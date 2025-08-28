चंडीगढ़ से करीब 66 किमी दूर बसी है ये जन्नत जैसी जगह, जहां के नजारे देखते ही भूल जाएंगे कुल्लू-मनाली!
चंडीगढ़ से करीब 66 किमी दूर बसी है ये जन्नत जैसी जगह, जहां के नजारे देखते ही भूल जाएंगे कुल्लू-मनाली!

मनाली-शिमला की भीड़-भाड़ से बचाना चाहते हैं तो हिमाचल प्रदेश का सुबाथू एकदम परफेक्ट हिल स्टेशन है. यह जगह चंडीगढ़ से करीब 65 से 70 किलोमीटर दूर है. जहां पहुंचना काफी आसान है.

Aug 28, 2025
चंडीगढ़ से करीब 66 किमी दूर बसी है ये जन्नत जैसी जगह, जहां के नजारे देखते ही भूल जाएंगे कुल्लू-मनाली!

Hill Station near Chandigarh: अगर आप घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं लेकिन मनाली-शिमला की भीड़-भाड़ से बचाना चाहते हैं तो हिमाचल प्रदेश का सुबाथू एकदम परफेक्ट हिल स्टेशन है. यह जगह चंडीगढ़ से करीब 65 से 70 किलोमीटर दूर है. जहां पहुंचना काफी आसान है.

बारिश के बाद सोनमर्ग में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, बर्फ की चादर ने बनाया जन्नत जैसा नजारा!

जितना शांत उतना खूबसूरत-

सुबाथू हिमाचल के सोलन जिले में बसा हुआ एक छोटा-सा हिल स्टेशन है. यहा जितना शांत है उतना ही खूबसूरत भी. यह जगह शिमला से सिर्फ 47 किलोमीटर और सोलन से लगभग 35 किलोमीटर दूर है. इस पुरानी छावनी को अंग्रेजों ने 19वीं सदी में बसाया था. आज भी भारतीय सेना की गोरखा रेजीमेंट तैनात है. यहां का इतिहास एंगलो- नेपाल से जुड़ा हुआ है.

नहीं है कोई भीड़-भाड़

यहां शिमला-मनाली जैसे फेमस हिल स्टेशनों जैसी भीड़ नहीं है. सुबाथू में आपको सुकून, नेचर का असली रूप और शांति से रूबरू होने का मौका मिलेगा. यहां आप बिना किसी शोरगुल के अच्छा समय बिता सकते हैं. यहां एक प्रसिद्ध धार्मिक जगह 'गुग्गा जाहरवीर मंदिर' भी है. जो लोक आस्था का केंद्र है.

कैसे पहुंचेंगें सुबाथू?

अगर आप चड़ीगढ़ से सुबाथू जाने का प्लान कर रहे हैं तो बाइक या कार से एनएच-5 या एनएच-9 के रास्ते सुबाथू पहुंच सकते हैं. यह सफर मात्र 1 से डेढ़ घंटे का हो सकता है. यहां के रास्ते बेहद खूबसूरत हैं जो आपके सफर को यादगार बना देंगे.

गोवा से महज 88 किमी दूर छिपा है ये जन्नत जैसा हिल स्टेशन, नेचर लवर्स के बन जाएंगे दिन!

 

