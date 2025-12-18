भूल जाएंगे दुबई-अबू धाबी... इस अरब देश में हैं वो 10 खूबसूरत चीजें, जिन्हें नहीं देखा तो जिंदगी लगेगी वीरान!

Oman travel: रेत के टीलों, शांत समंदर, ऊंचे पहाड़ों और सादगी भरी जिंदगी का अनोखा मेल अगर कहीं देखने को मिलता है, तो वह है ओमान. यह देश दुबई जैसी चमक-दमक से दूर, अपने असली अरब चरित्र को आज भी संभाले हुए है. यहां न भीड़ परेशान करती है, न ऊंची इमारतें नजर चुराती हैं. ठंडी वाडियां, सफेद रेत वाले बीच, स्वादिष्ट खाना और दिल से स्वागत करने वाले लोग ओमान को एक ऐसा ट्रैवल डेस्टिनेशन बनाते हैं, जो पहली ही यात्रा में दिल जीत लेता है. अगर आप शोर-शराबे से दूर, सुकून और नेचर के करीब कुछ तलाश रहे हैं, तो ओमान आपके लिए परफेक्ट जगह साबित हो सकता है.

ओमान परफेक्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन क्यों?

ओमान एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत अरब देश है, जो पहाड़ों और साफ समुद्री तटों से घिरा हुआ है. यहां आपको भीड़, शोर और ऊंची इमारतों के बजाय शांति, नेचर और सादगी देखने को मिलती है. ठंडे वाडी, सफेद रेत वाले बीच और मेहमाननवाज़ लोग ओमान को खास बनाते हैं.

कॉफी और खजूर दुनिया में अलग पहचान?

ओमान में कॉफी को स्ट्रॉन्ग और इलायची के फ्लेवर के साथ परोसा जाता है. इसके साथ मीठी अरबी मिठाइयां दी जाती हैं. यहां की खजूर तो हर जगह मिलती है और 250 से ज्यादा किस्में मौजूद हैं. मेहमान का स्वागत खजूर और कॉफी से करना यहां की परंपरा है.

ओमान क्यों अलग दिखता है?

ओमान में नो-स्काईस्क्रेपर पॉलिसी है, यानी यहां गगनचुंबी इमारतें नहीं हैं. इसकी वजह से शहर और गांव अपनी पारंपरिक बनावट और असली पहचान बनाए हुए हैं. यही सादगी ओमान को बाकी अरब देशों से अलग बनाती है.

सबसे साफ राजधानियों में से एक?

मस्कट न सिर्फ साफ-सुथरा बल्कि बेहद व्यवस्थित शहर है. यहां के लोग साफ-सफाई को अपनी जिम्मेदारी मानते हैं. बंदरगाह शहर होने के बावजूद मस्कट शांत, सुंदर और संतुलित नजर आता है.

एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए खास

वहीबा सैंड्स के रेगिस्तान में ड्यून बैशिंग, ऊंट सफारी और डेजर्ट कैंप का अनुभव लिया जा सकता है. रात में तारों से भरा आसमान और पारंपरिक ओमानी खाना इस एडवेंचर को यादगार बना देता है.

नेचर लवर्स के लिए ओमान जन्नत

ओमान इको-टूरिज्म के लिए मशहूर है. यहां के कोरल रीफ्स, डॉल्फिन, व्हेल और साफ समुद्री तट प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करते हैं. धोफार के जेबेल सम्हान नेचर रिजर्व में दुर्लभ अरेबियन तेंदुआ भी देखा जा सकता है.

कछुओं के अंडे देखने का अनोखा अनुभव

जुलाई से अक्टूबर के बीच अल रस अल जिंज टर्टल रिजर्व में हज़ारों समुद्री कछुए अंडे देने आते हैं. हर साल करीब 20 हजार कछुए यहां 60 हजार तक अंडे देते हैं, जो एक दुर्लभ नज़ारा है.

ओमान के पहाड़ और गांव देखने लायक

ओमान के पहाड़ों में अनार के खेत, गुलाबों के बाग और खूबसूरत गांव मिलते हैं. बिम्माह सिंकहोल जैसी प्राकृतिक संरचनाएं कम समय की यात्रा में भी ज़रूर देखी जानी चाहिए.

ओमान की सादगी

यहां दुबई या कतर जैसी चकाचौंध नहीं है. न चमकती लाइट्स, न दिखावा, बस सुकून और सादगी. यही बात ओमान को दिल के करीब ले आती है.

खाने के शौकीन

ओमान का खाना स्वाद और खुशबू से भरपूर होता है. यहां के डिप्स, ब्रेड, धीमी आंच पर पका मांस और सब्जियां खाने वालों को बार-बार लौटने पर मजबूर कर देती हैं.