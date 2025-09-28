अक्टूबर में घूमने के लिए विदेश जाना छोड़ो, भारत में बसे ये हिल स्टेशन इंडियंस के लिए स्वर्ग से कम नहीं!

October Month Travel Destinations: घूमने का असली मजा तो तभी आता है, जब मॉनसून की विदाई होती है और हल्की-हल्की ठंड दस्तक देने लगती है. यह मौसम घूमने-फिरने के लिए सबसे शानदार बन जाता है. अक्टूबर का महीना हिल स्टेशनों की विजिट के लिए तो एकदम परफेक्ट होता है. इस समय न तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है और न ही कंपकंपाती ठंड शुरू होती है. आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है, जिससे पहाड़ों के नजारे बेहद खूबसूरत दिखते हैं.

मनाली, हिमाचल प्रदेश

मनाली एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है. अक्टूबर में यहां का मौसम बहुत सुहाना होता है, जो रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और ट्रेकिंग जैसी एक्टिविटीज के लिए सबसे अच्छा है. इस समय हरियाली पूरी तरह खिली रहती है और आप सोलंग वैली या रोहतांग पास (मौसम की अनुमति पर) की बर्फीली खूबसूरती का भी मजा ले सकते हैं.

दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल

घूमने के साथ ही दार्जिलिंग अपनी चाय के बागानों और हिमालय के शानदार नजारों के लिए दुनिया भर में फेमस है. अक्टूबर में यहां का मौसम एकदम साफ हो जाता है, जिससे दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, कंचनजंगा के अद्भुत नजारे दिखाई देते हैं. सुबह-सुबह टाइगर हिल से सूर्योदय देखना एक ऐसा अनुभव है, जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे. यहां की मशहूर 'टॉय ट्रेन' की सवारी करना और पीस पैगोडा में शांति महसूस करना आपकी ट्रिप को खास बना देगा.

मुन्नार, केरल

अगर आप दक्षिण भारत में पहाड़ों की रानी को देखना चाहते हैं तो मुन्नार से बेहतर कोई जगह नहीं है. अक्टूबर में मुन्नार के चाय और कॉफी के हरे-भरे बागान और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं. यहां का ठंडा और खुशनुमा मौसम आपको काफी पसंद आएगा. आप मट्टूपेट्टी डैम, अनायिरंगल डैम और एराविकुलम नेशनल पार्क घूम सकते हैं. मुन्नार में घूमना नेचर लवर्स और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है.

कोडाइकनाल, तमिलनाडु

दक्षिण भारत का एक खूबसूरत हिल स्टेशन कोडाइकनाल भी है, जिसे 'पहाड़ों की राजकुमारी' भी कहा जाता है. अक्टूबर में यहां का मौसम बेहद जादुई हो जाता है. हल्की बारिश के बाद यहां की हरियाली और भी गहरी हो जाती है और बादलों से लिपटे जंगल एक शानदार नजारा देते हैं. कोडाइकनाल झील में बोटिंग करना या साइकिल चलाना बेहतरीन अनुभव है.