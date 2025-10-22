सिर्फ 3 लोग हैं ऐसे जो बिना पासपोर्ट के घूम सकते हैं पूरी दुनिया, एयरपोर्ट पर भी कोई नहीं रोकेगा

Travel Without Passport: हम सबके लिए विदेश यात्रा का मतलब है पासपोर्ट, वीजा और सुरक्षा जांच, लेकिन कल्पना कीजिए अगर कोई व्यक्ति पूरी दुनिया घूम सके बिना इन सबके. सुनने में असंभव लगता है लेकिन दुनिया में सिर्फ तीन लोग ऐसे हैं जिन्हें यह अधिकार प्राप्त है ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III, जापान के सम्राट नारुहितो और महारानी मासाको.

क्यों नहीं चाहिए इन शख्सियतों को पासपोर्ट?

आमतौर पर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री तक को अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए डिप्लोमैटिक पासपोर्ट की जरूरत होती है. लेकिन इन तीनों शाही हस्तियों को पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं पड़ती. ये सीधे अंतरराष्ट्रीय सीमाएं पार कर सकते हैं क्योंकि ये अपने देशों की संप्रभुता का प्रतीक हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: सालाना 4 करोड़ कमाने वाला IIT ग्रेजुएट बना ‘फ्लाइट में शर्मिंदगी’ का चेहरा, 11 बीयर पीकर जो किया देखकर यात्रियों के उड़ गए होश!

ब्रिटेन में किंग चार्ल्स III को कैसे मिला यह अधिकार?

ब्रिटेन में यह परंपरा बेहद दिलचस्प है. सभी ब्रिटिश पासपोर्ट हिज माजेस्टी पासपोर्ट यानी राजा के नाम से जारी होते हैं. इसलिए किंग चार्ल्स III खुद को पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती, वे उसके जारीकर्ता हैं. यही विशेषाधिकार पहले क्वीन एलिजाबेथ II के पास भी था, जिन्होंने अपने शासनकाल में कभी पासपोर्ट नहीं रखा. 2023 में चार्ल्स के ताजपोशी के बाद यह परंपरा आगे बढ़ी.

जापान के सम्राट और महारानी के पास क्यों नहीं होता पासपोर्ट?

जापान में भी लगभग यही व्यवस्था है. देश के संविधान के तहत सम्राट नारुहितो और महारानी मासाको को प्रतीकात्मक शासक माना जाता है. इसलिए जापानी सरकार उन्हें पासपोर्ट जारी नहीं करती. 2019 में जब सम्राट नारुहितो ने अपना पहला विदेशी दौरा किया था ब्रिटेन तो वे बिना किसी दस्तावेज के वहां पहुंचे और उनका भव्य स्वागत हुआ.

क्या सिर्फ पासपोर्ट नहीं, और भी मिलती हैं विशेष सुविधाएं?

इन शाही हस्तियों को डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी यानी राजनयिक छूट भी मिली होती है. यानी किसी भी देश में इन्हें न तो गिरफ्तार किया जा सकता है, न ही किसी जांच में घसीटा जा सकता है. उदाहरण के तौर पर 2024 में महारानी मासाको जब यूरोप गईं तो फ्रांस ने उन्हें बिना किसी वीजा प्रक्रिया के प्रवेश दिया. वहीं ऑस्ट्रेलिया में किंग चार्ल्स का रेड कार्पेट पर स्वागत हुआ.

यह भी पढ़ें: कोई होमवर्क नहीं, हफ्ते में सिर्फ 2-3 काम, बिना कपड़ों के ऑफिस मीटिंग... जानें दुनिया के सबसे खुशहाल देश की मिस्ट्री

क्या और किसी को है ऐसा अधिकार?

कई लोग सोचते हैं कि शायद UN Secretary-General को भी ऐसा विशेषाधिकार मिलता होगा. लेकिन उनका laissez-passer डॉक्युमेंट भी एक तरह का पासपोर्ट ही होता है और वीजा की जरूरत पड़ती है. इसलिए, असली पासपोर्ट-फ्री प्रिवलेज दुनिया में सिर्फ इन तीन शख्सियतों के पास है.

क्या भारत में भी ऐसा कुछ संभव है?

भारत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं को भी डिप्लोमैटिक पासपोर्ट की जरूरत होती है और अधिकांश देशों के लिए वीजा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. जापान के सम्राट के 2025 में भारत दौरे की चर्चा चल रही है और अगर वे आए तो दिल्ली में बिना पासपोर्ट उतरने वाले पहले विदेशी शासक होंगे. टूरिज्म एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे प्रोटोकॉल अंतरराष्ट्रीय रिश्तों में सॉफ्ट पावर बढ़ाने का एक शालीन तरीका हैं. लेकिन आम नागरिक के लिए ऐसी आजादी सिर्फ एक सपना ही है.