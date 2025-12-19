Restricted Area: यूं तो घूमने के लिए दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत से स्थान हैं. घुमक्कड़ लोग दुनिया का हर कोना देखना चाहते हैं, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? जी नहीं, दुनिया में कई ऐसे भी स्थान हैं जहां पर जाना मना है. चलिए आज आपको ऐसी ही जगहों के बारे में बताते हैं जहां आप चले गए तो जिंदा लौटने की कोई गारंटी नहीं है.

सबसे खतरनाक एरिया

घूमने फिरने के शौकीन अपनी मर्जी से डेस्टिनेशन डिसाइड करते हैं और घूमने निकल जाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज चाहे कितने भी आजाद या पैसे वाले हों आप कुछ जगहों पर कभी नहीं जा सकते हैं. जी हां, दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जो आपकी पहुंच से बहुत दूर हैं. अगर आप यहां जाने की कोशिश करते हैं तो पहले आपको रोक दिया जाएगा इसके बाद भी आज जैसे तैसे पहुंच गए तो वहां से जिंदा वापस आने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं. चलिए देर ना करते हुए जानते हैं कि वे कौन सी जगहें हैं.

एरिया 51

अमेरिका के नेवादा रेगिस्तान में एक मिलिट्री बेस बताया जाता है. ऐसा कहा जाता है कि यहां वायुसेना का हवाई अड्डा है और इस इलाके को हथियारों के परीक्षण और निमार्ण के लिए यूज किया जाता है. लेकिन लोगों का कहना है कि यहां पर एलियन आते हैं. यहां के लोकल लोग कई बार यूएफओ देखने का दावा करते हैं. ऐसी भी कहा जाता है कि यहां पर एलियन से जुड़े प्रोजेक्ट चलते हैं, लेकिन अमेरिका इन दावों से सिरे से नकार देता है और उसका कहना है कि मिलिट्री सीक्रेट के चलते इस इलाके को बाहरी लोगों के लिए प्रतिबंधित किया हुआ है. यहां कोई लोकल या बाहरी लोग नहीं जा सकते हैं.

स्नेक आइलैंड

दुनिया में ऐसी भी कई जगह हैं जहां कि जनजाति या जानवर इतने खतरनाक हैं कि वहां जाना अपनी जान जोखिम में डालना है. ऐसी ही एक जगह ब्राजील में स्थित है. ब्राजील में स्थित स्नेक आइलैंड पर जाना इसलिए मना है क्योंकि यहां पर दुनिया के सबसे खतरनाक सांप रहते हैं. अगर आप यहां पर गलती से चले गए तो आपको आपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है. सांपों का खतरा देखते हुए यहां जाने से लोग डरते हैं और इस आइलैंड पर ना जाने की सलाह दी जाती है. यहां से जिंदा लौटना काफी मुश्किल है. हालांकि, सांपों और उनके जहर की तस्करी से जुड़े लोग इलीगल तरीके से यहां चले जाते हैं.

नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड

नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है. यहां रहने वाले लोग इतने खतरनाक हैं कि बाहरी को देखते ही मार डालते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यहां एक शख्स ने पहुंचकर ईसाई धर्म का प्रचार करने की कोशिश की थी जिसको यहां के लोगों ने मौत की सजा सुना दी. यहां के लोग बाहर के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं.

