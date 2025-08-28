10 में से 9 लोगों को ही पता होगा कि आखिर क्यों नहीं होती हैं होटल के कमरों में घड़ियां, क्या आपको पता है ये सीक्रेट?

अक्सर लोग ट्रिप के दौरान होटल रूम बुक करते हैं लेकिन कभी आपने ध्यान दिया है कि ज्यादातर होटल के कमरों में दीवार घड़ी क्यों नहीं होती है. इसका जवाब शायद 10 में से 9 ही लोगों को ही ये जवाब मालूम होगा. तो चलिए आपको बताते हैं होटल रूम के इस सीक्रेट के बारे में....

स्ट्रेस कम करना-

होटल के कमरे में घड़ी न होने वजह है कि होटल के मालिक चाहते हैं कि कि मेहमान रिलैक्स करें और डेली रूटीन को कुछ दिनों के लिए भूल जाएं. लगातार घड़ी देखने से टेंशन बढ़ सकती है. खासतौर से वे लोग जो आराम करने के लिए निकले हैं.

मेंटनेंस और एक्यूरेसी की दिक्कत-

घड़ियों की सही तरीके से सेट करने और रेगुलरली टाइमिंग को मेंटेन रखने की जरूरत होती है. एक खराब और गलत टाइम पर सेट घड़ियां मेहमानों को परेशान कर सकती है और शिकायत की वजह बन सकती है. इसलिए होटल का स्टाफ घड़ियां हटाकर ऐसी परेशानियों से बचते हैं.

होटल को प्रॉफिट मुमकिन-

कई बार दीवार घड़ी न होने की वजह से मेहमान तय वक्त से ज्यादा स्टे कर जाते हैं, जिससे होटल के मालिकों को फायदा हो जाता है. जो ये ट्रिक आजकल प्रॉफिट का जरिया बन चुकी हैं.

टाइम जोन का डिफरेंस-

इंटरनेशनल होटल्स में, गेस्ट अलग-अलग टाइम जोन से आते हैं. लोकल टाइम पर सेट की गई घड़ी आपको कंफ्यूज कर सकती है. खासकर, अगर वो अपने डिवाइसेज को एडजस्ट करना भूल जाते हैं इसलिए गलतफहमी से बचने के लिए होटल घड़ियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं और मेहमान पूरी तरह से फोन या घड़ियों पर डिपेंड रहते हैं.

