Advertisement
trendingNow12940549
Hindi Newsट्रैवल

अक्टूबर में घूमने के लिए विदेश जाना छोड़ो, भारत में बसे ये हिल स्टेशन इंडियंस के लिए स्वर्ग से कम नहीं!

Best Places to visit in October Month: अक्टूबर में भारत के कई हिल स्टेशन काफी खूबसूरती के साथ आपका वेलकम करते हैं. इस महीने काफी संख्या में टूरिस्ट्स हिल स्टेशन घूमने के बारे में ही सोचते हैं, क्योंकि इस मौसम में बहुत ज्यादा ठंड या गर्मी या बारिश नहीं होती है.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 28, 2025, 10:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अक्टूबर में घूमने के लिए विदेश जाना छोड़ो, भारत में बसे ये हिल स्टेशन इंडियंस के लिए स्वर्ग से कम नहीं!

October Month Travel Destinations: घूमने का असली मजा तो तभी आता है, जब मॉनसून की विदाई होती है और हल्की-हल्की ठंड दस्तक देने लगती है. यह मौसम घूमने-फिरने के लिए सबसे शानदार बन जाता है. अक्टूबर का महीना हिल स्टेशनों की विजिट के लिए तो एकदम परफेक्ट होता है. इस समय न तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है और न ही कंपकंपाती ठंड शुरू होती है. आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है, जिससे पहाड़ों के नजारे बेहद खूबसूरत दिखते हैं.

मनाली, हिमाचल प्रदेश
मनाली एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है. अक्टूबर में यहां का मौसम बहुत सुहाना होता है, जो रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और ट्रेकिंग जैसी एक्टिविटीज के लिए सबसे अच्छा है. इस समय हरियाली पूरी तरह खिली रहती है और आप सोलंग वैली या रोहतांग पास (मौसम की अनुमति पर) की बर्फीली खूबसूरती का भी मजा ले सकते हैं. 

दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल
घूमने के साथ ही दार्जिलिंग अपनी चाय के बागानों और हिमालय के शानदार नजारों के लिए दुनिया भर में फेमस है. अक्टूबर में यहां का मौसम एकदम साफ हो जाता है, जिससे दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, कंचनजंगा के अद्भुत नजारे दिखाई देते हैं. सुबह-सुबह टाइगर हिल से सूर्योदय देखना एक ऐसा अनुभव है, जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे. यहां की मशहूर 'टॉय ट्रेन' की सवारी करना और पीस पैगोडा में शांति महसूस करना आपकी ट्रिप को खास बना देगा.

Add Zee News as a Preferred Source

मुन्नार, केरल
अगर आप दक्षिण भारत में पहाड़ों की रानी को देखना चाहते हैं तो मुन्नार से बेहतर कोई जगह नहीं है. अक्टूबर में मुन्नार के चाय और कॉफी के हरे-भरे बागान और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं. यहां का ठंडा और खुशनुमा मौसम आपको काफी पसंद आएगा. आप मट्टूपेट्टी डैम, अनायिरंगल डैम और एराविकुलम नेशनल पार्क घूम सकते हैं. मुन्नार में घूमना नेचर लवर्स और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है.

कोडाइकनाल, तमिलनाडु
दक्षिण भारत का एक खूबसूरत हिल स्टेशन कोडाइकनाल भी है, जिसे 'पहाड़ों की राजकुमारी' भी कहा जाता है. अक्टूबर में यहां का मौसम बेहद जादुई हो जाता है. हल्की बारिश के बाद यहां की हरियाली और भी गहरी हो जाती है और बादलों से लिपटे जंगल एक शानदार नजारा देते हैं. कोडाइकनाल झील में बोटिंग करना या साइकिल चलाना बेहतरीन अनुभव है.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

October trip planIndia top destinationstravel

Trending news

'ये आखिरी लड़ाई है..', जब कोलकाता में थे शाह तो राजस्थान में क्या कर रहे थे BJP नेता
Bengal Elections 2026
'ये आखिरी लड़ाई है..', जब कोलकाता में थे शाह तो राजस्थान में क्या कर रहे थे BJP नेता
भारत का वह गांव, जहां लड़की का पहला पीरियड आने पर पेड़ से करवा दी जाती है शादी
India Interesting Facts
भारत का वह गांव, जहां लड़की का पहला पीरियड आने पर पेड़ से करवा दी जाती है शादी
तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
Supreme Court News
तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
धूप तो कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट, पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम? जानें अपडेट
weather update
धूप तो कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट, पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम? जानें अपडेट
विजय की पार्टी वालों ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा...भगदड़ में 5 एंबुलेंस पर किए हमले
Karur Stampede
विजय की पार्टी वालों ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा...भगदड़ में 5 एंबुलेंस पर किए हमले
'...तब तक नक्सलवाद का नहीं होगा THE END, हथियार उठाने वालों को खत्म करना काफी नहीं'
amit shah
'...तब तक नक्सलवाद का नहीं होगा THE END, हथियार उठाने वालों को खत्म करना काफी नहीं'
सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, देखिए VIDEO
Garba
सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, देखिए VIDEO
2 साल के धुरु की क्या गलती थी? विजय की रैली में मासूम चढ़ा भगदड़ की भेंट
Tamil Nadu Stampede
2 साल के धुरु की क्या गलती थी? विजय की रैली में मासूम चढ़ा भगदड़ की भेंट
लद्दाख वालों ने हक मांगा तो BJP...युवाओं की मौत पर बोले राहुल, वांगचुक पर क्या कहा?
Rahul Gandhi
लद्दाख वालों ने हक मांगा तो BJP...युवाओं की मौत पर बोले राहुल, वांगचुक पर क्या कहा?
जानिए कौन हैं जस्टिस अरुणा जगदीशन, एक्टर विजय की रैली में हुई भगदड़ की करेंगी जांच
Karur Stampede
जानिए कौन हैं जस्टिस अरुणा जगदीशन, एक्टर विजय की रैली में हुई भगदड़ की करेंगी जांच
;