुर्म नहीं है
मां-बहन की गाली देने वालों की अब खैर नहीं! इस गांव में लागू हुई सख्त व्‍यवस्‍था
nasik
मां-बहन की गाली देने वालों की अब खैर नहीं! इस गांव में लागू हुई सख्त व्‍यवस्‍था
'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
jammu kashmir news
'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
Parliament Budget Session Phase 2 Live: 2 बजे तक स्थगित हुई सदन की कार्यवाही, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही थी चर्चा
Budget Session 2 Phase Live
Parliament Budget Session Phase 2 Live: 2 बजे तक स्थगित हुई सदन की कार्यवाही, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही थी चर्चा
विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं ईरानी...जंग के बीच क्या-क्या बोले राजदूत?
US Israel Iran War
विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं ईरानी...जंग के बीच क्या-क्या बोले राजदूत?
ईरान में कहर बरपाने वाले सारे अमेरिकी फाइटर ऑफर हुए थे, पर भारत ने खरीदे क्यों नहीं?
India America news
ईरान में कहर बरपाने वाले सारे अमेरिकी फाइटर ऑफर हुए थे, पर भारत ने खरीदे क्यों नहीं?
'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
israel iran war
'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
प्याज-लहसुन तामसिक है या नहीं... सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को देख भड़के चीफ जस्टिस
Supreme Court
प्याज-लहसुन तामसिक है या नहीं... सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को देख भड़के चीफ जस्टिस
'जागो और झाड़ू चलाकर अपनी सरकार बनाओ...,' गुजरात की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील
Gujarat
'जागो और झाड़ू चलाकर अपनी सरकार बनाओ...,' गुजरात की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील
जंग के बीच क्या तेल संकट ने भारत में दी दस्तक? यहां कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद
gas supply
जंग के बीच क्या तेल संकट ने भारत में दी दस्तक? यहां कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद