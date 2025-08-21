क्या बात है, अब फ्री में जा सकते हैं थाईलैंड? नहीं देना होगा डोमेस्टिक फ्लाइट का भी किराया!
थाईलैंड के पर्यटन और खेल मंत्री सोरावोंग थिएनथोंग ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए मुफ्त घरेलू उड़ानों के लिए 700 मिलियन THB का बजट प्रस्तावित किया है. जो कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह बेहतरीन कदम हो सकता है.

Written By  Saumya Tripathi|Last Updated: Aug 21, 2025, 10:00 PM IST
थाइलैंड में दुनियाभर से लोग घूमने आते हैं. भारत समेत दुनिया के 93 देशों के लिए बिना वीजा के थाईलैंड घूमने जा सकते हैं. वीजा फ्री देश होने के बाद अब थाईलैंड में घरेलू हवाई यात्रा फ्री करने पर भी विचार किया जा रहा है. 

थाईलैंड के पर्यटन और खेल मंत्री सोरावोंग थिएनथोंग ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए मुफ्त घरेलू उड़ानों के लिए 700 मिलियन THB का बजट प्रस्तावित किया है. जो कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह बेहतरीन कदम हो सकता है.

थाईलैंड 700 मिलियन थाई बाट की एक पहल शुरू करने जा रहा है जिसके अंतर्गत इंटरनेशनल टूरिस्टों को फ्री डोमेस्टिक उड़ानें उपलब्ध कराई जाएंगी जिसका उद्देश्य 2,00,000 पर्यटकों को आकर्षित करना और थाईलैंड के मुख्य शहरों से परे पर्यटन को बढ़ावा देना है. अगस्त से दिसंबर  2025 तक चलने वाला यह कार्यक्रम, भाग लेने वाली एयरलाइन्स के टिकट पर सब्सिडी देता है. जिससे देश की अर्थव्यवस्था में भारी इजाफा होने की उम्मीद है. इसका फायदा 'अद्भुत थाईलैंड ग्रैंड टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स ईयर' अभियान को भी मिलेगा.

30 के होने से पहले बना लें इन 5 जगहों पर घूमने का प्लान, वरना जिंदगी भर रहेगा अफसोस!

थाईलैंड में फ्री डोमेस्टिक फ्लाइट-

इसकी शुरुआत देश की 6 एयरलाइन के साथ किए जाने की योजना है. जिसमें ई एयर एशिया, बैंकॉक एयरवेज, नोक एयर, थाई एयरवेज इंटरनेशनल, थाई लायन एयर और थाई वियतजेट शामिल होंगी. योजना के तहत, सरकार एक तरफ की यात्रा के लिए 1,750 Baht और राउंड ट्रिप के लिए 3,500 baht की कीमत वाले डोमेस्टिक टिकटों पर सब्सिडी देगी. हालांकि, अभी इस योजना का प्रस्ताव को कैबिनेट को सौंपा जाएगा जिसके बाद ये योजना अमल में लाई जा सकती है.

खुद हुए प्रकट या फिर किसने बनवाए... इन 7 मंदिरों का रहस्य आज भी है अनसुलझा, खूबसूरती कर देगी हैरान!

 

About the Author
author img
Saumya Tripathi

ज़ी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर. पत्रकारिता में करीब 3 साल का अनुभव. हेल्थ, ट्रैवल, लाइफस्टाइल और धर्म की खबरें लिखने का अनुभव. घूमने और नई चीजें एक्सप्लोर करने का शौक है.

...और पढ़ें

;