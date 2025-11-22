ऊटी या कुर्ग: अगली छुट्टियों में कहां जाना रहेगा बेस्ट? कन्फ्यूजन दूर करें और चुनें अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन

Best Hill Station In South India: जब भी साउथ इंडिया में छुट्टियों का प्लान बनता है, तो दो नाम सबसे पहले जुबान पर आते हैं ऊटी और कुर्ग. दोनों ही जगहें शहर की गर्मी और भीड़भाड़ से दूर सुकून देती हैं, लेकिन इनका मिजाज एक-दूसरे से बिल्कुल अलग है. एक को पहाड़ों की रानी (Queen of Hills) कहा जाता है तो दूसरे को भारत का स्कॉटलैंड. अगर आप भी कन्फ्यूज हैं कि अगली ट्रिप पर कहां जाएं, तो यह गाइड आपकी मदद करेगी.

नजारे कहां के ज्यादा अच्छे हैं?

सबसे पहले बात करते हैं खूबसूरती की. अगर आपको सजे-धजे बागीचे और झीलें पसंद हैं तो ऊटी आपके लिए है. यहां का बोटैनिकल गार्डन और ऊटी झील बहुत मशहूर हैं. यहां के नजारे बहुत साफ और खुले-खुले लगते हैं. वहीं, अगर आपको घने जंगल और प्रकृति के बीच खो जाना पसंद है तो कुर्ग चुनें. यहां आपको कॉफी के बागान, घने जंगल और बहती हुई नदियां मिलेंगी. एब्बी फॉल्स जैसी जगहें इसे और खास बनाती हैं. व्यवस्थित नजारों के लिए ऊटी जाएं और वाइल्ड नेचर के लिए कुर्ग.

मौसम और घूमने का सही समय क्या है?

ऊटी में साल भर मौसम ठंडा रहता है, इसलिए गर्मियों में यह बेस्ट है. यहां की ठंडी हवा में पैदल घूमने का मजा ही अलग है. कुर्ग थोड़ा गर्म हो सकता है, लेकिन यहां की धुंध भरी सुबह और हल्की बारिश इसे बहुत रोमांटिक बना देती है. दोनों जगह जाने का सही समय अक्टूबर से मई के बीच है. अगर आपको बारिश और हरियाली पसंद है, तो मॉनसून में कुर्ग बहुत सुंदर लगता है.

कहां घूमने और करने को क्या मिलेगा?

अगर आप परिवार के साथ आराम से घूमना चाहते हैं तो ऊटी सही है. यहां डोड्डाबेट्टा पीक, चाय के बागान और बोटिंग जैसी चीजें हैं. लेकिन अगर आप थोड़ा एडवेंचर चाहते हैं तो कुर्ग जाएं. यहां आप ट्रेकिंग कर सकते हैं, रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं और नागरहोल नेशनल पार्क में वाइल्डलाइफ सफारी का मजा ले सकते हैं. कुर्ग उन लोगों के लिए है जो पूरा दिन बाहर बिताना पसंद करते हैं.

खाने-पीने में कौन सी जगह आगे है?

ऊटी में आपको हर तरह का खाना मिल जाएगा- साउथ इंडियन से लेकर बेकरी का सामान. यहां की 'होममेड चॉकलेट्स' बहुत मशहूर हैं. दूसरी तरफ, कुर्ग अपने लोकल खाने के लिए जाना जाता है. यहां की 'पांडी करी' और बांस से बनी डिशेज और स्ट्रांग फिल्टर कॉफी का कोई जवाब नहीं है. ऊटी पहुंचना थोड़ा आसान है क्योंकि यह कोयंबटूर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के पास है और सड़कें अच्छी हैं.

कुर्ग के लिए आपको मैसूर या बैंगलोर से लंबी ड्राइव करनी पड़ेगी, हालांकि यह ड्राइव बहुत सुंदर होती है. बजट की बात करें तो ऊटी में हर बजट के लिए होटल मिल जाते हैं, इसलिए यह थोड़ा सस्ता पड़ सकता है. कुर्ग में ज्यादातर होमस्टे और रिसॉर्ट्स हैं, जो थोड़े महंगे हो सकते हैं लेकिन प्राइवेसी अच्छी देते हैं.