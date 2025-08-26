गोवा से महज 88 किमी दूर छिपा है ये जन्नत जैसा हिल स्टेशन, नेचर लवर्स के बन जाएंगे दिन!

Places to visit near Goa: अगर आप गोवा के आस-पास शांत और खूबसूरत लोकेशन तलाश रहे हैं तो यह डेस्टिनेशन आपके लिए एकदम बेस्ट रहने वाली है. जहां न भीड़ है न ही कोई शोर-शराबा है, है तो सिर्फ हरियली और स्वादिष्ट कोकणी खाना आपकी थाली इंतजार कर रही है. बात कर रहे हैं अंबोली की, यह एक छोटा-सा बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन जो गोवा से केवल 88 किलोमीटर दूर है.

अंबोली महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में बसा है. इसे महाराष्ट्र का शिमला कहा जाता है. यह जगह पश्चिमी घाट में स्थित है और मॉनसून के दिनों में यहां की खूबसूरती दोगुनी हो जाती है. यहां चारों तरफ हरियाली, झरने और कोहरे से ढके पहाड़ आपका स्वागत करते नजर आएंगे.

कटक घूमने जा रहे हैं तो बिल्कुल मिस न करें ये बेहद खास स्पॉट्स, मॉनसून में घूमने के लिए एकदम सही जगह!

Add Zee News as a Preferred Source

अंबोली का मौसम सालभर ठंडा और ताजा रहता है. इसलिए यह डेस्टिनेशन उन लोगों के परफेक्ट है जो शहर की भाग-दौड़ से दूर एकांत में समय बिताना चाहते हैं.

अंबोली न सिर्फ अपनी हरियाली और शांति के मशहूर है बल्कि यहां का पारंपरिक कोकणी खाना भी लोगों को खूब भाता है. यहां के लोकल रेस्टोरेंट्स में आपको फिश थाली, नारियल की करी, रागी या चावल की भाकरी, आचर और लोकल चटनी जैसे स्वादिष्ट व्यंजन मिलते हैं.

सेल्फी का जुनून बना मौत का सबब! वायरल होने के चक्कर में सबसे ज्यादा जान गंवा रहे हैं इंडियन