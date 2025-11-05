Advertisement
क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक अनोखा शहर भी है जो एक देश भी है?

Lion City: दुनिया में सिर्फ एक ऐसा देश है जो एक ही शहर के भीतर बसा है सिंगापुर. यह छोटा-सा देश न सिर्फ अपने शासन और अर्थव्यवस्था को खुद संभालता है बल्कि इसे लायन सिटी भी कहा जाता है. जानिए क्यों सिंगापुर दुनिया का सबसे अनोखा देश है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 05, 2025, 10:49 AM IST
क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक अनोखा शहर भी है जो एक देश भी है?

World’s Only City Country: दुनिया के 195 देशों में ज्यादातर में कई शहर और प्रदेश होते हैं, लेकिन सिंगापुर एक ऐसा अपवाद है जो पूरी तरह एक ही शहर की सीमाओं में बसा है. आधिकारिक तौर पर रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर कहलाने वाला यह देश खुद अपना शासन, अर्थव्यवस्था और नागरिकों का प्रबंधन एक ही केंद्रीकृत प्रणाली से करता है.

सिंगापुर को ‘सिटी-स्टेट’ क्यों कहा जाता है?

सिंगापुर एक सिटी-स्टेट है, यानी ऐसा देश जो केवल एक ही शहर के रूप में अस्तित्व रखता है. यहां कोई अलग-अलग राज्य या प्रांत नहीं हैं. पूरा प्रशासन एक ही सरकार के अंतर्गत चलता है. यही वजह है कि यहाँ का सिस्टम बेहद प्रभावी और अनुशासित माना जाता है. सिंगापुर मलेशिया के दक्षिण और इंडोनेशिया के उत्तर के बीच बसा है, जिसे जोहोर जलडमरूमध्य और सिंगापुर स्ट्रेट घेरे हुए हैं. लगभग 734 वर्ग किलोमीटर में फैले इस द्वीपीय देश का स्थान इतना रणनीतिक है कि यह एशिया का व्यापारिक केंद्र बन गया है, जो हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है.

सिंगापुर को स्वतंत्रता कब और कैसे मिली?

सिंगापुर ने 9 अगस्त 1965 को मलेशिया से अलग होकर अपनी आजादी पाई. यहां संसदीय शासन प्रणाली लागू है जिसमें प्रधानमंत्री सरकार का संचालन करते हैं और राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होते हैं. आज सिंगापुर दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में गिना जाता है. इसकी अर्थव्यवस्था वित्त, व्यापार, तकनीक, निर्माण और शिपिंग जैसे क्षेत्रों पर निर्भर है. सिंगापुर का बंदरगाह दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक है, जबकि चांगी एयरपोर्ट को विश्व के श्रेष्ठतम हवाई अड्डों में गिना जाता है.

क्या चीज बनाती है सिंगापुर को ‘लायन सिटी’?

सिंगापुर नाम मलय भाषा के शब्द सिंगा (शेर) और पुरा (शहर) से बना है, जिसका अर्थ है शेरों का शहर. कहा जाता है कि सुमात्रा के एक राजकुमार ने जब पहली बार इस द्वीप को देखा, तो यहां एक शेर दिखा जिसने इस शहर को इसका नाम और प्रतीक दोनों दिया. शेर की तरह ही सिंगापुर आज साहस, शक्ति और प्रगति का प्रतीक बन चुका है.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

