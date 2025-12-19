Advertisement
trendingNow13046307
Hindi Newsट्रैवलदुनिया के वो 3 जग​हें जहां इंसानों की एंट्री बैन, जिंदा लौटने की कोई गारंटी नहीं

दुनिया के वो 3 जग​हें जहां इंसानों की एंट्री बैन, जिंदा लौटने की कोई गारंटी नहीं

Restricted Area: जो लोग दुनिया एक्सप्लोर करना चाहते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि दुनिया में ऐसे भी स्थान हैं जहां पर जाना सख्त मना है. अगर आप इन जगहों पर गलती से चले गए तो यहां से जिंदा लौटने की कोई गारंटी नहीं है.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 19, 2025, 12:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुनिया के वो 3 जग​हें जहां इंसानों की एंट्री बैन, जिंदा लौटने की कोई गारंटी नहीं

Restricted Area: यूं तो घूमने के लिए दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत से स्थान हैं. घुमक्कड़ लोग दुनिया का हर कोना देखना चाहते हैं, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? जी नहीं, दुनिया में कई ऐसे भी स्थान हैं जहां पर जाना मना है. चलिए आज आपको ऐसी ही जगहों के बारे में बताते हैं जहां आप चले गए तो जिंदा लौटने की कोई गारंटी नहीं है.

सबसे खतरनाक एरिया
घूमने फिरने के शौकीन अपनी मर्जी से डेस्टिनेशन डिसाइड करते हैं और घूमने निकल जाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज चाहे कितने भी आजाद या पैसे वाले हों आप कुछ जगहों पर कभी नहीं जा सकते हैं. जी हां, दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जो आपकी पहुंच से बहुत दूर हैं. अगर आप यहां जाने की कोशिश करते हैं तो पहले आपको रोक दिया जाएगा इसके बाद भी आज जैसे तैसे पहुंच गए तो वहां से जिंदा वापस आने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं. चलिए देर ना करते हुए जानते हैं कि वे कौन सी जगहें हैं.

एरिया 51
अमेरिका के नेवादा रेगिस्तान में एक मिलिट्री बेस बताया जाता है. ऐसा कहा जाता है कि यहां वायुसेना का हवाई अड्डा है और इस इलाके को हथियारों के परीक्षण और निमार्ण के लिए यूज किया जाता है. लेकिन लोगों का कहना है कि यहां पर एलियन आते हैं. यहां के लोकल लोग कई बार यूएफओ देखने का दावा करते हैं. ऐसी भी कहा जाता है कि यहां पर एलियन से जुड़े प्रोजेक्ट चलते हैं, लेकिन अमेरिका इन दावों से सिरे से नकार देता है और उसका कहना है कि मिलिट्री सीक्रेट के चलते इस इलाके को बाहरी लोगों के लिए प्रतिबंधित किया हुआ है. यहां कोई लोकल या बाहरी लोग नहीं जा सकते हैं. 
यह भी पढ़ें: दुनिया का सबसे ऊंचा कृष्ण मंदिर! 12000 ft की ऊंचाई, हर कोई नहीं कर पाता दर्शन, जानें कहां है ये

Add Zee News as a Preferred Source

 

स्नेक आइलैंड
दुनिया में ऐसी भी कई जगह हैं जहां कि जनजाति या जानवर इतने खतरनाक हैं कि वहां जाना अपनी जान जोखिम में डालना है. ऐसी ही एक जगह ब्राजील में स्थित है. ब्राजील में स्थित स्नेक आइलैंड पर जाना इसलिए मना है क्योंकि यहां पर दुनिया के सबसे खतरनाक सांप रहते हैं. अगर आप यहां पर गलती से चले गए तो आपको आपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है. सांपों का खतरा देखते हुए यहां जाने से लोग डरते हैं और इस आइलैंड पर ना जाने की सलाह दी जाती है. यहां से जिंदा लौटना काफी मुश्किल है. हालांकि, सांपों और उनके जहर की तस्करी से जुड़े लोग इलीगल तरीके से यहां चले जाते हैं.

नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड
नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है. यहां रहने वाले लोग इतने खतरनाक हैं कि बाहरी को देखते ही मार डालते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यहां एक शख्स ने पहुंचकर ईसाई धर्म का प्रचार करने की कोशिश की थी जिसको यहां के लोगों ने मौत की सजा सुना दी. यहां के लोग बाहर के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं.  

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Area 51Snakes IslandNorth Sentinel Islandrestricted area

Trending news

दरगाह किसे कहते हैं, एक ही पीर बाबा की दो अलग-अलग जगह कब्र कैसे हो सकती है?
hazrat sayed bale shah peer dargah
दरगाह किसे कहते हैं, एक ही पीर बाबा की दो अलग-अलग जगह कब्र कैसे हो सकती है?
LoC से दूर PIA मार्क वाला गुब्बारा भारतीय सीमा में इतना अंदर कैसे आया? मचा हड़कंप!
Balloon
LoC से दूर PIA मार्क वाला गुब्बारा भारतीय सीमा में इतना अंदर कैसे आया? मचा हड़कंप!
आतंकी हमले की खाई थी कसम...दिल्ली बम हादसे में NIA का बड़ा एक्शन, यासिर को पकड़ा
Delhi Blast 2025
आतंकी हमले की खाई थी कसम...दिल्ली बम हादसे में NIA का बड़ा एक्शन, यासिर को पकड़ा
न्‍यूक्लियर एनर्जी बिल पर क्‍या BJP ने लिया यू-टर्न? कांग्रेस किस ओर कर रही इशारा
Shanti Bill
न्‍यूक्लियर एनर्जी बिल पर क्‍या BJP ने लिया यू-टर्न? कांग्रेस किस ओर कर रही इशारा
नीतीश कुमार ने 22 करोड़ मुसलमानों का अपमान किया, JK के ग्रैंड मुफ्ती ने जताया विरोध
Nasir ul Islam
नीतीश कुमार ने 22 करोड़ मुसलमानों का अपमान किया, JK के ग्रैंड मुफ्ती ने जताया विरोध
मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं... आधी रात संसद में ऐसा बोले कांग्रेस अध्यक्ष खरगे
indian parliament news
मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं... आधी रात संसद में ऐसा बोले कांग्रेस अध्यक्ष खरगे
मुस्लिमों को गोली मार देनी चाहिए... ठाकरे ब्रदर्स को न दें वोट; पूनावाला ने की अपील
BMC elections
मुस्लिमों को गोली मार देनी चाहिए... ठाकरे ब्रदर्स को न दें वोट; पूनावाला ने की अपील
नोएडा-फरीदाबाद की 3000 कंपनियां बंद कर दें? दिल्ली प्रदूषण पर चीन का विस्फोटक आइडिया
delhi pollution news
नोएडा-फरीदाबाद की 3000 कंपनियां बंद कर दें? दिल्ली प्रदूषण पर चीन का विस्फोटक आइडिया
पीएम मोदी आज दूसरे डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट को करेंगे संबोधित
Who Global Summit
पीएम मोदी आज दूसरे डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट को करेंगे संबोधित
सोनिया के खिलाफ ईसाई vs ईसाई का फॉर्मूला क्या था? अटल मान जाते तो आडवाणी पीएम होते
Atal Bihari Vajapayee
सोनिया के खिलाफ ईसाई vs ईसाई का फॉर्मूला क्या था? अटल मान जाते तो आडवाणी पीएम होते