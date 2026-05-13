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भारत का चलता-फिरता महल, जिसमें रहते हैं सिर्फ 84 मेहमान! 1982 के बाद पहली बार हुआ ऐसा

भारत की सबसे लग्जरी ट्रेन 'पैलेस ऑन व्हील्स' 45 साल के इतिहास में पहली बार मई के महीने में राजस्थान की यात्रा पर निकल रही है. जानिए इस ऐतिहासिक समर जर्नी का पूरा रूट और खासियत.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 13, 2026, 09:51 AM IST
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भारत का चलता-फिरता महल, जिसमें रहते हैं सिर्फ 84 मेहमान! 1982 के बाद पहली बार हुआ ऐसा

भारत की सबसे प्रतिष्ठित और लग्जरी ट्रेनों में से एक, 'पैलेस ऑन व्हील्स' (Palace on Wheels) एक बड़ा इतिहास रचने जा रही है. अपने 45 साल के सफर में पहली बार यह ट्रेन मई के महीने में राजस्थान की तपती गर्मी के बीच पटरियों पर दौड़ती नजर आएगी. आमतौर पर राजस्थान के अत्यधिक तापमान और गर्म हवाओं के कारण इस महीने में इसका संचालन नहीं किया जाता था, लेकिन इस साल पर्यटन की भारी मांग ने इस परंपरा को बदल दिया है.

क्यों बदला गया 45 साल पुराना नियम?

साल 1982 में शुरू हुई इस ट्रेन का संचालन हमेशा ठंडे महीनों में ही किया जाता रहा है. अधिकारियों के अनुसार, इस बार एक राष्ट्रीयकृत बैंक ने 84 मेहमानों के लिए पूरी की पूरी लग्जरी ट्रेन चार्टर की है. यह विशेष यात्रा 20 मई से 25 मई, 2026 के बीच निर्धारित की गई है. यह कदम न केवल एक प्रयोग है, बल्कि भारत में हेरिटेज टूरिज्म के प्रति बढ़ते आकर्षण का प्रतीक भी है.

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शाही अंदाज और आधुनिक सुविधाएं

पैलेस ऑन व्हील्स का डिजाइन राजपूताना के महाराजाओं और हैदराबाद के निजाम के निजी कोचों से प्रेरित है. ट्रेन के अंदर कदम रखते ही आपको किसी राजमहल जैसा अनुभव होता है. यहाँ के सैलून पूर्व रियासतों की थीम पर आधारित हैं. यात्रियों के लिए यहाँ फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, आलीशान लाउंज, स्पा सुविधाएं और आधुनिक सुख-सुविधाओं से लैस केबिन मौजूद हैं. मेहमानों का स्वागत भी पारंपरिक शाही अंदाज में किया जाता है, जिससे यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक यादगार अनुभव बन जाता है.

2,610 किलोमीटर का ऐतिहासिक रूट

यह विशेष समर जर्नी दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू होगी और लगभग 2,610 किलोमीटर की दूरी तय करेगी. इस रूट में राजस्थान के सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर जैसे जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर और बीकानेर शामिल होंगे. यात्रियों को ट्रेन की खिड़कियों से राजस्थान के किलों, महलों और रेगिस्तानी परिदृश्य का दीदार करने का मौका मिलेगा. यह यात्रा उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो बिना बार-बार होटल बदले राजस्थान की संस्कृति को करीब से देखना चाहते हैं.

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हेरिटेज टूरिज्म का नया अध्याय

पैलेस ऑन व्हील्स दुनिया की सबसे प्रसिद्ध लग्जरी ट्रेनों में से एक बनी हुई है. हाल के वर्षों में पर्यटकों की रुचि हेरिटेज अनुभवों में काफी बढ़ी है. मई का यह ऐतिहासिक प्रस्थान इस बात का सबूत है कि भारतीय पर्यटन अब मौसम की सीमाओं को लांघकर आगे बढ़ रहा है. रेगिस्तान में सूर्योदय का नजारा और किलों के बीच सांस्कृतिक प्रस्तुतियां इस यात्रा को और भी खास बनाती हैं. यह सफर केवल एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने के बारे में नहीं, बल्कि गतिमान भारत की शाही विरासत को जीने के बारे में है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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